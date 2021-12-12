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7 популярных игрушек, сделанных в ГДР, о которых мечтали советские дети


Что везли нам из ГДР.

Что везли нам из ГДР.

Советская промышленность делала самые разные игрушки, и они были вовсе не плохие. Однако, несмотря на все это, игрушки, сделанные в ГДР, всегда считались особенными, а от того были наиболее желанными советскими детьми. Вот самые интересные и яркие из них.

1. Электрическая подводная лодка «Дельфин»


На дно, как говорится.

На дно, как говорится.

 

Лодка на батарейках «373» с дистанционным управлением. К сожалению не радио. За лодкой все еще тащился длинный провод. Такая лодка могла даже погружаться под воду на несколько метров.

2. Танк Т-54


Танки уже тогда.

Танки уже тогда.

 

Электронная игрушка танка Т-54 выполненная в масштабе 1 к 25. Сделана была в ГДР. Мечта многих мальчишек тех времен.

3. Пластиковые солдатики


Кто-то же это придумал.

Кто-то же это придумал.

 

Именно из ГДР шла львиная доля пластиковых солдатиков. Делали, впрочем, не только их, но и разномастные пластиковые фигурки самой разной тематики. Например, вот такие черные, как смоль жители Африки.

4. Эвакуатор


Очень странно.

Очень странно.

 

Механическая игрушка. Модель Taurus с прицепом и краном. Трудно поверить, что в те времена дети действительно могли заинтересоваться таким.

5. Трактор


Интересная игрушка.

Интересная игрушка.

 

Еще одна «деревянная» игрушка тех времен. Вообще в ГДР делали очень много игрушечных тракторов.
Интересно, с чего бы это? Конкретно этот работал на батарейках. Некоторые части, например, ковш – были механическими.

6. Инерционные машинки Filius и Porsche


Были такие машинки.

Были такие машинки.

 

Наверное, именно инерционные машинки были одной из самых популярных игрушек для мальчиков. Возможно, по популярности они даже обходили всевозможных солдатиков.
А еще вот такие.

А еще вот такие.

 

А еще в ГДР делали вот такие модельки ретро-автомобилей.

7. Железная дорога


Мечта каждого советского мальчишки.

Мечта каждого советского мальчишки.

 

И конечно же нельзя не вспомнить про такую культовую игрушку, как железная дорога. В набор входил локомотив, несколько вагонов и рельсы. Были и другие фигурки, например дома, семафоры, шлагбаум и многое другое.

Бонус: куклы


Отличные были куклы.

Отличные были куклы.

 

Наверняка многие помнят таких кукол. Делали их тоже в ГДР. Неплохо выглядят даже по современным меркам.

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7 популярных игрушек, сделанных в ГДР, о которых мечтали советские дети

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7 популярных игрушек, сделанных в ГДР, о которых мечтали советские детиПодписаться на мой Instagram
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