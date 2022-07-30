15 экстремальных хобби, которые являются опасными для жизни

Экстрим больших городов.
Считается, что хобби необходимо человеку, чтобы уйти от серых будней, расслабиться и получить порцию позитива. В мире существуют тысячи различных увлечений – от филателии до вышивания. Но некоторые люди выбирают экстремальные хобби, которые могут стать опасными для жизни.
1. Скайдайвинг
Прыжки с парашютом.
Скайдайвинг или прыжки с парашютом - популярный вид спорта, который обеспечивает массу адреналина. В современные дни большинство парашютистов должны иметь при себе два парашюта (на случай, если первый не раскроется), но смертельные исходы встречаются в этом виде спорта до сих пор (примерно 1 смерть на 150 000 прыжков). Также очень нередкими являются травмы, даже в случае полностью функционального парашюта.
2. Глубоководный дайвинг
Глубоководный дайвинг.
Определение глубоководных погружений может меняться в зависимости от определенных категорий, но с точки зрения рекреационного дайвинга, глубина ниже 30 метров, как правило, считается "глубоководным погружением". Именно с такой глубины для некоторых дайверов возникает опасность азотного наркоза. Кроме того, всегда есть риск нападения некоторых морских хищников.
3. Бейсджампинг
Где твои крылья?
Один из самых экстремальных видов спорта - прыжки с парашютом или костюмом-крылом с фиксированных структур. Чаще всего бейсджамперы прыгают с зданий, антенн, пролетов мостов и возвышенностей на земле. Из-за более низкой высоты прыжка (по сравнению с обычным парашютным спортом) бейсджампинг значительно более опасен, чем прыжки с парашютом с самолета. Более того, бейсджампинг запрещен во многих местах.
4. Рафтинг
Рафтинг - в борьбе с потоком.
Несмотря на то, что он считается крайне опасным видом спорта, рафтинг становится все более популярным во многих странах по всему миру. С ним связаны многочисленные опасности,такие как риск утонуть, получить травму камнями и ветвями, скрытыми под водой, а также проблемы с сердцем, вызванные выбросом адреналина.
5. Альпинизм
Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал...
Хотя скалолазы обычно используют веревки и ремни безопасности, альпинизм по-прежнему является очень опасным хобби. Травмы из-за падений относительно редки, но травмы, вызванные неопытностью, встречаются сплошь и рядом. Чтобы свести к минимуму риск получения травм во время альпинистских восхождений, рекомендуется проверить состояние оборудования до восхождения. Также нужно быть ознакомленным с условиями горных пород в месте восхождения, проверить погоду и адекватно оценивать свою физическую форму.
6. Паркур
Экстрим больших городов.
Паркур в основном практикуется в больших городах. Это экстремальный вид спорта, в котором человек непрерывно движется сквозь разнообразные препятствия. Этот вид спорта (а, как считают многие, стиль жизни) изначально развился с военной подготовки по преодолению препятствий. Большинство травм, которые случаются во время занятия паркуром, только поверхностные, выполнение более рискованных трюков грозит даже смертью.
7. Ледолазание
Ледолазание.
Ледолазание - преодоление крутых ледовых склонов с помощью специального снаряжения. Обычно любители данного вида спорта совершают восхождения на ледопады, замороженные водопады и скалы, покрытые льдом. Этот экстремальный вид спорта похож на скалолазание, но он более опасен, поскольку лед является более нестабильным и непредсказуемым материалом, чем камень.
8. Маунтин-байкинг
Экстремальные велоспуски.
Самый экстремальный вариант катания на горных велосипедах - спуск на горных велосипедах по крутому склону, причем по пересеченной местности. В этом виде спорта риск переломов высок, как ни в каком другом.
9. Клиффдайвинг
Клиффдайвинг - прыжки со скрытой опасностью.
Наиболее опасной формой дайвинга и прыжков в воду является клиффдайвинг — прыжки в воду со скал в природных условиях. Они считаются чрезвычайно трудными и опасными для исполнения. Клиффдайверы часто сталкиваются со скрытыми под водой мусором и камнями во время прыжков.
10. Спелеология
Эта замечательная спелеология!
Спелеология — спуск и изучение "диких" естественных пещерных систем. Стоит отметить, что пещеры являются очень опасными местами (в них есть много рисков, связанных с обрушением горных пород, переохлаждением, падением с высоты, поднятием уровня воды, падением камней и физическим истощением). Кроме того, спасение людей из пещер часто очень затруднительно и занимает много времени.
11. Энсьерро
Побежали!
Энсьерро — испанская традиция, которая представляет собой бег людей по городским улицам перед группой разъяренных быков. Это странное и чрезвычайно опасное развлечение практикуется в Испании, Португалии, Мексике и на юге Франции. Каждый год получают ранения до 100 человек. Смертельные случаи относительно редки, но также встречаются.
12. Плавание с акулами
Плавание с акулами.
Одним из самых экстремальных развлечений для отдыха является плавание с акулами, которое обычно практикуют в защитной клетке. Однако, самые смелые пловцы на самом деле делают это в открытой воде среди океанских хищников. Излишне говорить, что даже небольшая акула может легко убить человека.
13. Сбор грибов
Тихая охота - опасное увлечение.
Сбор грибов в дикой природе с первого взгляда не выглядит чем-то особо опасным. Однако, есть две веские причины, почему это действительно может быть очень опасным развлечением. Случалось много случаев, когда ничего не подозревающих грибников атаковали дикие животные (например, медведи, кабаны или волки). Также всегда есть большой шанс, что можно ошибочно съесть ядовитый гриб. Только в одной Европе около 10 000 человек умирают от отравления грибами каждый год.
14. Покер
Покер - хобби, которое может превратиться в манию.
Во всем мире есть десятки миллионов игроков. Для большинства из них эта азартная карточная игра является просто способом повеселиться и, возможно, заработать дополнительные деньги. Тем не менее, есть и такие люди, которые стали слишком одержимы игрой, и в конечном итоге потеряли все свои деньги.
15. Ставки на спорт
Ставки на спорт - опасный спорт.
Ставки на спорт также являются чрезвычайно популярным хобби, которое чем-то похоже на инвестирование в акции и покер. К сожалению, это увлечение разрушило много жизней, превратившись для некоторых людей в настоящую манию.
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