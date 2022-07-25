Китайская еда, которую лучше не пробовать

Китайская кухня славится своей разнообразной и нежирной пищей, в основу которой входит рис и бобовые (соя или фасоль). Для многих китайская еда привлекательна необычными составляющими: морепродукты (кальмары, рыбы пангасиус, тилапия и фуга), необычное сочетание мяса и овощей, а иногда даже растений (например, бамбук).
Но какие подводные камни могут подстерегать любителей китайских блюд?
Конечно, в этой статье мы не будем говорить о том, что китайцы едят собак или каких-то личинок. Рассмотрим самые на первый взгляд обычные продукты, время от времени появляющиеся и на нашем столе.
1. Рыба тилапия
Тилапия плавает на дне водоёма и питается в буквальном смысле ВСЕМ, что попадается ей по пути. Выращивают эту рыбу в маленьких бассейнах с постоянной нехваткой места и количества воды. Тилапия токсична и вредна.
Широко известно, что рыбные фермеры Китая ни за что не разрешат своим детям есть ту рыбу, что они сами вырастили.
80% тилапии в СНГ (а также в США) завозится из Китая.
2. Треска
Еще один вид рыбы, который выращивается на фермах В Китае. Эта треска также не относится к здоровой пище, так как она живет в своих собственных отходах. На данный момент около 50% трески на прилавках в наших странах — из Китая.
3. Яблочный сок
Китай славен использованием вредных пестицидов при выращивании продуктов. При этом информация о них на упаковках отсутствует.
4. Грибы
Недавно санэпидемстанции США, а затем и России обнаружили партии испорченных консервированных грибов, завезенных из Китая. Некоторые китайские фабрики консервов зашли так далеко, что безосновательно добавляют на все банки подряд с подобными грибами наклейки «органический», ради увеличения прибыли. Если изучить вопрос более детально и найти статьи в интернете, можно понять, что много информации о таинственных грибах из Китая откровенная ложь. И такие грибы занимают 34% всех полок магазинов страны. Лучше покупать грибы у местных производителей.
5. Чеснок
Всё та же история с пестицидами, которых нужно избегать. Чтобы чеснок хранился дольше, его опрыскивают химикатами больше нормы, а это, как вы понимаете, никакой пользы в себе не несёт, да и на вкусе продукта отражается. Около 30% чеснока на прилавках – китайские.
6. Курочка
Как и в случае с рыбой, главная проблема – загрязнение окружающей среды и, соответственно, среды, в которой выращивают кур, плюс не самое экологически чистое питание.
Китай является мировым лидером по гриппу среди птиц, и гарантий, что курица на вашем столе не заражена им, нет. А еще добавьте сюда гормоны роста.
7. Пластиковый рис
В последнее время ходят слухи, что китайский рис – вовсе и не рис. Поддельный рис производят из картофеля и синтетических материалов, использующихся для производства резины. Если сваренный рис остается твердым и при этом требует намного более длительной варки, скорее всего там пластик, а это прямая дорога к раковым заболеваниям.
8. Чёрный перец горошком из… ила
Одного китайского производителя специй поймали на добавлении в перец… ила и продаже этой смеси под видом настоящей приправы! При определённой пропорции подмену можно даже не учуять. Это, конечно, может показаться единичным случаем, но согласитесь, часто и «один раз…», и по такой тенденции можно сделать некоторые выводы о качестве отрасли в целом.
9. Промышленная соль
Промышленная соль отличается от съедобной. Но именно китайская промышленная соль импортируется к нам уже не первый год. Со временем она вызывает физические и интеллектуальные отклонения, нарушение репродуктивной функции, повышает кровяное давление, увеличивает риск сердечной атаки и тромбоза.
10. Зелёный горошек
Этот продукт начал массово производится в Китае в 2005 году. Поддельный зеленый горошек создается из сои, зеленой краски и метабисульфита натрия (химический консервант). Эта краска запрещена для производства продуктов питания, потому что приводит к появлению рака и сильному нарушению обмена веществ. Этот горошек не размягчается при варке, а вода приобретает неестественный зеленый цвет.
Помните, Китай лидер по количеству городов с постоянным смогом, загрязненным рекам и окружающей среде в целом. Также как и лидер по экспорту очень многих продуктов питания. Покупайте еду лучше у местных фермеров, это самый надежный вариант.
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