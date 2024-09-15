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Что случилось с девочкой, которая в 2 года стала одной из самых успешных моделей



Она ворвалась в мир детской моды стремительно и мгновенно обрела миллионы поклонников во всём мире. Малышке Айре Браун было всего два года, а она стала одной из самых узнаваемых и успешных моделей. Её называли «живым ангелом» и «куклой Барби», и она на самом деле была на них похожа: белокурые волосы, огромные голубые глаза, миловидное личико и обаятельная улыбка неизменно вызывали умиление. Правда, родителей Айры Браун нещадно критиковали за нанесение вреда здоровью дочери.

Живой ангел


Айра Мари Браун с мамой.

Айра Мари Браун с мамой.

 




Родители Айры Браун обратили внимание на необычную внешность девочки ещё в то время, когда она была очень маленькой. При этом малышке всегда нравилось внимание, она с удовольствием меняла наряды и готова была позировать перед фотоаппаратом по несколько часов без перерыва. Когда Айре исполнилось два года, мама решила отвести её на кастинг в детское модельное агентство. Расчёт полностью себя оправдал: яркая внешность, непосредственность и спокойное отношение к вспышкам фотокамер и шуму делали из Айры идеальную модель. С родителями малышки сразу же заключили контракт, а фотографии девочки мгновенно распространились в сети, вызвав бурю восторженных отзывов как от фотографов, так и от простых людей.
Айра Мари Браун.

Айра Мари Браун.

 

Детские бренды боролись за право заполучить маленькую модель для участия её в рекламных кампаниях и показах. Цель родителей Мари Браун была достигнута: об их дочери узнал весь мир, и она в одно мгновение стала знаменитой. Самое удивительное, что сама Айра явно получала удовольствие от своей работы. Она практически никогда не капризничала, терпеливо сидела в кресле парикмахера, послушно ждала, пока ей нанесут макияж и выполняла все указания фотографов.
Айра Мари Браун.

Айра Мари Браун.

 

Внешностью очаровательной девочки окружающие восхищались, правда, неизменно находились и те, кто был готов нещадно критиковать. Не саму Айру, а её родителей. Дело в том, что участие в фотосессиях и показах требовало поддержания внешности на должном уровне. Поэтому девочка уже в столь юном возрасте посещала солярий, её волосы, недостаточно светлые от природы, доводились до нужного оттенка при помощи краски, а на нежное детское личико, конечно, наносили макияж.
Айра Мари Браун.

Айра Мари Браун.

 

Именно за это маму Айры постоянно критиковали, а ещё – за нещадную эксплуатацию детского труда. Робкие попытки оправдаться тонули в количестве возмущённых комментариев. Даже тот факт, что Айра работает на показах и в фотостудиях с огромным удовольствием, не снижал градус накала общественного мнения. Тогда родители Айры избрали другую тактику: они попросту перестали реагировать на критику и иногда довольно злобные комментарии. Мама и папа девочки во всём поддерживали свою дочь. Мари Браун стала самой высокооплачиваемой маленькой моделью и принесла своей семье многомиллионный доход.
Айра Мари Браун.

Айра Мари Браун.

 

При этом родители девочки не прибегали к откровенно вредным для здоровья малышки методам. Если она уставала, в работе делали перерыв, никаких напитков, содержащих кофеин, и энергетиков она не употребляла. К тому же мама девочки строго следила за тем, чтобы дочь нормально питалась, никогда не заставляла её сидеть на диетах. Со временем Айра, как и все девочки её возраста, пошла в школу, внешность её стала меняться, и она перестала напоминать живого ангела.

Маленький мультимиллионер


Айра Мари Браун.

Айра Мари Браун.

 

Тем не менее, даже немного повзрослев, Айра Мари Браун вовсе не собиралась отказываться от своей работы модели. В свободное от учёбы время она всё так же выходит на подиум и участвует в фотосессиях. Да, теперь её снимки уже не вызывают такую же волну умиления, как десять лет назад. Да и «живым ангелом» её уже никто не называет.
Айра Мари Браун.

Айра Мари Браун.

 

Впрочем, самой Айре это уже и не нужно. Она просто получает удовольствие и надеется, что в будущем сможет всё так же заниматься любимым делом. Правда, она сама и её родители не исключают возможности выбора совсем другой профессии, а не карьеры взрослой модели. Но впоследствии Айра сможет себе позволить учиться в любом, даже самом престижном, университете, ведь финансовая возможность для этого у неё есть уже сейчас. Айру в западных СМИ называют мультимиллионером и даже не берутся оценивать её состояние, которым по большей части распоряжаются пока родители девочки.
Айра Мари Браун.

Айра Мари Браун.

 

По сути, Айра Браун могла бы уже почивать на лаврах, но она по-прежнему, как и в двухлетнем возрасте, радуется не только результатам, но и самому процессу работы. А ещё девочка отличается вдумчивостью и уже сегодня задумывается о ценности нормальных человеческих взаимоотношений. Она способна выставить в социальной сети далеко не самый удачный свой снимок, предложив подписчикам увидеть красоту души в её глазах. Для подростка это весьма смелый и даже неожиданный эксперимент.
Айра Мари Браун.

Айра Мари Браун.

 

Мама Айры по-прежнему называет её своим ангелом и не устаёт благодарить судьбу за появление дочери на свет. По мнению мамы, Айра отличается не только привлекательной внешностью, у неё доброе сердце и мудрая душа. 12-летняя девочка удивляет своей ответственностью и самостоятельностью, она искренне любит людей и умеет мечтать. Несмотря на то, что она стала известна в очень раннем возрасте, Айра вовсе не подвержена звёздной болезни, она нисколько не высокомерна и остаётся нормальным ребёнком, способным на сопереживание и сочувствие к окружающим.
Айра Мари Браун.

Айра Мари Браун.

 

К счастью, Айра ни разу за свою десятилетнюю карьеру не пожалела о том, что родители когда-то привели ей на кастинг.

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