Почему осыпаются завязи на плодовых деревьях

Нет ничего страшного в том, когда после цветения дерево избавляется от небольшого количества завязей. Также для дерева естественно сбрасывать созревшие плоды в конце сезона. Но почему осыпаются плоды, если время еще не настало?

Причин, по которым с деревьев раньше времени осыпаются плоды, на самом деле не так уж много. Одна из них – недостаток влаги. В жару дерево, пытаясь избавиться от «лишнего груза», сбрасывает слабые завязи и листья.

В первом случае потери восполнимы: оставшиеся завязи дадут более крупные плоды. А вот с потерей большого количества листьев вы рискуете потерять весь урожай: для созревания, к примеру, одного яблока дереву необходимо иметь 30-50 листочков. Своевременный полив в засушливую погоду поможет яблоне справиться с неблагоприятными условиями и спасет урожай.







Вода для полива должна быть теплой, в противном случае вы рискуете получить обратный эффект – из-за ледяной воды дерево сбросит плоды еще быстрее. Оптимальное время суток для полива – вечер.

Плодовые деревья (грушу, яблоню) поливают весной спустя 15-20 дней после цветения (норма – 15 ведер под 1 дерево), а затем за 15-20 дней перед уборкой урожая (норма расхода воды такая же, как весной). Косточковые (алычу, сливу, вишню и т.д.) поливают раз в месяц, выливая по 8-10 ведер воды под каждое дерево.

Среди других причин опадания завязей и плодов у деревьев – атака вредных насекомых, заболевания и нехватка питательных элементов. Предлагаем разобраться с каждой.



Почему осыпаются плоды сливы и алычи?

Почему осыпаются плоды яблони и груши?

Почему осыпаются плоды вишни и черешни?

Это может быть вызвано тремя основными причинами.ПРИЧИНА 1. На сливу и алычу напали вредители: желтый сливовый пилильщик, восточная плодожорка либо толстоножка.Гусеница пилильщика проникает внутрь плода и выедает косточку, а затем принимается за мякоть. Из-за полученных повреждений завязи опадают. Гусеница плодожорки проделывает ходы в молодых побегах растения, стебли засыхают и опадают. Плоды она также повреждает. Толстоножка, как и пилильщик, «любит» сердцевину плода, выедая содержимое косточки.Меры борьбы. Против пилильщика поможет обработка инсектицидами (Фуфанон, Новактион) до начала цветения. Взрослых особей нужно стряхивать на пленку (для этого подходит пасмурная погода). Чтобы победить плодожорку, после цветения (и затем после сбора урожая) опрыскайте дерево раствором поваренной соли (на 10 л воды 500-700 г соли), расходуя по 7 л раствора на 1 взрослое дерево (молодому достаточно 1,5-2 л). Толстоножку прогонят инсектициды (Дантоп, Би-58, Калипсо и др.): обработайте деревья сразу после цветения, затем повторите процедуру спустя 10-12 дней.Падалицу (опавшие поврежденные плоды) следует собирать и уничтожать, закапывая в землю на глубину 50 см и более, чтобы вредители не смогли выбраться из почвы.ПРИЧИНА 2. Сливу и алычу атаковалитакие болезни, какмонилиоз (плодовая гниль, монилиальный ожог) и красная пятнистость (полистигмоз).Признаки монилиоза: побеги и ветви приобретают бурый оттенок и увядают, на коре образуются наросты, напоминающие ожоги. Плоды покрываются серым налетом, загнивают и опадают. Поражение сливы полистигмозом распознать несложно: на листьях появляются пятна (сначала желтые, затем они темнеют до красного), дерево слабеет и сбрасывает больные листья и плоды.Лечение и профилактика. Пораженные побеги, ветви и плоды нужно срезать и уничтожить. На стадии распускания почек (в фазе зеленого конуса) деревья опрыскивают 3%-ной бордоской жидкостью. Перед самым цветением обработку проводят снова, но раствор делают более слабым (1%). После цветения опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью повторяют.ПРИЧИНА 3. Дерево не получает достаточно питательных веществ. В этом случае растение вынуждено сбрасывать «лишние» плоды.Чтобы предупредить «голодание», сливу и алычу подкармливают трижды:перед цветением: 2 ст.л. сульфата калия, 2 ст.л. мочевины на 10 л воды (расход – 3 ведра на 1 дерево); на стадии налива плодов: 3 ст.л. нитрофоски, 2 ст.л. мочевины на 10 л воды (расход – 2 ведра на 1 дерево); после сбора урожая: 3 ст.л. суперфосфата, 2 ст.л. сульфата калия на 10 л воды (расход – 3 ведра на 1 дерево).Скорее всего, плоды и завязи опадают по одной из следующих причин.ПРИЧИНА 1. На деревья напали вредители: яблонная и грушевая плодожорки.Эти насекомые внешне мало различаются, по сути, их главное отличие – «кулинарные» предпочтения. Гусеница плодожорки проникает в яблоко или грушу и питается содержимым сердцевины, от чего плоды начинают сохнуть и преждевременно опадать. Одна, казалось бы, небольшая гусеница за свой жизненный цикл способна повредить 2-5 плодов.Меры борьбы. Ранней весной (на стадии зеленого конуса) проведите обработку деревьев инсектицидом (Диметоат, Искра М, Бином). Дважды в год (весной и осенью) необходимо очищать штамб дерева от коры, чтобы удалять насекомых, зимующих в ней. Падалицу нужно незамедлительно собирать и уничтожать. Также поможет ловчий пояс для дерева.Томаты отпугивают плодожорку. Попробуйте организовать рядом с деревьями помидорную грядку и убедитесь в этом сами!ПРИЧИНА 2. Деревья поражены монилиозом (другие названия: плодовая гниль, монилиальный ожог).При поражении яблони или груши плодовой гнилью (монилиозом) плод покрывается пятнами, которые постепенно темнеют до бурого оттенка и увеличиваются. Через некоторое время на месте пятен образуются круги со спорами грибов белого цвета, после чего плод начинает мумифицироваться, а затем опадает.Лечение и профилактика. Опрыскивание деревьев 3%-ной бордоской жидкостью ранней весной или препаратом Хорус. Перед самым цветением (за 3-4 дня) – обработка 1%-ным раствором бордоской жидкости или 1%-ным раствором коллоидной серы. Осенью, после сбора урожая – опрыскивание деревьев раствором медного купороса (100 г на 10 л воды, расход – 2 л на дерево).ПРИЧИНА 3. Дерево голодает из-за нехватки питательных веществ. Яблони и груши подкармливают по следующей схеме:конец апреля – начало мая: 3 ст. мочевины на 1 дерево (рассыпать в приствольном круге); в начале цветения: 10 л настоя птичьего помета (можно заменить 20 л настоя коровяка или 3,5 ст. мочевины), 5 ст. суперфосфата, 3 ст. сернокислого калия всыпать в 200-литровую бочку, залить водой и размешать. Настаивать неделю. Расход: 4-5 ведер на взрослое дерево, 1 – на молодое; в начале созревания плодов: 20 г сухого гумата натрия, 5 ст. нитрофоски на 200 л воды (расход – 3 ведра на 1 дерево); после сбора урожая: 1 ст. сульфата калия и 1,5 ст. суперфосфата рассыпать в приствольном круге дерева, почву полить.Дополнительно каждые 3-4 года под яблоню и грушу можно вносить по 5 ведер перепревшего навоза.Замечено, что яблони определенных сортов (Антоновка, Айдаред, Джонаред) иногда сбрасывают плоды без видимых причин. Зачастую это вызвано недостатком природных ауксинов (стимуляторов роста). Плоды деформируются, выглядят помятыми с одной стороны. Чтобы восполнить нехватку этого вещества, опрыскайте крону дерева Гетероауксином (50 мг на 10 л воды).Есть несколько причин, по которым это может происходить.ПРИЧИНА 1. Деревья стали жертвами нападения таких вредителей, как вишневая муха и вишневый долгоносик.Личинка вишневой мухи питается мякотью плода. Одна взрослая муха, откладывая яйца, способна повредить до 150 ягод. Ранней весной долгоносик начинает пожирать листья вишни и черешни, а затем переходит на плоды, выедая мякоть и откладывая личинки, которые затем повреждают и сердцевину ягоды.Меры борьбы. Против вишневой мухи и долгоносика эффективно использовать инсектициды (Искра, Каратэ, Молния): первая обработка – в самом начале лёта насекомых, вторая – через 10-15 дней. Также можно применять народные средства: 100 г ромашки аптечной или пахучей, 1/2 измельченного бруска хозяйственного мыла положить в ведро с горячей водой и настаивать сутки.Вишне, черешне и многим другим деревьям (если речь идет не о самоплодных сортах) для нормального плодоношения необходимо, чтобы поблизости (на расстоянии не более 25-35 м) росло дерево-опылитель. Если рядом нет сортов-опылителей, посадите такое дерево на своем участке.ПРИЧИНА 2. Всему виной такие заболевания вишни и черешни, как коккомикоз (красновато-коричневая пятнистость) и монилиоз (плодовая гниль).У дерева, пораженного коккомикозом, на верхней стороне листьев появляются небольшие красноватые пятна. Листья начинают желтеть, плоды становятся водянистыми и осыпаются на землю. Монилиоз у вишни и черешни проявляется так же, как и у других деревьев: листья и побеги увядают, а плоды загнивают и опадают.Лечение и профилактика. От коккомикоза поможет обработка дерева 1%-ным раствором бордоской жидкости или хлорокисью меди (30 г на 10 л воды). Опрыскивание проводят после цветения и после сбора урожая. Бордоская жидкость той же концентрации эффективна и в борьбе с монилиозом (обработка проводится до и после цветения). Можно опрыскивать деревья фунгицидами (Хом и т.д.).ПРИЧИНА 3. Деревьям не хватает питательных веществ. Разберемся, чем подкормить вишню и черешню, чтобы не осыпалась завязь.Большую роль играют подкормки, внесенные в первые 2-3 недели после цветения дерева. Спустя 10 дней после того, как дерево отцветет, опрыскайте крону дерева раствором мочевины (1 ст.л. на 10 л воды). Повторите такую же обработку через 10-15 дней.Вооружившись нашими советами, вы сможете уберечь урожай и насладиться вкусными ягодами и фруктами с собственного участка – а что еще нужно дачнику для счастья?