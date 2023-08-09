Пара таблеток для оживления хилого цветка

Подкормите цветы простым, но крайне эффективным раствором! Даже хилый, слабый цветок оживёт и со временем начнёт пышно цвести! Для подкормки необходимо приобрести в аптеке фолиевую кислоту (витамин Б9) и глицин.







Витамин Б9 поможет увеличить концентрацию хлорофилла в листьях растения, а глицин преобразует микроэлементы в почве в лёгкую, биодоступную для растения форму. Все последующие подкормки будут усваиваться цветком в разы лучше и принесут больше пользы.







Растолките 1 таблетку витамина Б9 и глицина в порошок, растворите в 1 л воды.







Подкормите растение и по листу, и под корень. Достаточно повторять 1 раз в 10 дней, до восстановления цветка.





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