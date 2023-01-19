Как помочь орхидее восстановить силы

Помогите орхидее восстановить силы и выпустить новые цветоносы, а также нарастить больше корней. Добиться этого можно, если добавить к обычным подкормкам из магазина одну питательную смесь из яичной скорлупы!







Для создания этой подкормки вам понадобится яичная скорлупа. Количество не имеет значения: вы можете набрать яичную скорлупу за неделю и запастись на будущее. Скорлупу следует тщательно промыть, а затем подсушить на сковороде 5 минут.







Затем измельчить. Сделать это можно в кофемолке или блендере.







Для одноразовой подкормки понадобится всего 2 ч. л. порошка яичной скорлупы. Залить её нужно 600 мл кипячёной горячей воды. Вы можете взять дозу в два раза меньше: то есть, 1 ч. л. порошка и 300 мл воды соответственно, если у вас немного растений. Оставьте скорлупу до полного остывания воды.







Затем процедите через тряпку/полотенце, чтобы все мелкие частички скорлупы остались.







Полученным раствором следует обрызгать растения орхидеи по корням и, если есть, цветоносам. Не допускайте попадания влаги между листьев: это вызовет грибок.







Проводите такую подкормку раз в 2 недели наравне с остальными, и орхидея скажет вам спасибо!