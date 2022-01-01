7 верных способов, как сократить расход топлива без лишних подвохов

Как сократить расход топлива без подвохов.
Пока стоимость топлива бьет очередной рекорд, даже самый скептически настроенный автомобилист может задаться вопросом о том, а можно ли как-то законно и без лишних вопросов сократить расход горючего своего автомобиля? На самом деле можно, хотя бы по принципу «копейка рубль бережет».
1. Тише едешь – дальше будешь
Высокая скорость - высокие траты.
Первый совет банальный и очень простой – соблюдайте правила. На самом деле превышение скорости на 20-30 км/ч в большинстве случаев не дает реального выхлопа по скорости прибытия на место, ведь есть много других факторов, которые тормозят водителя по пути. Зато превышение скорости увеличивает расход топлива на несколько литров.
2. Учет
Ведите учет.
Следите за расходом топлива в машине. Записывайте показатели счетчика в маленький блокнот и анализируйте их, а затем выбирайте оптимальный маршрут до пункта своего назначения. Все это позволит сберечь еще пару литров.
3. Долой резкий старт
Не надо так стартовать.
Резкие старты приводят к повышенному расходу топлива. Плавные старты – до 2500 оборотов в минуту - сокращают расход топлива более, чем на один литр на сотню километров. Эксперименты, подтверждающие этот факт, уже не раз проводились специалистами.
4. Откройте глаза
Следите за дорогой.
Ведите машину равномерно, не спешите, помните о том, что лишние старты и торможения приводят к повышенному потреблению горючего. Контролируйте ситуацию на дороге и старайтесь следовать в общем потоке, особенно на светофорах. Все это поможет сберечь еще несколько литров бензина.
5. «Эко»
Включите эко режим.
Во многих автомобилях сегодня есть режим «Эко», включение которого проводит все переключение передач на более низкие обороты. Данный режим также уменьшает эффективность работы кондиционера. Есть и другие дополнительные функции, которые помогут сократить потребление горючего.
6. Давление
Следите за давлением.
Уже неоднократно проверено и доказано специалистами, что давление в шинах оказывает влияние на потребление топлива. Поэтому было бы правильным следить за ним, проверяя параметры своих колес хотя бы раз в месяц.
7. Избавтесь от лишнего
Уберите все лишнее.
Не стоит перегружать машину даже по мелочам. Если какая-то вещь на самом деле не нужна – уберете ее из автомобиля. Например, установленный на крышу машины багажник (пустой) увеличивает расход топлива на 1.5 литра.
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