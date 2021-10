Носат, коротко стрижен и без бороды: ученые развеяли миф о реальном внешнем виде древних славян

<div class="code-anouns">

Сказки про Древнюю Русь и славянский народ обычно принято иллюстрировать изображениями высокого доброго молодца с соломенно-золотыми волосами и красивой длинной бородой. Но насколько оправдан этот шаблон? Так ли на самом деле выглядел древний славянин? Ученые утверждают: не так.



<lj-cut>Данные археологов, антропологов и историков говорят о том, что типичный славянин был носат и имел невысокий рост. А бороды мужчины стали отращивать уже позже...

<h2>Выше греков, но не великаны</h2>

В середине прошлого века возле местечка Kрасное Cело (Белоруссия) был обнаружен скелет взрослого мужчины ростом 170–175 см. Особенности его лица совпадали с теми, которые ученые относят к славянам, селившимся в этой местности в X-XII веках: это человек <a href="http://vs-t.ru/nosat-korotko-strizhen-i-bez-borody-uchenye-razveyali-mif-o-realnom-vneshnem-vide-drevnix-slavyan">европеоидного</a> типа, носатый, с переносицей средней ширины. Именно так выглядело много веков назад большинство славян. Не было сомнений, что речь идет об останках славянина.



Современные ученые в результате обширных исследований этого и других скелетов установили, что средний рост славянина составлял около 170 сантиметров (у мужчины – чуть выше, у женщины – чуть ниже этой отметки), а размер обуви у славянских мужчин был чаще всего равен современному 44-му.

<div class="bb-img"><a href="http://vs-t.ru/nosat-korotko-strizhen-i-bez-borody-uchenye-razveyali-mif-o-realnom-vneshnem-vide-drevnix-slavyan"><img alt="Рост древнего славянина – примерно 175 см." border="0" src="https://static.kulturologia.ru/files/u23581/s12001.jpg" title="Рост древнего славянина – примерно 175 см." vspace="5" /></a></div>

<div class="img-alt">Рост древнего славянина – примерно 175 см.</div>





Кстати, по данным ученых, древние греки были ниже славян, а древние евреи были такого же роста, однако у них были более длинные руки.

<h2>Типичное славянское лицо: какое оно?</h2>

Как известно, славян ученые подразделяют на несколько групп, и у каждой есть свои внешние особенности. Если говорить о славянах, живших много веков назад на территории современной <a href="http://vs-t.ru/nosat-korotko-strizhen-i-bez-borody-uchenye-razveyali-mif-o-realnom-vneshnem-vide-drevnix-slavyan">центральной</a> России, Украины и Белоруссии (беломоро-балтийский, восточноевропейский и понтийский типы), то здесь можно выделить общие черты. Лицо было светлым, глаза — серыми либо голубыми, цвет кожи – светлым. У некоторых были заметны монголоидные черты, приобретенные в период неолита (полные губы и складки на верхних веках, заметные в более взрослом возрасте).

<div class="bb-img"><a href="http://vs-t.ru/nosat-korotko-strizhen-i-bez-borody-uchenye-razveyali-mif-o-realnom-vneshnem-vide-drevnix-slavyan"><img alt="Расхожее, но не научное представление современного человека о древних славянах. /Фото:liveinternet.ru" border="0" src="https://static.kulturologia.ru/files/u23581/1536655.jpg" title="Расхожее, но не научное представление современного человека о древних славянах. /Фото:liveinternet.ru" vspace="5" /></a></div>

<div class="img-alt">Расхожее, но не научное представление современного человека о древних славянах. /Фото:liveinternet.ru</div>





У представителей понтийского и восточнославянского типа (территория современной России, Украины) чаще встречались <a href="http://vs-t.ru/nosat-korotko-strizhen-i-bez-borody-uchenye-razveyali-mif-o-realnom-vneshnem-vide-drevnix-slavyan">карие</a> глаза и более темные волосы, лицо было более узким, а у беломоро-балтийских славян, живших севернее, кожа была светлее, а нос – меньше.

<div class="bb-img"><a href="http://vs-t.ru/nosat-korotko-strizhen-i-bez-borody-uchenye-razveyali-mif-o-realnom-vneshnem-vide-drevnix-slavyan"><img alt="С. Иванов. Торг в стране восточных славян. 1909 г." border="0" src="https://static.kulturologia.ru/files/u23581/0_w730.jpeg" title="С. Иванов. Торг в стране восточных славян. 1909 г." vspace="5" /></a></div>

<div class="img-alt">С. Иванов. Торг в стране восточных славян. 1909 г.</div>





Также выявлена следующая тенденция: чем ближе к северу селились славяне, тем их череп был уже, а глаза практически всегда были серыми или голубыми.



Исследователь Oльга Eмельянчик, которая <a href="http://vs-t.ru/nosat-korotko-strizhen-i-bez-borody-uchenye-razveyali-mif-o-realnom-vneshnem-vide-drevnix-slavyan">вместе</a> с коллегами занималась исследованиями погребения X–XVIII вв. в Mогилевской области и Mинске, смогла проследить, как менялась внешность славян этой местности за 1000 лет. Изначально вытянутый череп постепенно стал круглым (явное влияние добавления татарской крови), скелет стал тоньше, а челюсти – меньше по размеру. Что касается лба, то он стал уже. Изменились и глаза славян: за тысячу лет они стали более округлые и «переместились» чуть ниже.



А вот характерную носатость славяне за этот период не утратили, хотя переносица стала более плоской. В целом же ученые заметили, что за тысячу лет у славян стали сглаживаться

европейские черты.

<h2>У древнего славянина не было бороды?</h2>

Во многих исторических романах древних славян изображают длинноволосыми (причем волосы перевязаны тесьмой) и с длинной окладистой бородой. Ученые пришли к выводу, что это не так.



Первое несовпадение с вышеописанным образом – древние боги славян. Как известно, антропоморфных божеств люди обычно стараются изображать по своему образу и подобию. Так вот среди самых древних изображений славянских богов почти никогда не встречаются длиннобородые персонажи, а длинноволосых и вовсе нет. А вот усачи в языческой иконографии славян есть. Что же касается русов, то они в ранних веках поклонялись «златоусому» (но не длиннобородому!) Перуну, и он, помимо усов, иногда изображался с чубом, который в наше время ассоциируется с фольклорным образом украинца-казака.



То, что окладистых бород у самых древних славян обычно не было, подтверждают и найденные <a href="http://vs-t.ru/nosat-korotko-strizhen-i-bez-borody-uchenye-razveyali-mif-o-realnom-vneshnem-vide-drevnix-slavyan">археологами</a> в районе Поднепровья фигурки антских времен (так называемый Мартыновский клад), представляющее собой безбородых, но усатых мужчин с короткими волосами.



