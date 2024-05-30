Как вежливо дать понять, что вы не желаете отвечать тому, кто навязывает общение

Эта статья очень актуальна для вежливых людей, уважающих личное пространство. Иногда так случается, что кто-то навязывает нам своё общение: от босса до попутчика. Как вежливо уклониться от общения? Читайте статью, чтобы узнать.
1. Установите временные рамки и границы
Рад слышать, но сорян - спешу!
Укажите, как долго вы можете общаться, чтобы разговор был коротким. Кто-то может спросить: «Как дела?», и вы можете ответить примерно так: «Хорошо. Я вот как раз выхожу по делам через несколько минут». Если вы уже разговариваете и в разговоре возникла пауза, можно упомянуть что-то подобное. Установление границ вашей доступности в самом начале - это тонкий и вежливый способ сказать, что вы готовы к короткому разговору. Если другой человек что-то важное хотел от вас, он может понять намек и сразу перейти к делу. И помните: когда вы устанавливаете границы, и собеседник чувствует, что вы его избегаете, это его проблема, но не ваша.
2. Используйте «уклончивый» язык тела
Прерывайте зрительный контакт. / Фото: atmosferatv.ru
Если вы общаетесь лично с кем-то, кто внезапно навязал вам беседу о его житье-бытье, попробуйте прервать зрительный контакт или начать медленно отшагивать дальше. Вы также можете использовать короткие ответы, чтобы намекнуть, что вам больше не интересно разговаривать.
3. Притворитесь, что вы разговариваете по мобильному телефону
Привет, воображаемый собеседник! / Фото: darfix.ru
Ваша покорная слуга использует этот приём с момента появления первого мобильного телефона в 2003 году. А позже, с наступлением эры контента, выяснилось, что все подборки советов по прекращению общения этот совет содержат. Потому что... он самый лучший! Подходит для босса, соседа, уборщицы, продавца, незнакомца и... ВСЕХ ВООБЩЕ. В эру «всех на беззвучном» уличить вас во лжи нереально.
4. Используйте книгу/наушники
Мега лайфхак. / Фото: art-matita.ru
Так, у нас у всех с собой сумка или рюкзак, верно? Обзаведитесь дежурной лёгкой по весу книгой размера «покет-сайз». И доставайте в тех случаях, когда кто-то вам навязывает беседу. Это работает практически со всеми, кроме совсем уж недолюбленных родителями малых. Чтение всегда рассматривается как тихое, уединенное занятие, и вам нужно сосредоточиться, чтобы понять, что вы читаете. Тогда другие могут поутихнуть. Более современный вариант: десонстративно наденьте наушники и послушайте музыку — ещё один способ показать другим, что вы хотите, чтобы вас оставили в покое. Если столкнулись в навязчивым «уровня: Бог», иногда придётся сказать: «Я читаю» или «Слушаю подкаст по работе».
5. Поднимите руки вверх и будьте честны (или не очень)
А у меня дантист сейчас! / Фото: joinfo.com
Иногда люди не понимают, что вы не хотите говорить, даже после того, как вы намекнули всем доступным вам арсеналом. Театрально прервите разговор при личной встрече, подняв обе руки вверх в знак капитуляции и извиняясь, говоря, что вам пора идти. Или жестикулируйте в другую сторону, намекая, что ваш автобус приближается. Или импровизируйте о том, что через 5 минут у вас дантист за углом. Если вы общаетесь виртуально, напишите «Мне пора идти» или «Поговорим с тобой позже», а затем добавьте милый смайлик, например сердечко или счастливое лицо, чтобы показать, что вы не в обиде, а просто очень, очень заняты.
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