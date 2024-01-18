7 монахинь в мировой истории, которые прославились не только в области религии

Долгое время для большинства женщин был только один шанс получить образование и сделать нормальную карьеру — уйти в монастырь. Неудивительно, что среди самых громких женских имён прошлого немало имён монахинь. Но и во времена женского образования были очень крутые монахини — всё дело, конечно, в личности.
Деятельница древнерусского просвещения: Евфросинья Полоцкая
Дочь Витебского князя Предслава родилась в самом начале двенадцатого века — как можно догадаться, её родное княжество располагалось на территории современной Беларуси. Как и положено, растили её с прицелом на династический брак, но в двенадцать лет Предслава заявила, что замуж не хочет никак и никогда, и ушла в монастырь в Полоцк — город недалеко от Витебска. Монашеским именем Предславы стало Евфросинья.
Икона преподобной Евфросиньи Полоцкой.
Ещё до монастыря Евфросинья получила неплохое для знатной девочки домашнее образование. После пострига она смогла продолжать учиться. В монастыре она стала сначала переписчицей книг (достаточно сложное и вредное для здоровья ремесло), а потом и переводчицей духовной литературы с греческого и латыни, серьёзно пополнив корпус доступных в её время текстов. Кроме того, она собрала обширную коллекцию книг, которая легла позже в основу уникальной библиотеки Софийского собора.
Но больше всего Евфросинья Полоцкая известна тем, что основала школу для девочек — что для её времени было очень необычно, и в этой школе девочек обучали не только грамоте, но и природоведению, медицине и ораторскому искусству. Школа действовала на территории монастыря, но обучали там не только послушниц, но и боярских и купеческих дочерей. Благодаря Евфросинье-Предславе Полоцк долго был одним из культурных центров древнерусских княжеств.
Художница-самоучка: Плаутилла Нелли
Художницы нередко встречались в средневековых монастырях. Это были или иллюстраторши-миниатюристки, или вышивальщицы (многие выстраивали вышивку самостоятельно, не пользуясь чужими эскизами). Но об этом можно узнать только благодаря случайным упоминаниям и исследованиям останков — большинство монахинь-художниц, в отличие от мужчин, свои работы не подписывали. Считалось, что это разожжёт их гордыню.
Самая знаменитая картина Нелли изображает Екатерину Сиенскую, святую, которая при жизни, не будучи монахиней, стала известным богословом, проповедницей и общественной деятельницей.
Тем не менее имена некоторых мы знаем, и в их ряду выделяется флорентийская живописица эпохи возрождения, легендарная Плаутилла Нелли. В миру — дочь торговца тканями, в четырнадцать лет она ушла в монастырь и там вскоре стала иллюстрировать переписываемые книги. Параллельно она интересовалась развитием живописи и самостоятельно училась ей.
Вскоре Нелли стала популярна как автор живописных полотен религиозной тематики. Она писала как портреты святых, так и многофигурные сложные картины. Джорджо Вазари, живописец эпохи Возрождения и автор справочника по художникам своей эпохи, отмечает её и талант и сожалеет, что Плаутилла не имела возможности учиться, как мужчины. Вообще, надо сказать, в его справочнике немало женских имён — в эпоху Ренессанса действовало несколько популярных художниц, но на излёте эпохи Абсолютизма произошёл серьёзный пересмотр роли женщины в обществе и многие женские имена оказались преданы забвению.
Спасательницы и антифашистки: Мария Скобцова и Цецилия Рошак
Мать Мария была православной, сестра Цецилия — католичкой, но у них больше общего, чем монашеский сан. Обе они во время Второй мировой войны старались противостоять злу, спасая людей от убийств и преследований. Общежитие Марии в Париже стало одним из штабов Сопротивления, сама Мария лично организовывала выдачу евреям справок о крещении (которые иногда помогали), вывозила в безопасное место еврейских детей, прятала беглых военнопленных.
Мать Мария была жизнерадостной и деятельной женщиной.
В конце концов её схватили и отправили в лагерь Равенсбрюк, где и убили в газовой камере с другими женщинами-заключёнными. Вместе с нею были арестованы её сын Юрий и соратник отец Дмитрий Клепинин. Они оба были убиты в лагере Дора. Все трое канонизированы как мученики.
Полька Цецилия Рошак приехала в Вильнюс в 1938 году. Она должна была участвовать в постройке монастыре, но началась война. Всю войну Цецилия вместе со своими сёстрами, приехавшими на основание монастыря (которое так и не состоялось), укрывали евреев. После войны её признали праведницей мира, и повезло Цецилии дожить до ста десяти лет. Она почила только в 2018 году.
Цецилия и её сёстры застряли в чужих краях, но находили силы помочь тем, кому ещё хуже.
Мать Мария не только спасала людей. Она писала стихи, недолгое время пробыла избранным мэром Анапы, затем побыла городским комиссаром по вопросам образования и здравоохранения, а затем, в эмиграции, публиковала повести и хранила бунинскую библиотеку. Но большая часть этой деятельности приходится на период её мирской жизни.
Писательница и композиторша: Хильдегарда Бингенская
Настоятельница бенедиктинского монастыря в германских землях одиннадцатого века, Хильдегарда известна не только как автор мистических книг и стихов, но и трудов по естествознанию и врачеванию. Последнее было в духе времени: именно в одиннадцатом веке в Солерно (Италия) была создана медицинская школа для дам, где и учились, и преподавали женщины, и у этой школы и её выпускниц была высокая профессиональная репутация.
Хильдегарда прославилась как композитор с новаторским подходом к музыке.
Хильдегарда с юности страдала (или, скорее, наслаждалась) мистическими видениями, и однажды, уже монахиней, получила откровение, что их необходимо записать. Духовник одобрил эту идею, и так постепенно Хильдегарда втянулась в писательство как профессию - что и сделало возможным создание ею научных трудов.
Вообще эта монахиня была очень одарена. Например, к своим стихам она сочиняла музыку; как композитор, она стала автором первого в истории представления в жанре моралите, который вскоре стал очень популярен. Мелодии её авторства отличалась смелыми экспериментами, например, частыми скачками на большие интервалы и сложными мелизмами, нехарактерными для духовной музыки её времени. С ней также советовались в письмах многих епископы, аббаты и аббатисы - Хильдегарда с возрастом стала очень авторитетна в церковных кругах.
Воевода и врачевательница: Алёна Арзамасская
Неизвестно мирское имя этой монахини, только общая биография: предположительно, эрзянка, точно — вдова. После короткого замужества она поняла, что обычная женская жизнь не привлекает её никак, и ушла в монастырь, где выучилась грамоте и постриглась под именем Елена (Алёна — его народная форма). Кроме грамоты, Алёна обучилась врачеванию.
К лекарскому делу Алёна показала большой талант и вскоре прославилась как врачевательница по всему родному краю. По легенде, умела врачевать даже гнойные раны, используя синюю банную плесень. В монастыре она провела двадцать лет, пока не увлеклась восстанием Стеньки Разина.
Алёна Арзамасская до сих пор будоражит умы историков.
Покинув стены монастыря, Алёна собрала отряд из трёхсот мужчин, сама села верхом, надев доспехи и вооружившись луком, и заняла город Темников. Оттуда, из Темникова, монахиня-бунтарка рассылала пропагандистские послания удивительной эффективности. Возможно, дело в личном авторитете Алёны, которую знали как лекарку буквально все местные мужики. В Темников и отряды Разина стали стекаться добровольцы.
Алёна удерживала город два месяца, увеличив своё войско за это время до двух тысяч человек. Наконец, царская армия взяла Темников. Задержание предводительницы произошло очень зрелищно. Она до последнего отстреливалась из лука, ранив многих, а потом вбежала в церковь, отбросила оружие и обняла алтарь. От алтаря её с трудом, сломав сначала пальцы, оттащили двое мужчин. Потом царские люди дивились на лук, состязались, кто сможет натянуть — лук оказался на очень сильного человека. Алёну же после пыток сожгли в срубе по обвинению в измене и колдовстве.
Защитница прав женщин: Арканджела Таработти
В отличие от всех предыдущих монахинь, Арканжела в монастырь пришла не по своей воле. Её туда отдали в возрасте двенадцати лет. В монастыре она написала немало книг, критикующих отношение общества к женщине. Началось всё, конечно, с критики насильственной отдачи девочек в монахини, но позже она также раскрыла вопрос семейного насилия, отношения к женщинам как к собственности и товару и многие другие аспекты, которые до сих пор стоят на повестке современных феминисток. Кроме того, она призывала женщин отстаивать свои права и достоинство. Удивительно, но свои труды Арканджела писала в семнадцатом веке.
Кадр из фильма «Монахиня».
Очень быстро она прославилась. Многие женщины тайно или открыто читали и обсуждали её работы. Одни писатели и поэты приходили поговорить с Арканджелой, восхищённые её слогом и идеями, другие набрасывались с яростной критикой на стилистические ошибки, неумение писать по канонам, интонации её текстов, не находя, чем опровергнуть сами аргументы. Критикам Арканджела отвечала бесстрашно и вообще охотно вступала в полемику. Умерла она в возрасте сорока шести лет. Некоторые считали, что ранней смертью её покарал Господь.
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