Способы использования риса в быту

Крупы являются неотъемлемой частью рациона человека. Они, безусловно, полезны для нашего здоровья. Особенно часто выделяют именно рис.







С ним можно приготовить кашу, плов, первые блюда и даже десерты. Наверняка у каждой хозяюшки дома найдётся пакетик риса. Но мало кто из них знает, что эту крупу можно использовать в быту. Более того, в некоторых ситуациях она просто незаменима. Как же правильно использовать рис и как он может облегчить ваш быт? Обо всем этом расскажем в нашей статье.



1. Фрукты дозреют быстрее

2. Запах сырости вас больше не побеспокоит

3. Ржавчина не сможет испортить ваши инструменты

4. Чистим кофемолку без лишней бытовой химии

5. Готовим натуральное удобрение для комнатных растений

6. Спасаем специи от сырости

7. Затачиваем ножи в блендере

8. Печём самые вкусные кексы

Рис поможет фруктам созретьЧасто в супермаркетах продают недозревшие фрукты. Такая покупка вряд ли принесёт вам радость. Но, к счастью, есть один проверенный способ, как можно ускорить созревание любимого лакомства.Все, что вам нужно сделать, — поместить фрукты в миску и засыпать сверху рисом. Затем накройте миску полотенцем и отправьте в тёплое место. Уже через пару дней вы заметите, что плоды сумели дозреть до нужного состояния. При этом рис не только ускорит процесс созревания, но и предотвратит появление плесени.Рис уберёт посторонние запахи в шкафуСмена сезонов — отличный повод для разбора своего гардероба. Однако часто этот процесс омрачает тот факт, что вещи за долгое время отсырели и приобрели характерный запах. Справиться с этой проблемой поможет наш совет.Если вы хотите сохранить ваши вещи без посторонних запахов долгое время, стоит взять немного риса. Просто насыпьте его в пакет или миску и поставьте на полку рядом с вещами. Рис избавит воздух от излишней влаги, а ваши вещи — от посторонних запахов. Таким образом, круглый год ваши вещи смогут сохранять свой первоначальный вид.Рис предотвратит появление ржавчиныМногие привыкли хранить инструменты на балконе. И зачастую они помещены в простую коробку, которая не в состоянии защитить их от влияния окружающей среды. В связи с этим на ножницах и плоскогубцах часто образуется слой ржавчины, которая не только портит внешний вид инструмента, но и влияет на его функциональность. А ведь эту проблему можно легко и просто предотвратить.Насыпьте в контейнер рис и поместите в него инструменты. Теперь они смогут без проблем храниться в любом месте. Ведь в случае сырости крупа впитает ее и не даст коррозии металла образоваться на ваших инструментах.Рис отлично почистит кофемолкуВсю технику для кофе не рекомендуется чистить с помощью бытовой химии. Считается, что это впоследствии может повлиять на вкус напитка. Кто-то игнорирует это правило за неимением альтернатив. Но мы точно знаем, как почистить кофемолку народными средствами.Просто засыпьте в неё рис так, чтобы он закрывал собой ножи. И включите кофемолку. Рис перемолвится в муку, которую вы сможете использовать для полезной и вкусной выпечки. А ваша кофемолка — очистится от масел и загрязнений. Такой простой способ сможет спасти много бытовой техники.Рис пригодиться для подпитки комнатных растенийХорошие хозяюшки знают, как важно замачивать рис перед приготовлением. Это помогает ему получиться более рассыпчатым и вкусным. Но многие просто сливают раствор в раковину. Хотя он может ещё пригодиться.Просто вылейте полученный раствор в горшки с домашними растениями. Вы удивитесь, но он является отличным удобрением, поскольку содержит необходимое количество микроэлементов и витаминов. Таким образом, вам не придётся тратить средства на дополнительные удобрения.Рис спасёт вашу соль и специиЧасто на столовом столе у хозяюшек стоит солонка и перечница. Это необходимо, чтобы каждый член семьи сам смог довести блюдо до того вкуса, который ему больше нравится. Однако маленькая посуда таит в себе подвох. Часто соль и специи отсыревают, превращаясь в комочки. Тем самым забивают маленькие отверстия.Чтобы это предотвратить, стоит воспользоваться нашим советом. Просто поместите в посуду вместе со специями пару зёрнышек риса. Он впитает в себя излишнюю влагу. А специи всегда будут легко высыпаться через маленькие отверстия.Рис вернёт остроту ножам в блендереБлендер — неизменный помощник любой современной хозяюшки. Многие пользуются им ежедневно. Но из-за частого использования ножи в технике быстро теряют свою остроту. Менять их на новые может быть проблематично и затратно. В этом случае лучше воспользоваться нашим советом.Насыпьте рис в блендер и запустите самую высокую мощность. Рис позволит заточить ножи, а также очистит блендер от загрязнения. Как в случае с кофемолкой.Рис позволит кексам пропечься равномерноДомашняя выпечка имеет особый вкус и аромат. Она наполняет дом уютом и тёплой атмосферой. Особой популярностью пользуются домашние кексы. Однако каждая хозяюшка знает, что часто дно кексов остаётся немного влажным. Чтобы этого избежать, стоит лишь воспользоваться нашим советом.Возьмите формочку для выпечки и насыпьте в неё немного риса. После чего поместите в неё вторую бумажную формочку и влейте тесто. Такой способ позволит выпечь идеально ровные и вкусные кексы.