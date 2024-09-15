Что случилось с девочкой, которая в 2 года стала одной из самых успешных моделей

Она ворвалась в мир детской моды стремительно и мгновенно обрела миллионы поклонников во всём мире. Малышке Айре Браун было всего два года, а она стала одной из самых узнаваемых и успешных моделей. Её называли «живым ангелом» и «куклой Барби», и она на самом деле была на них похожа: белокурые волосы, огромные голубые глаза, миловидное личико и обаятельная улыбка неизменно вызывали умиление.
Живой ангел
Айра Мари Браун с мамой.
Родители Айры Браун обратили внимание на необычную внешность девочки ещё в то время, когда она была очень маленькой. При этом малышке всегда нравилось внимание, она с удовольствием меняла наряды и готова была позировать перед фотоаппаратом по несколько часов без перерыва. Когда Айре исполнилось два года, мама решила отвести её на кастинг в детское модельное агентство. Расчёт полностью себя оправдал: яркая внешность, непосредственность и спокойное отношение к вспышкам фотокамер и шуму делали из Айры идеальную модель. С родителями малышки сразу же заключили контракт, а фотографии девочки мгновенно распространились в сети, вызвав бурю восторженных отзывов как от фотографов, так и от простых людей.
Айра Мари Браун.
Детские бренды боролись за право заполучить маленькую модель для участия её в рекламных кампаниях и показах. Цель родителей Мари Браун была достигнута: об их дочери узнал весь мир, и она в одно мгновение стала знаменитой. Самое удивительное, что сама Айра явно получала удовольствие от своей работы. Она практически никогда не капризничала, терпеливо сидела в кресле парикмахера, послушно ждала, пока ей нанесут макияж и выполняла все указания фотографов.
Айра Мари Браун.
Внешностью очаровательной девочки окружающие восхищались, правда, неизменно находились и те, кто был готов нещадно критиковать. Не саму Айру, а её родителей. Дело в том, что участие в фотосессиях и показах требовало поддержания внешности на должном уровне. Поэтому девочка уже в столь юном возрасте посещала солярий, её волосы, недостаточно светлые от природы, доводились до нужного оттенка при помощи краски, а на нежное детское личико, конечно, наносили макияж.
Айра Мари Браун.
Именно за это маму Айры постоянно критиковали, а ещё – за нещадную эксплуатацию детского труда. Робкие попытки оправдаться тонули в количестве возмущённых комментариев. Даже тот факт, что Айра работает на показах и в фотостудиях с огромным удовольствием, не снижал градус накала общественного мнения. Тогда родители Айры избрали другую тактику: они попросту перестали реагировать на критику и иногда довольно злобные комментарии. Мама и папа девочки во всём поддерживали свою дочь. Мари Браун стала самой высокооплачиваемой маленькой моделью и принесла своей семье многомиллионный доход.
Айра Мари Браун.
При этом родители девочки не прибегали к откровенно вредным для здоровья малышки методам. Если она уставала, в работе делали перерыв, никаких напитков, содержащих кофеин, и энергетиков она не употребляла. К тому же мама девочки строго следила за тем, чтобы дочь нормально питалась, никогда не заставляла её сидеть на диетах. Со временем Айра, как и все девочки её возраста, пошла в школу, внешность её стала меняться, и она перестала напоминать живого ангела.
Маленький мультимиллионер
Айра Мари Браун.
Тем не менее, даже немного повзрослев, Айра Мари Браун вовсе не собиралась отказываться от своей работы модели. В свободное от учёбы время она всё так же выходит на подиум и участвует в фотосессиях. Да, теперь её снимки уже не вызывают такую же волну умиления, как десять лет назад. Да и «живым ангелом» её уже никто не называет.
Айра Мари Браун.
Впрочем, самой Айре это уже и не нужно. Она просто получает удовольствие и надеется, что в будущем сможет всё так же заниматься любимым делом. Правда, она сама и её родители не исключают возможности выбора совсем другой профессии, а не карьеры взрослой модели. Но впоследствии Айра сможет себе позволить учиться в любом, даже самом престижном, университете, ведь финансовая возможность для этого у неё есть уже сейчас. Айру в западных СМИ называют мультимиллионером и даже не берутся оценивать её состояние, которым по большей части распоряжаются пока родители девочки.
Айра Мари Браун.
По сути, Айра Браун могла бы уже почивать на лаврах, но она по-прежнему, как и в двухлетнем возрасте, радуется не только результатам, но и самому процессу работы. А ещё девочка отличается вдумчивостью и уже сегодня задумывается о ценности нормальных человеческих взаимоотношений. Она способна выставить в социальной сети далеко не самый удачный свой снимок, предложив подписчикам увидеть красоту души в её глазах. Для подростка это весьма смелый и даже неожиданный эксперимент.
Айра Мари Браун.
Мама Айры по-прежнему называет её своим ангелом и не устаёт благодарить судьбу за появление дочери на свет. По мнению мамы, Айра отличается не только привлекательной внешностью, у неё доброе сердце и мудрая душа. 12-летняя девочка удивляет своей ответственностью и самостоятельностью, она искренне любит людей и умеет мечтать. Несмотря на то, что она стала известна в очень раннем возрасте, Айра вовсе не подвержена звёздной болезни, она нисколько не высокомерна и остаётся нормальным ребёнком, способным на сопереживание и сочувствие к окружающим.
Айра Мари Браун.
К счастью, Айра ни разу за свою десятилетнюю карьеру не пожалела о том, что родители когда-то привели ей на кастинг.
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