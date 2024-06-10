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Как вывести томатные пятна с одежды

Иногда случается так, что даже у самых аккуратных людей всё валится из рук, соответственно, от появления пятен на одежде никто не застрахован. Малоприятно, но не критично, даже если на белоснежной футболке внезапно «расцвело» пятно от кетчупа. О том, как избавиться от маленьких «неприятностей» — далее в статье.




Главные сложности выведения пятен от кетчупа




Авы знали, в чём заключается главная сложность выведения пятен от кетчупа?

Как правило, соус, кетчуп и томатную пасту готовят из спелых помидоров с добавлением масла, искусственных или натуральных красителей, пищевых добавок, специй и консервантов. Поэтому, томатные пятна гораздо сложнее вывести, поскольку все они достаточно устойчивы к воздействию воды и мыла. Тем не менее задача выполнима, главное подобрать правильные средства и не допускать распространённых ошибок, пытаясь наспех застирать.

Как правильно чистить




Следуйте простым советам и результат вас приятно удивит. 

Чтобы избавиться от томатных пятен, необходимо придерживаться простых правил. А именно:

• В первую очередь уберите остатки кетчупа, используя чайную ложку или любой другой предмет с тупым концом.

• Нанесите на пятно небольшое количество соли и оставьте до тех пор, пока оно не станет розовым или красным (повторяйте процедуру несколько раз, пока соль не перестанет менять цвет).

• Ни в коем случае не пытайтесь застирать пятно кипятком или горячей водой. Так вы только усугубите ситуацию, позволив как натуральному, так и искусственному красителю ещё сильнее въесться в ткань. Выверните одежду наизнанку и застирайте холодной водой.

• Также не стоит закидывать в машину для стирки испачканную вещь. Обязательно застирайте её, нанеся специальное средство, или следуйте бабушкиным советам.

• Выбирайте подходящее средство для чистки, ориентируясь на тип ткани, степень загрязнения и цвета.


Несмотря на некоторые сложности, задача выполнима. 

• Не применяйте отбеливатели. Если вы думаете, что таким образом избавитесь о едкого пятна, то глубоко ошибаетесь. Есть все шансы раз и навсегда испортить вещь, поскольку отбеливатель только сильнее разъест пятнышко и ткань вокруг него.

• Чтобы вывести томатный след, подложите под испачканный участок кусочек однотонной светлой тряпочки (марли) – она впитает остатки грязи.
Чистить загрязнённый участок нужно максимально аккуратно. Не трите его изо всех сил и не используйте жёсткие щётки.

• Нанесите средство для выведения пятна строго на «пострадавший» участок и аккуратно помассируйте лёгкими движениями от края к центру пятна.

• Стирайте строго следуя инструкции на этикетке, иначе есть всё шансы потратить время впустую, или вовсе испортить вещь.

Как избавиться от томатных пятен на белой одежде


1. Используйте перекись



Раствор с перекисью поможет справиться с томатным пятном. 

Чтобы удалить пятно от томатного соуса с помощью перекиси, выполните следующие действия:

• Проверьте состав ткани, чтобы убедиться в безопасности использования перекиси.

• Разведите перекись водой в соотношении один к одному.

• Нанесите смесь перекиси на пострадавший участок.

• Промокните его тканью или бумажными салфетками\полотенцами.

• Оставьте смесь перекиси на пятне примерно на полчаса.

• Затем промойте пятно прохладной водой.

• Отправьте в стирку, используя порошок с пятновыводителем.

2. Используйте уксус и средство для мытья посуды




Средство для мытья посуды, смешанное с уксусом также поможет избавиться от пятна.

Чтобы удалить томатное пятно с помощью уксуса и средств для мытья посуды, выполните следующие действия:

• Смешайте в миске равные части столового уксуса со средством для мытья посуды.

• получившуюся массу нанесите на пятно и оставьте на несколько минут.

• Промокните это место тканью или салфетками, чтобы избавиться от пятна.

• Отправьте в стирку, используя порошок с пятновыводителем, но только в том случае, если позволяет ткань и цвет вещи.

*Важно помнить о том, что если пятно успело высохнуть, то потребуется замочить его как минимум на тридцать-шестьдесят минут в уксусно-моющей смеси, прежде чем приступить к стирке.

3. Используйте смесь соды с мылом и перекисью




Сода, смешанная с мылом и перекиью — отличное средство для выведения томатных пятен. 

Также вывести пятно можно с помощью мыла, смешанного с пищевой содой:

• Приготовьте пастообразную кашицу из смеси (в равных частях) соды с водой.

• Распределите средство на загрязнённом участке и легонько потрите тряпочкой или мочалкой.

• Подержите смесь около пятнадцати-двадцати минут.

• Разведите трёхпроцентную перекись водорода с водой в соотношении один к одному.

• Нанесите раствор перекиси на пятно и оставьте минут на десять.

• Промокните это место тканью или бумажным полотенцем, чтобы вывести пятно.

• Отправьте в стирку, используя подходящий для ткани порошок.

4. Используйте растительное масло с кислородным отбеливателем и порошком




Кто бы мог подумать, что растительное масло в сочетании с отбеливателем и порошком отлично справляется с пятнами от соуса и кетчупа. 

Чтобы удалить пятна от помидоров с помощью кислородного отбеливателя, растительного масла и стирального порошка, выполните следующие действия:

• Смешайте кислородный отбеливатель с тёплой водой в соответствии с инструкцией на упаковке.

• Нанесите раствор на пятно и аккуратно протрите тряпкой или губкой.

• Оставьте раствор отбеливателя на двадцать-тридцать минут (в зависимости от степени загрязнения).

• Смешайте немного растительного масла с порошковым моющим средством, чтобы получилась паста.

• Нанесите пасту на пятно и аккуратно разотрите.

• Оставьте пасту на тридцать минут.

• Отправить в стирку, используя подходящий для ткани порошок.

5. Используйте спирт с лимонным соком




Спирт, смешанный с лимонным соком — то, что нужно для выведения пятен.

Также удалить пятно от соуса, кетчупа или пасты можно с помощью спирта, смешанного с лимонным соком:

• Соедините в равных пропорциях спирт и лимонный сок.

• Нанесите раствор на загрязнённое место и подержите несколько минут (пять-семь).

• Промокните пятно чистой тканью или салфетками.

• При необходимости повторите второй и третий пункты).

• Отправьте в стирку, выбрав холодный режим.

*Будьте осторожны и не трите сильно, иначе вы можете повредить ткань.

Как избавиться от томатных пятен на цветной одежде




А чтобы вывести томатные пятна и сохранить цвет на одежде, следуйте полезным советам. 

Удаление томатных пятен с цветной одежды – задача непростая, поскольку необходимо сохранить яркость цвета. Различные красители в тканях могут по-разному реагировать на способы выведения пятен, а некоторые ткани и вовсе могут обесцвечиваться или линять после стирки. Поэтому необходимо протестировать любой из способов на небольшом незаметном участке ткани, прежде чем наносить средство на само пятно. Так вы сможете проверить и убедиться в том, что оно не обесцвечивает и не портит ткань.

1. Используйте глицерин




А вы знали, что глицерин помогает бороться с пятнами от соуса, кетчупа или томатной пасты? 

Чтобы удалить пятна с помощью глицерина, следуйте пошаговой инструкции:

• Промокните излишки томатного соуса тканью или салфетками.

• Приготовьте раствор, смешав одну часть глицерина и двумя частями тёплой воды.

• Распределите жидкость по всему участку пятна и подержите около получаса.

• Протрите влажной тряпкой загрязнённый участок.

• Повторяйте первые четыре шага до тех пор, пока след от пятна не будет полностью удалён.

• Прополосните в тёплой воде.

2. Используйте лимонный сок



Лимонный сок также поможет справиться с этим непростым делом.

Чтобы удалить томатное пятно лимонным соком, выполните следующие действия:

• Удалите остатки томатного соуса, насколько это возможно, салфетками или сухой марлей.

• Смешайте одну-две чайные ложки лимонного сока с одним стаканом воды.

• Раствор лимонного сока, распределите по пятну и подержите на протяжении пятнадцати-двадцати минут (при необходимости повторите несколько раз).

• Промокните загрязнённый участок, смоченной в тёплой воде марлей.

• Отправьте в стирку.

3. Используйте зубную пасту




Зубная паста также поможет в нелёгкой борьбе с пятнами. 

Чтобы избавиться от томатных пятен, следуйте пошаговым действиям:

• Удалите остатки томатного соуса, пасты, кетчупа салфетками или ложкой (ни в коем случае не трите, а аккуратно снимайте).

• Распределите по пятну небольшое количество обычной белой зубной пасты.

• Аккуратно вотрите зубную пасту в пятно мягкой тканью или зубной щёткой.

• Оставьте на полчаса (при необходимости повторите процедуру).

• Промойте пятно тёплой водой.

• Выстирайте вещь.


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