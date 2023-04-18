Мина — крупнейшее палаточное поселение в мире

В 70 км от Красного моря на Аравийском полуострове расположился древний и очень важный для мусульман всего мира город Мекка, а в его окрестностях есть поселение Мина. Ежегодно сюда съезжаются около трёх миллионов мусульман, совершающих пятидневный хадж, или паломничество. Раньше люди разбивали стихийный палаточный лагерь, который был весьма пожароопасным. Поэтому в 1997 году власти приняли решение выделить средства на строительство стационарного палаточного городка из негорючих материалов.



Размах получившегося посёлка впечатляет. Более 100 тысяч палаток стоят одна к другой, и при этом длина Мины составляет 4 км, а ширина — 2,65 км. Её прекрасно видно со спутника даже с большой высоты. Мина — это уникальное место в мире, больше палаточных городков такого размера просто нет. Посмотрим, как там всё организовано, зачем туда приезжают, а также расскажем о страшных трагедиях, которые случались во время паломничества.

Фото: islam.ru





Хадж

Молящиеся у Каабы в мечети Масджид аль-Харам



Прослушивание проповеди, где говорят об обязанностях паломников (её прослушают и те, кто совершает малое паломничество, так как она проходит в первый день).



Пеший проход от Мекки до долины Муздалифа и до горы Арафат (25 км).



Стояние у горы Арафат, где мусульмане слушают проповедь и молятся.



Возвращение бегом от горы Арафат до долины Муздалифа.



Ночь в долине Муздалифа.



Бросание камешков, подобранных в долине Муздалифа в столб в Мине, который символизирует сатану. В этот момент плотность людей становится наивысшей и достигает 5–7 человек на квадратный метр.



Жертвоприношение животного — быка, верблюда, козы или овцы (это должен сделать каждый мусульманин). Часть убитого животного съедают сами, часть отдают беднякам. Представить сложно, как там организовывается убийство трёх миллионов животных.



Бритьё головы у мужчин и срезание пряди у женщин. Все волосы закапываются в землю в окрестностях Мины.



Мина



Палатки покрыты негорючим тефлоном, они очень просторные — 8 на 8 метров.



Все они оборудованы кондиционерами.



Каждая палатка пронумерована и помечена цветом, чтобы люди могли ориентироваться на улицах, которые выглядят абсолютно одинаковыми. Паломникам рекомендуют прикреплять к одежде бейдж, на котором указан адрес его проживания. Мина разделена на лагеря, в каждом из которых оборудована общая кухня, а также душевые.



Женщины тоже совершают паломничество и все те же обряды, что и мужчины. Для них оборудованы женские палатки, где они могут находиться. Кстати, женщина самостоятельно приехать не имеет права, её обязательно должен сопровождать родственник-мужчина старше 17 лет.



Для того, чтобы минимизировать возможность давки, власти Саудовской Аравии приняли решение построить пешеходные развязки. Выглядят они очень основательно и больше напоминают автомобильные.



Также руководители групп паломников перед тем, как повести свою группу на какой-либо обряд, должны изучать данные специальных мониторов, которые показывают плотность движения людей в разных зонах.



Организаторы выдают всем паломникам специальный примерный график, по которому они должны проходить обряды, чтобы все три миллиона человек не оказались одновременно в одном месте.



Во время гражданской войны в Сирии власти Саудовской Аравии были вынуждены поселить в палаточном городке беженцев.



Мужчины одеты в белое, женщины — в чёрное

Давки в Мине во время хаджа

Давка в Мине, 2015 год. Фото: REUTERS