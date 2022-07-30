15 экстремальных хобби, которые являются опасными для жизни

Экстрим больших городов.

1. Скайдайвинг

Прыжки с парашютом.

2. Глубоководный дайвинг

Глубоководный дайвинг.

3. Бейсджампинг

Где твои крылья?

4. Рафтинг

Рафтинг - в борьбе с потоком.

5. Альпинизм

Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал...

6. Паркур

Экстрим больших городов.

7. Ледолазание

Ледолазание.

8. Маунтин-байкинг

Экстремальные велоспуски.

9. Клиффдайвинг

Клиффдайвинг - прыжки со скрытой опасностью.

10. Спелеология

Эта замечательная спелеология!

11. Энсьерро

Побежали!

12. Плавание с акулами

Плавание с акулами.

13. Сбор грибов

Тихая охота - опасное увлечение.

14. Покер

Покер - хобби, которое может превратиться в манию.

15. Ставки на спорт

Ставки на спорт - опасный спорт.