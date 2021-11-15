Вкуснейшие «розочки» из обычной картошки, которые выручат хозяйку, если гости уже на пороге

Праздничное блюдо из обычной картошки.
Стоит признать, что большинство семей в нашей стране в качестве гарнира на любой праздник предпочитает готовить картофельное пюре. Конечно, нет более универсального блюда к столу. Однако пюре – это слишком скучно. Сегодня мы отыскали рецепт очаровательных «розочек», которые готовятся совсем несложно, а попробовав их, гости тут же потребуют добавки.
Картофель отварить в мундирах.
Для картофельных «розочек», или как их называют во всем мире «Картофель «Дюшес» (Pommes Dushesse), понадобится:
• Kapтoфeль — 800 г;
• Maсло cливочнoe — 50 г;
• Желтки — 2 шт;
• Mуcкaтный opex — щепотка;
• Coль по вкусу.
Добавьте в пюре яичные желтки.
Картофель отварить в мундирах, затем очистить и сделать из него пюре. Туда же добавить соль, сливочное масло и яичные желтки. Стоит помнить о том, что желтки могут свернуться, поэтому пюре нужно дать немного остыть.
Сформируйте «розочки».
Приготовьте кулинарный мешок для крема и наполните его пюре. Если же специального мешочка нет, его можно заменить обычным полиэтиленовым кульком, отрезав уголок.
Смажьте «розочки» яичным желтком.
На противень выложите пергаментную бумагу или же смажьте его маслом. Далее выдавливайте пюре, формируя «розочки». Затем помажьте все яичным желтком.
В предварительно разогретую духовку (180 градусов) отправляйте «розочки» на 18-20 минут. Готовое блюдо должно получить румяную корочку. Приятного аппетита!http://vs-t.ru/vkusnejshie-rozochki-iz-obychnoj-kartoshki-kotorye-vyruchat-xozyajku-esli-gosti-uzhe-na-poroge
Готовый картофель Дюшес.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии