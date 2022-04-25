7 древних алкогольных напитков, рецепты которых удалось восстановить

Древние алкогольные напитки, рецепты которых восстановили ученые
Нынешние спиртные напитки – это лишь малая часть от всего того разнообразия, которое осталось в истории. Древние рецепты со временем забылись, ушли в небытие. Но нередко происходят случаи, когда историкам и ученым удается раскрыть рецептуру былых времен. Мы собрали информацию про 7 древних алкогольных напитков, секреты приготовления которых удалось восстановить.
Оригинальное шампанское «Вдова Клико»
Шампанское под брендом «Вдова Клико» выпускается уже более двухсот пятидесяти лет. Однако нынешний напиток с таким названием имеет лишь отдаленное отношение к оригинальному. Более того, рецепт настоящего шампанского «Вдова Клико» много лет считался забытым.
Вдова Клико
Однако недавние находки на дне Балтийского моря позволили восстановить казавшийся навсегда утерянным рецепт. В 2010 году аквалангисты обнаружили на дне Балтийского моря на глубине 50 метров остов затонувшего около двух столетий назад судна, в трюмах которого было найдено более полутора тысяч бутылок с шампанским «Вдова Клико».
Ученым, исследующим эти находки, удалось даже восстановить рецептуру и метод приготовления легендарного игристого вина. Оказывается, его секрет заключался в использовании во время первичного брожения специальных деревянных бочек, а также в применении виноградного сиропа, а не свекольного сахара в подслащивании напитка.
Шампанское Вдова Клико
Производитель шампанского «Вдова Клико» весьма заинтересовался полученным рецептом и рассматривает возможность приготовления игристых вин по оригинальной технологии начала девятнадцатого века.
Пиво египетских фараонов
Известно, что пиво является одним из древнейших алкогольных напитков в мире. Его употребляли еще жители Древнего Египта, в том числе, и фараоны. Однако рецепты тех времен лишь только в общих чертах пересекаются с современными.
Это доказали, в том числе, ученые, которые исследовали остатки хмельного напитка, найденные в откопанных на территории Египта глиняных сосудах. Оказалось, что четыре с половиной тысячи лет назад пиво было больше похоже по вкусу на современное белое вино. Оно не пенилось, зато имело крепость в 10 градусов.
Древнеегипетские амфоры
Интересно, что некоторые пивоваренные компании из разных уголков мира начали производство пива по древним египетским рецептам. К примеру, в Японии выпускается соответствующий напиток с названием «Пиво древней империи», а в Соединенном Королевстве – «Эль Тутанхамона».
Эль Тутанхамона - современное британское пиво по древнеегипетскому рецепту
Датское пиво по рецепту 14 века до нашей эры
В Национальном музее Дании начиная с 2014 года можно попробовать пиво, приготовленное по рецепту тысячелетней давности. Началось все с обнаружения древнего захоронения, где археологи нашли сосуд с остатками хмельного напитка.
Сосуд с остатками древнего пива
Исследования показали, что само захоронение было произведено ориентировочно в четырнадцатом веке до нашей эры, следовательно, и пиво имеет такую же дату изготовления. Напиток, как выяснили специалисты, состоял из пшеничного солода, мирта, меда, а также брусники или клюквы.
В результате Национальный музей Дании решил начать производство и продажу древнего алкогольного напитка. Бутылка пива с названием Egtvedpigens Bryg стоит 39 датских крон (чуть более 5 евро).
Egtvedpigens Bryg - датское пиво по рецепту четырнадцатого века до нашей эры
Midas Touch и Chateau Jiahu: алкогольная реконструкция от пивоварни Dogfish Head Brewery
Американский ученый Патрик Макговерн занимается весьма интересным делом – алкогольной реконструкцией. Он изучает остатки древних алкогольных напитков, в найденных археологами в разных уголках мира емкостях, и пытается восстановить их производство. Для этого Макгверн основал собственную пивоварню Dogfish Head Brewery.
Первым алкогольным напитком производства Dogfish Head Brewery стало сладкое сухое пиво Midas Touch, восстановленное по остаткам на стенках кувшина, найденного в гробнице древнего царя Мидаса (не путать с героем древнегреческих мифов). Захоронение было осуществлено приблизительно в 700 году до нашей эры.
Midas Touch - алкогольная реконструкция от пивоварни Dogfish Head Brewery
А самым «древним» хмельным напитком от Dogfish Head Brewery стал эль с названием Chateau Jiahu. Ингредиенты для него были обнаружены внутри могилы в Китае, возраст которой оценен в девять тысяч лет.
Chateau Jiahu - алкогольная реконструкция от пивоварни Dogfish Head Brewery
Этот напиток, по всей вероятности, употребляли во время разнообразных обрядов и церемоний. Он был изготовлен из плодов боярышника, а также риса, ячменя и меда.
Пиво Коперника
В 2013 году в Польше активно праздновали 540-летние со дня рождения великого астронома Николая Коперника. К этому событию было приурочено множество акций, в том числе, и создание отдельного сорта хмельного напитка, который получил название «Пиво Коперника».
Этот алкогольный напиток был создан на основе рецептуры шестнадцатого века. Упоминание о лавандовом пиве историки нашли в переписке между польскими священнослужителями, собиравшимися устроить канонический судебный процесс в отношении знаменитого астронома, но смерть Коперника нарушила данные планы.
Пиво Коперника на основе лаванды
Исследователи нашли в архивах рецепт мазовицкого лавандового пива, про которое, по всей видимости, и шла речь в упомянутой выше переписке. Запустить производство этого напитка у нынешних пивоваров не составило никакого труда.
Пиво Коперника на основе лаванды
Полугар – забытый предок русской водки
Водка, считающаяся традиционно русским алкогольным напитком, таковой по сути не является. В нынешнем виде и в нынешней крепости (40 градусов) она появилась лишь во второй половине девятнадцатого века. А до этого настоящим хозяином стола в России считался полугар.
Древнерусское застолье
Полугар (хлебное вино) – это крепкий 38-градусный напиток, полученный при брожении хлебного сусла с посредством солода и хлебной муки. Он известен на Руси, начиная с пятнадцатого века. Но в конце девятнадцатого – начале двадцатого веков полугар был полностью вытеснен с рынка водкой.
Полугар отличается от водки не только градусом, но также естественным способом дистилляции, вкусом, основанным на исходном сырье, а также наличием примесей, характерных для коньяка и виски.
Парадоксально, но для восстановления забытого всего около сотни лет назад алкогольного напитка, отечественным специалистам пришлось трудиться не один год. В итоге сейчас появляется все больше компаний, начавших выпускать полугар по восстановленным рецептам. Правда, его стоимость заметно превышает цену на водку.
Полугар – забытый предок русской водки
Как можно увидеть из этого обзора, самым популярным алкогольным напитком даже в древние времена являлось пиво.
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