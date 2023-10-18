Кого напомнил учёным недавно найденный в Египте сфинкс

На протяжении многих веков улыбку этого сфинкса скрывали пески Египта – статуя была обнаружена только в марте 2023 года при раскопках древнего храма. Находка привлекла внимание экспертов всего мира не только потому, что сфинкс сохранился удивительно хорошо, в отличие даже от своего большого собрата из долины Гизы. Лицо этого мифического существа напомнило специалистам по древнему миру черты вполне конкретного исторического персонажа, в Египте, правда, ни разу не побывавшего.
Что представляли собой египетские сфинксы?
Сфинкс – интересное явление в мифологии древних народов. Принято считать, что это существо появилось в верованиях египтян, но, на самом деле, многие цивилизации независимо друг от друга верили в подобных чудищ. Само слово «сфинкс» – древнегреческое, да и мифы этой страны включали рассказы о своем сфинксе – правда, у греков это было существо женского пола, довольно злое и опасное. Египетские сфинксы выступали на стороне добра, больше того – они становились одним из главных способов защититься от зла, в каком бы виде оно ни проявилось – в человеческом или «божественном».
Самый знаменитый из египетских сфинксов. Источник: pixabay.com
Древнеегипетский сфинкс – хранитель, он защищает вход в храм, в царскую гробницу. Это чудище имеет лапы и тело льва и лицо человека, а голову его украшают атрибуты верховной власти. Фигуру сфинкса высекали из известняка, гранита или алебастра, а лицу нередко придавали черты какого-нибудь могущественного правителя. Вообще связь божественного и царского, представителя древнеегипетского пантеона и главы правящей династии подчеркивалась постоянно – в архитектуре, в украшении храмов, при оформлении погребальных помещений.
В марте 2023 года было объявлено об обнаружении еще одного сфинкса - в Дендере. Источник: bbc.com
Сфинкс, по древним поверьям, обладает огромной силой – в это нетрудно поверить, глядя на каменное воплощение мифического существа рядом с пирамидой Хефрена в Гизе. Та статуя в высоту достигает 20 метров. Сфинкс, найденный при раскопках храма Хатхор в Дендере (Дандаре) – значительно меньше по размерам, а еще он, судя по всему, гораздо моложе. Но и он «охранял» гробницу от воздействия сил зла. И вот сейчас этот сфинкс оказался наконец извлечен на свет.
Сфинкс с улыбкой Моны Лизы
О находке объявило египетское Министерство по делам древностей – как утверждают злые языки, не без расчета на увеличение потока туристов, желающих посетить эту страну. Раскопки проходили на территории храма богини Хатхор в Дендере, что в 500 километрах к югу от Каира. Хатхор – примерный аналог Афродиты и Венеры соответственно в греческой и римской мифологии – богиня неба, радости, любви, материнства, плодородия.
Дендерский зодиак в Лувре и его реконструкция
Само место широко известно благодаря барельефу с изображением небесного свода – это дендерский зодиак, который был извлечен из общей конструкции с помощью пороха и в 1820 году вывезен в Париж, где находится и сейчас, украшая один из залов Лувра. В Дендере остается гипсовый слепок с уникального древнего артефакта. Сам храм Хатхор – один из наиболее хорошо сохранившихся в Египте образцов старинной архитектуры.
Сфинкс из Дендеры. Источник: bbc.com
Улыбающийся сфинкс находился внутри двухуровневой гробницы рядом с римской стелой, на которой выгравированы демотические и иероглифические надписи. Статуя была обнаружена в помещении, которое служило резервуаром для воды, бассейн был сделан из известняка и обложен красным кирпичом. Лицо сфинкса привлекло внимание исследователей сходством с изображениями одного из правителей Рима.
Египетский сфинкс с лицом римского императора
По мнению ряда экспертов, этот сфинкс, с улыбкой на лице и даже ямочками на щеках, мог воплощать образ императора Клавдия, дяди печально известного Калигулы. Клавдий правил Римом и его провинциями с 41 по 54 год. Египет к тому времени уже несколько десятилетий – с 30 г. до н.э. – находился под властью римлян. Правда, в египетских землях за время своего правления Клавдий так и не появился.
Обнаруженный сфинкс, возможно, воспроизводит черты императора Клавдия
На макушке сфинкса неизвестные древние скульпторы изобразили традиционный головной убор, который носили фараоны – немес, платок, сзади сплетенный в узел, с двумя боковыми фалдами по бокам, спускающимися на плечи. Вероятно, когда-то сфинкс был окрашен – сохранились следы красителей красного и желтого цвета. Насколько верно то, что именно император Клавдий был запечатлен в образе статуи из известняка, может дать информацию и найденная рядом стела. В настоящее время ведутся работы по ее исследованию и расшифровке надписей, что, возможно, подтвердит или опровергнет первоначальную версию археологов.
Сфинкс из храма Хатхор. Источник: smithsonianmag.org
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