7 популярных игрушек, сделанных в ГДР, о которых мечтали советские дети

Что везли нам из ГДР.
Советская промышленность делала самые разные игрушки, и они были вовсе не плохие. Однако, несмотря на все это, игрушки, сделанные в ГДР, всегда считались особенными, а от того были наиболее желанными советскими детьми. Вот самые интересные и яркие из них.
1. Электрическая подводная лодка «Дельфин»
На дно, как говорится.
Лодка на батарейках «373» с дистанционным управлением. К сожалению не радио. За лодкой все еще тащился длинный провод. Такая лодка могла даже погружаться под воду на несколько метров.
2. Танк Т-54
Танки уже тогда.
Электронная игрушка танка Т-54 выполненная в масштабе 1 к 25. Сделана была в ГДР. Мечта многих мальчишек тех времен.
3. Пластиковые солдатики
Кто-то же это придумал.
Именно из ГДР шла львиная доля пластиковых солдатиков. Делали, впрочем, не только их, но и разномастные пластиковые фигурки самой разной тематики. Например, вот такие черные, как смоль жители Африки.
4. Эвакуатор
Очень странно.
Механическая игрушка. Модель Taurus с прицепом и краном. Трудно поверить, что в те времена дети действительно могли заинтересоваться таким.
5. Трактор
Интересная игрушка.
Еще одна «деревянная» игрушка тех времен. Вообще в ГДР делали очень много игрушечных тракторов. Интересно, с чего бы это? Конкретно этот работал на батарейках. Некоторые части, например, ковш – были механическими.
6. Инерционные машинки Filius и Porsche
Были такие машинки.
Наверное, именно инерционные машинки были одной из самых популярных игрушек для мальчиков. Возможно, по популярности они даже обходили всевозможных солдатиков.
А еще вот такие.
А еще в ГДР делали вот такие модельки ретро-автомобилей.
7. Железная дорога
Мечта каждого советского мальчишки.
И конечно же нельзя не вспомнить про такую культовую игрушку, как железная дорога. В набор входил локомотив, несколько вагонов и рельсы. Были и другие фигурки, например дома, семафоры, шлагбаум и многое другое.
Бонус: куклы
Отличные были куклы.
Наверняка многие помнят таких кукол. Делали их тоже в ГДР. Неплохо выглядят даже по современным меркам.
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