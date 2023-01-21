Секрет долголетия по мнению итальянских ученых

Буквально на днях, 12 декабря 2017 года, было опубликован отчет исследования, которое проводилось на юге Италии, где наблюдает довольно много людей, доживающих до 90-100 лет. Ученых интересовало, чем же отличаются люди, которые доживают до столь почтенного возраста, от остальных.











Эмма Морано дожила до 117-летнего возраста.



Конечно, не стоит упускать из вида тот факт, что все пожилые люди, за которыми наблюдали ученые, питались средиземноморской кухней, которая общепризнанно считается самой полезной в мире. Однако помимо этого факта, есть и другие, которые явно отличают долгожителей от других людей. Люди, которые дожили до 90+ лет, все, как один, отличались оптимизмом и позитивным настроем. Их физическое здоровье могло быть очень плохим, но именно разум давал им силы жить дальше.







Сюзанна Мушатт Джонс 115 лет.



Вторым отличительным свойством долгожителей стал тяжелый труд. Казалось бы, чем меньше мы работаем, тем для нас лучше, ведь таким образом мы избегаем стрессов и непосильных физических нагрузок. Но здесь речь идет о работе на земле – именно такая работа, фермерская, идет человеку на пользу. Да, ухаживать за огородом, садом и животными нелегко, но это явно способствует долголетию – с наукой не поспоришь.







Грейс Бретт 104 года и она вяжет каждый день.



Третьим фактором, способствующим долгой жизни, стала близость семьи и поддержка общины. Одинокие люди редко когда доживают до 100 лет, а вот те, которых окружают дети, внуки и правнуки, которые верят в Бога и к которым регулярно наведываются друзья – гораздо чаще остальных. Никто не хочет оставаться один в конце своей жизни.







Эмма Морано – последний человек, родившийся в XIX веке.



Трудно поверить, что залог долголетия – это такие простые вещи, как хорошее настроение, близость семьи и работа на земле. Кажется, что должен быть какой-то секрет, который сможет гарантировать долгие годы при любых обстоятельствах. Так, например, 104-летняя Грейс уверена, что залог долгой жизни – это увлеченность творчеством.







Джералин Талли, 115 лет.



А вот Эмма Морано, которая дожила до 117 лет, уверяла, что секрет ее долголетия лежит в особой диете, которой она придерживалась всю свою жизнь: Эмма непременно съедала каждый день три яйца (два сырых, одно вареное) и блюдо из сырого мяса.



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