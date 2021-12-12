7 популярных игрушек, сделанных в ГДР, о которых мечтали советские дети

Что везли нам из ГДР.

1. Электрическая подводная лодка «Дельфин»

На дно, как говорится.

2. Танк Т-54

Танки уже тогда.

3. Пластиковые солдатики

Кто-то же это придумал.

4. Эвакуатор

Очень странно.

5. Трактор

Интересная игрушка.

6. Инерционные машинки Filius и Porsche

Были такие машинки.

А еще вот такие.

7. Железная дорога

Мечта каждого советского мальчишки.

Бонус: куклы

Отличные были куклы.