3 дурацких мифа об абсенте, в которые верят все ваши друзья

Абсент — это галлюциноген
Заблуждение появилось в XIX-м веке, когда производство абсента невозможно было проконтролировать. Этот напиток был настолько популярен, что некоторые производители использовали для его изготовления промышленный спирт и придавали ему вкус и аромат с помощью экстракта масел.
Цвет и мутноватую консистенцию тоже добавляли абсенту искусственно, с помощью медного купороса и трихлорида сурьмы. Если такую смесь пить регулярно, она может вызывать отравление и галлюцинации — медь и сурьма токсичны.
Напиток был дешёвым, а значит, пили его в основном малообеспеченные люди, они и были частыми посетителями лечебниц с жалобами на «видения». И хотя миллионы других людей каждый день пили чистый абсент, не приводящий к галлюцинациям, слухи о странном свойстве напитка распространились повсеместно. Полынь тут совершенно не при чём.
Современные абсенты галлюциногенным эффектом не обладают.
Абсент был запрещён во многих странах
Если абсент не вызывает галлюцинаций, то почему его запретили? Ответ прост: из-за его популярности. Поскольку в то время абсент был самым модным алкогольным напитком во Франции, с ним было трудно конкурировать производителям других напитков. Абсент пили буквально все, включая юных девиц и клошаров-попрошаек. После десятилетий лоббирования абсент был провозглашён корнем всех социальных проблем и запрещён.
Абсент необходимо подавать с горящим кусочком сахара
У нас нет никаких упоминаний или картин из прошлого, свидетельствующих об обязательности именно такой подачи — это уже более современный миф. Например, в Восточной Европе крепкие напитки синего или зелёного цвета традиционно выдавались (и выдаются) за абсент. Поскольку с абсентом они имели мало общего, а вкус крепкого алкоголя, как правило, очень неприятен, пришлось придумать целый спектакль, чтобы приукрасить действительность.
Не миф, а бонус: классный коктейль с абсентом
«Брэйн-Дастер» пьют во всём мире. У него много названий, но суть одна. Вам понадобится:
- Одна чайная ложка ангостуры (это концентрированный биттер);
- 30 граммов сладкого вермута;
- 30 граммов абсента;
- 30 граммов ржаного виски.
Смешайте все ингредиенты, добавьте лёд и энергично встряхивайте 20–25 секунд, пока коктейль не станет холодным. Разбавьте водой по вкусу и подавайте в охлаждённом коктейльном бокале.
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