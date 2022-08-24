Экзотические танцы женщины-«хамелеона» в начале XX века

Всего лишь век назад танцы с босыми ногами были в диковинку. Постановка «Egypta».
В начале XX века американскую и европейскую публику, как никогда, зачаровывала экзотика Востока. Традиционные постановки сменялись танцами в стиле «модерн», пионером в которых считалась Рут Сен-Дени. Эта женщина удивляла зрителей своими потрясающими образами из другой эпохи: египетской царицы, индуистской богини, цыганской принцессы, гейши и даже павлина или кобры.
Рут Сен-Дени в костюме павлина, 1915 год.
Маленькая Рути Денис (Ruthie Denis) выросла на ферме в Нью-Джерси. В детстве она начала обучаться танцам у своей матери. С самого раннего возраста у нее появился интерес к необычному, потустороннему.
Сен-Дени в постановке «Радха».
В 16 лет Рути переехала в Бруклин работать в водевилях, давая по 11 танцевальных спектаклей за день. В это время она читает новую литературу, интересуется философией и ритуалами древних культур. Рути экспериментирует, привнося мистические элементы в танцы и хореографию. В 1904 году во время турне, ей на глаза попался плакат с рекламой египетских богов, который и предопределил ее дальнейшую судьбу. Целью Рути стало воссоздание в танце атмосферы мистицизма египетских богов.
Рут Сен-Дени в роли Клеопатры, начало 1900-х гг.
Сцена из «Иштар» в исполнении танцоров труппы «Денишоун».
Рут Сен-Дени в роли богини Гуаньинь.
С новым именем, Рут Сен-Дени (Ruth St. Denis) оставила танцевальную труппу и погрузилась в «восточную» философию. Ее первая постановка «Радха» была основана на индуистской мифологии. Она мгновенно стала хитом.
Рут Сен-Дени в «Радха», истории любви Кришны к девочке-пастушке.
За свою жизнь Рути исполнила этот танец более 1500 раз. Постановка «Радха» сделала ее звездой соло-танцев и пионером стиля «модерн» - она первой ввела элементы Востока в традиционный балет. Вместо плавных и легких черт, Рут использовала ломаные движения и асимметричные фигуры.
Рут Сен-Дени в «Фимиаме».
Рут Сен-Дени и ее муж в постановке «Xochitl».
Сен-Дени в постановке «Черный и золотой науч».
Для усиления мистического эффекта во время танцев, Рути затемняла кожу макияжем, использовала настоящие индийские украшения для реквизита. Она даже наняла группу индийских иммигрантов, чтобы те окружали ее во время выступления.
Рут Сен-Дени в постановке «Радха».
Рут Сен-Дени в «Кобре».
В рамках зрелища «На улицах Дели» посетители попадали на грандиозный спектакль дрессированных слонов, танцующих девушек и удивительного количества аутентичных персонажей из реального сообщества хинди, приехавших в Америку на это большое шоу.
Нью-Йоркский луна-парк, изображающий торжественное шествие Делийского дарбара.
Рут Сен-Дени и ее муж танцор Тед Шоун.
Занятия в школе танцев «Денишоун».
Супруги Рут Сен-Дени и Тед Шоун основали в 1915 году в Лос-Анджелесе школу танцев «Денишоун» («Denis-Shawn»). Она стала первой танцевальной академией в Соединенных Штатах, в которой готовили профессиональных танцоров.
Рут Сен-Дени в японском костюме. 1920-е годы.
Сен-Дени на фоне пирамид постановки «Egypta».
До самой старости Рут Сен-Дени продолжала свои чудесные выступления.
Рут Сен-Дени в первом костюме для балета «Радха», 1904 год.
Великая танцлвщица в «Поэма о Тагоре», 1929 год.
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