Кого напомнил учёным недавно найденный в Египте сфинкс

Что представляли собой египетские сфинксы?







Самый знаменитый из египетских сфинксов. Источник: pixabay.com

В марте 2023 года было объявлено об обнаружении еще одного сфинкса - в Дендере. Источник: bbc.com

Сфинкс с улыбкой Моны Лизы

Дендерский зодиак в Лувре и его реконструкция

Сфинкс из Дендеры. Источник: bbc.com

Египетский сфинкс с лицом римского императора

Обнаруженный сфинкс, возможно, воспроизводит черты императора Клавдия

Сфинкс из храма Хатхор. Источник: smithsonianmag.org