Архивные черно-белые фотографии площади Пикадилли в 1928 году

Как только солнце скрывается за горизонтом, на площади Пикадилли загораются неоновые вывески и все вокруг преображается, играя новыми красками. Великолепные ретро фотографии площади, какой она была в 1928 году, дают нам уникальную возможность увидеть Пикадилли в то далекое время, когда люди прекрасно обходились и без наших современных технологий.







Пикадилли-серкус — площадь и транспортная развязка в центральном Лондоне, район Вестминстер. Создана в 1819 г. как развязка между Пикадилли-стрит и Риджент-стрит. Затем к ним добавилась ещё одна улица, Шафтсбери-авеню.







Иногда слово circus неправильно переводят как «цирк». В действительности это слово, означающее «круг» — обозначение очень популярной в Англии практики организации движения путём создания круговых развязок (правда, некоторые «серкусы» в Лондоне являются обычными перекрёстками, например, Оксфорд-серкус). С 1906 года под площадью расположена одноимённая станция двух линий метро.







Площадь Пикадилли — излюбленное место встреч лондонцев. Здесь назначают свидания или просто общаются с друзьями и приятелями. Во многом такой популярности способствовало очень удобное расположение площади — от нее ведет сразу несколько дорог до близлежащих достопримечательностей. Ко всему прочему здесь нет проблем с транспортом — это одна из самых оживленных развязок в мире.







Еще одна интересная деталь площади — неоновые вывески. Сейчас ими уже никого не удивишь, ведь подобные есть в каждом городе. Но стоит отметить, что впервые такая реклама появилась именно здесь в начале 20 века и была изготовлена из самых обычных лампочек.







Основные достопримечательности площади Пикадилли — огромные неоновые рекламы и статуя, установленная в 1892 году в память о благотворительной деятельности лорда Шефтсбери, известного филантропа Викторианской эпохи. Созданная скульптором сэром Альфредом Гилбертом, статуя изображает Антэроса и олицетворяет «зрелую и обдуманную любовь, в противоположность Эросу — легкомысленному и ветреному тирану». Антэрос был младшим братом-близнецом Эроса.







Интересно, что многие рекламодатели размещают свои вывески десятилетиями, несмотря на высокую стоимость аренды. Огни билбордов выключаются лишь по особым случаям — например, в день гибели принцессы Дианы в 1997 году.



















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