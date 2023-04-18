Мина — крупнейшее палаточное поселение в мире

В 70 км от Красного моря на Аравийском полуострове расположился древний и очень важный для мусульман всего мира город Мекка, а в его окрестностях есть поселение Мина. Ежегодно сюда съезжаются около трёх миллионов мусульман, совершающих пятидневный хадж, или паломничество. Раньше люди разбивали стихийный палаточный лагерь, который был весьма пожароопасным. Поэтому в 1997 году власти приняли решение выделить средства на строительство стационарного палаточного городка из негорючих материалов.
Размах получившегося посёлка впечатляет. Более 100 тысяч палаток стоят одна к другой, и при этом длина Мины составляет 4 км, а ширина — 2,65 км. Её прекрасно видно со спутника даже с большой высоты. Мина — это уникальное место в мире, больше палаточных городков такого размера просто нет. Посмотрим, как там всё организовано, зачем туда приезжают, а также расскажем о страшных трагедиях, которые случались во время паломничества.
Хадж
Для начала следует рассказать о хадже. Эта традиция уходит корнями в глубину веков. Ислам стоит на пяти столпах, один их которых — хадж. Его должен совершить хотя бы раз в жизни каждый правоверный мусульманин. Если кто-то не может это сделать по состоянию здоровья, то он должен нанять специального человека («вакиль аль-хаджа»), который совершит все обряды вместо него.
Даты хаджа всегда сдвигаются. Следующий хадж проходит примерно на 10 дней раньше предыдущего, потому что он привязан к лунному календарю. Раз в 33 года за один год происходит два хаджа. Все мужчины-мусульмане снимают с себя всю одежду и облачаются в два куска белой материи: это символизирует равенство всех мусульман независимо от их финансового благополучия. По прибытию в Мекку паломники для начала поклоняются черному камню Кааба. Он, по преданию, является белом яхонтом из рая, который почернел от людских грехов. После этого нужно семь раз пробежаться от холма Сафа до холма Марва. Каждый раз, когда мусульманин оказывается на вершине холма, он молится Аллаху, чтобы тот защитил его от бед.
Этих обрядов достаточно для малого паломничества. Если человек желает ограничиться этим, то он срезает прядь волос. Однако подавляющее большинство паломников приезжает в Мекку, чтобы получить статус хаджа, а значит, они хотят совершить паломничество целиком. В остальные обряды входят:
- Прослушивание проповеди, где говорят об обязанностях паломников (её прослушают и те, кто совершает малое паломничество, так как она проходит в первый день).
- Пеший проход от Мекки до долины Муздалифа и до горы Арафат (25 км).
- Стояние у горы Арафат, где мусульмане слушают проповедь и молятся.
- Возвращение бегом от горы Арафат до долины Муздалифа.
- Ночь в долине Муздалифа.
- Бросание камешков, подобранных в долине Муздалифа в столб в Мине, который символизирует сатану. В этот момент плотность людей становится наивысшей и достигает 5–7 человек на квадратный метр.
- Жертвоприношение животного — быка, верблюда, козы или овцы (это должен сделать каждый мусульманин). Часть убитого животного съедают сами, часть отдают беднякам. Представить сложно, как там организовывается убийство трёх миллионов животных.
- Бритьё головы у мужчин и срезание пряди у женщин. Все волосы закапываются в землю в окрестностях Мины.
Поскольку каждый мусульманин должен совершить паломничество, из России тоже летают в Мекку. Это недешёвое удовольствие, туры из Москвы стоят примерно четыре тысячи долларов, а из городов Северного Кавказа — около трёх тысяч долларов. Во время хаджа не было зарегистрировано ни одного печального инцидента с участием мусульман из России. На хадж все страны получают квоты, для России она составляет 16,4 тысяч человек. Обычно квота заполняется примерно на 90%.
Мина
Стационарный палаточный городок было решено возвести после пожара, случившегося в стихийном поселении из палаток в 1997 году. Тогда погибло 343 и пострадало 1500 человек. Самые интересные факты об этом городке перечислим в виде списка:
- Палатки покрыты негорючим тефлоном, они очень просторные — 8 на 8 метров.
- Все они оборудованы кондиционерами.
- Каждая палатка пронумерована и помечена цветом, чтобы люди могли ориентироваться на улицах, которые выглядят абсолютно одинаковыми. Паломникам рекомендуют прикреплять к одежде бейдж, на котором указан адрес его проживания. Мина разделена на лагеря, в каждом из которых оборудована общая кухня, а также душевые.
- Женщины тоже совершают паломничество и все те же обряды, что и мужчины. Для них оборудованы женские палатки, где они могут находиться. Кстати, женщина самостоятельно приехать не имеет права, её обязательно должен сопровождать родственник-мужчина старше 17 лет.
- Для того, чтобы минимизировать возможность давки, власти Саудовской Аравии приняли решение построить пешеходные развязки. Выглядят они очень основательно и больше напоминают автомобильные.
- Также руководители групп паломников перед тем, как повести свою группу на какой-либо обряд, должны изучать данные специальных мониторов, которые показывают плотность движения людей в разных зонах.
- Организаторы выдают всем паломникам специальный примерный график, по которому они должны проходить обряды, чтобы все три миллиона человек не оказались одновременно в одном месте.
- Во время гражданской войны в Сирии власти Саудовской Аравии были вынуждены поселить в палаточном городке беженцев.
Давки в Мине во время хаджа
Несмотря на все старания организаторов, избежать жертв получается не всегда. Такие огромные скопления людей могут быть неуправляемыми. Толпа — это уже не люди, толпа — это стихия, как ураган или волна. Поэтому какими бы добрыми и хорошими они ни были каждый в отдельности, в своей совокупности они страшная сила.
Самая крупная давка произошла в Мине в 2015 году, тогда погибло более 2400 человек и многие тысячи получили травмы. Трагедия произошла из-за того, что две большие группы паломников двигались в противоположных направлениях. Одна из групп нарушила движение и буквально прошла под «кирпич», так как движение там одностороннее. Переход с двух сторон был ограничен отвесными бетонными стенами, на которые не было возможности забраться. Происшествие отлично задокументировано видеозаписями и фото, так что каждый желающий может самостоятельно оценить его масштабы.
Давки проходят почти каждый год. Они были в 2006, 2004, 2003, 2001, 1998, 1994 годах, хадж в эти годы уносил от десятков до сотен человеческих жизней. Крупная трагедия произошла и в 1990 году, тогда 1426 паломников задохнулись в тоннеле из-за неработающей системы вентиляции. До 2015 года это была самая крупная трагедия.
Хадж получил такой широких размах в последнее время из-за того, что «мир стал маленьким» — авиаперелёты относительно доступны. И теперь Мекку могут посещать даже мусульмане из далёких стран. Наверняка для каждого паломника посещение Мекки и проживание в Мине — это очень интересный опыт. Поэтому многие люди повторяют это действо ежегодно. Несмотря на то, что отношение к мусульманству в мире неоднозначное, такое всеобъемлющее стремление верующих поклониться святым местам делает этой религии честь.
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