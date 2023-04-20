6 великих женщин, которые сделала своих мужей успешными и знаменитыми

Сейчас модно говорить об эмансипации. Многие девочки мечтают вырасти и построить собственную успешную карьеру, создать свой бизнес или же добиться успеха в профессиональной сфере. Наши же сегодняшние героини обладали всеми талантами для этого, но предпочли иной путь. Свои силы они направили на развитие дела своего супруга, взяли на себя все домашние хлопоты и окружили его гармонией и заботой. И в результате не прогадали: их имена вспоминают может не так часто, но всегда с уважением к нелегкому женскому труду, мудрости и терпению.
Джульетта Мазина
Джульетта Мазина и Федерико Феллине
Невероятно красивая итальянка обладала всеми качествами для того, чтобы стать успешной звездой. Однако она предпочла роль жены и «серого кардинала». Ее брак с культовым режиссером Федерико Феллини просуществовал пол столетия и один день несмотря на несходство характеров и романы мужа на стороне. Ведь не редко Федерико искал вдохновения в объятиях очередной музы, гордился славой и обожал комфорт и роскошь. Джульетта же была скромна и не была замечена ни в одной порочащей ее имя связи.
Такие независимые и разные, одни не могли расставаться более чем на один месяц. Да и во второй половине брака режиссер настолько привык к незаменимости своей супруги, что при ее отсутствии на съемочной площадке мог закатить невероятный скандал. Он нуждался в советах своей жены и часто ей звонил по пустякам. Она же получила свою порцию славы, снявшись в его успешных картинах «Дорога», «Ночи Кабирии» и других, однако предпочла оставаться в тени карьеры своего гениального мужа.
Клементина Черчилль
клементина черчилль и уинстон черчилль
Яркая и харизматичная, Клементина Хозьер вышла замуж за 34-летнего политика Уинстона Черчилля в 23-летнем возрасте. Этот брак также просуществовал более пятидесяти лет и окончился лишь с кончиной мужа. Клементина родила пятерых детей и смогла укротить жесткого и бескомпромиссного супруга: рядом с ней он становился ласковым мужем и внимательным отцом. Она же для него стала не только заботливой женой, но и соратницей и верной подругой.
При этом женщина отличалась активной гражданской позицией и принимала участие в благотворительных делах также рьяно, как и ее муж в политических. За заслуги перед Британской империей она удостоена ряда наград. Есть также у леди Черчилль и советский орден – новость о Великой победе она встретила в России. Несмотря на взаимную занятость, супругам удалось сохранить нежные и трогательные отношения на протяжении 57 лет. Они часто общались с помощью писем и открыток, называя в посланиях друг друга ласковыми прозвищами «моя нежная кошечка» и «мой любимый мопсик».
Гала
Гала и Сальвадор Дали
Эта великая женщина когда-то имела вполне обычное имя Елена Дьяконова. Однако уже тогда ее отличала любовь ко всему необычному и утонченному. Именно она смогла разглядеть талант в испанском художнике и развить его до такой степени, что о нем заговорил весь культурный мир. В момент их знакомства Сальвадор находился в весьма плачевном состоянии. Его мучили комплексы, профессиональная неприкаянность и психические проблемы. Гала смогла стать его другом, музой, соратником и вдохновителем.
Она организовывала ему выставки, общалась с покупателями, занималась домашним хозяйством. Это пошло во благо и сделало испанца великим художником. Его перестали посещать мысли о суициде, он поверил в свой талант. Свою музу он называл ангелом-хранителем, а работы подписывал не иначе как «Гала-Сальвадор Дали». И не уставал объясняться ей в любви, ставя отношения с этой женщиной выше всех возможных.
Софья Толстая
Софья Толстая
И снова знаменитая россиянка, которая окружила заботой своего супруга. Она успевала рожать детей и при этом оставаться личным секретарем писателя. Ведь вдумайтесь – известный роман «Война и мир» был полностью переписан семь раз, пока свет не увидел последнюю его редакцию. Софья стойко сносила все причуды характера знаменитого писателя. Она сделала имение Ясная Поляна настоящим раем и при этом умело умудрялась сдерживать поток паломников, которые хотели лично познакомиться с легендарным мыслителем. Эта женщина 48 лет оставалась верной спутницей, а после смерти Льва Толстого и хранительницей его культурного наследия.
Йоко Оно
Йоко Оно и Джонн Леннон
Фанаты Джона Леннона неоднозначно относятся к фигуре этой женщины. Некоторые считают, что именно она послужила причиной распада легендарного «Битлз». Однако никто не станет отрицать, что именно она имела на знаменитого музыканта невероятное влияние. Йоко открыла ему новый мир, познакомила с авангардной культурой. Она стала вдохновительницей нового сольного альбома Леннона, а хит «Imagine» был принят обществом хиппи в качестве гимна. Надо заметить, что помимо яркой индивидуальности и неоспоримых талантов эта японка обладала спокойствием, выдержкой и женской мудростью.
Когда ее супруг увлекся привлекательной ассистенткой, она смогла обратить эту связь себе во благо: дождавшись выигрышного момента, она показала мужу, что плотские утехи ничто по сравнению с их духовной связью, дарованной высшими силами. Окрыленный вновь любовью супруг не переставал утверждать, что у него и Йоко общая душа.
Уна О’Нил
Уна О’Нил и Чаплин
Уна родилась в семье Нобелевского лауреата писателя и драматурга Юджина О’Нила. В свое время у утонченной девушки были весьма известные друзья и поклонники. Однако в мужья она выбрала маленького и неказистого артиста Чарли Чаплина. После этого ее отец и вовсе перестал с ней общаться, ведь разница в возрасте между юной красоткой и ее мужем составляла 36 лет. Уна действительно обладала редкой и запоминающейся внешностью, успешно работала моделью, а ее писательский талант и артистизм вполне могли помочь девушке устроить успешную карьеру. Однако она сознательно выбрала роль супруги великого комика и всю жизнь пряталась за его тенью.
Даже на склоне лет, когда Чаплин стал стариком и все еще молодая Уна выгуливала его в инвалидном кресле по берегу швейцарского озера, она не принимала комплиментов, лишь махая головой: «Обращайтесь к нему, я лишь только его жена». Они познакомились на пробах к фильму «Призрак и действительность». У Чаплина за плечами было три брака с малолетними девушками, слава покорителя женских сердец, разочарования в жизни и любви и куча цинизма. Однако в юнной Уне он смог рассмотреть искреннее и доброе сердце – по признанию обоих, это была любовь с первого взгляда.
Дом Чаплина преобразился – консерватор, запрещавший прислуге даже передвигать старую английскую мебель, теперь сидел в современных креслах, ел модные блюда и вдыхал ароматы цветов и ванили. Они редко бывали на вечеринках лишь изредка приглашая гостей. По воспоминаниям многих Уна запомнилась им тихой и скромной женщиной, а Грета Гарбо назвала ее «молчаливым олененком». Она была рядом, когда звезда Чаплина была в зените славы, и не оставила мужа, когда на него обрушились гонения.
Оба были счастливы, у них родилось восемь детей. Как вспоминал их сын Майкл, после смерти отца Уна имела все шансы начать новую жизнь с другим мужчинами, но попросту не хотела любить кого-то другого. Она пережила супруга всего на 14 лет и умерла в 66 лет.
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