10 действительно оригинальных домов, размещенных там, где никто бы и не догадался

Сразу и не заметишь.
Кто-то мечтает о том, чтобы его дом был заметен издалека, тогда как другие предпочитают замаскироваться, и построить дом, который сразу и не заметишь. Причём неприглядный внешний вид дома совсем не определяет степень комфорта внутри. Впрочем, смотрите сами.
1. Скрытый треугольный дом, встроенный в землю
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Edgeland House в американском городке Остин представляет собой уникальный треугольный дом, разработанный Bercy Chen Studio, большая часть которого находится под землей и покрыта толстым слоем дерна. Это очень эффективно, поскольку в доме теплее зимой и прохладнее летом из-за естественной изоляции.
Архитекторы также использовали почву, которая была изъята при постройке дома, чтобы сделать в доме пышную зеленую крышу. Дом также может похвастаться «смарт-бассейном», который помимо основной своей функции обеспечивает дополнительную термоизоляцию.
2. Домик на отдаленном горном склоне для 21 гостя
Почти домик хоббита.
Норвежская архитектурная фирма Snohetta создала подобный удаленный от цивилизации домик наполовину из таких природных элементов, как камень и трава. Это строение не только практически изолировано от суеты современного мира, но и почти полностью сливается с окружающим ландшафтом.
Эко-интерьер норвежского домика.
Хотя площадь домика составляет всего 35 квадратных метров, он может спокойно вместить 21 гостей, как утверждают разработчики. В центре домика находится камин, вокруг которого размещены спальные места, которые также могут использоваться как места для сидения. Рядом с входом же есть комната для приготовления и хранения пищи.
Добраться до этого домика можно, поднявшись или пешком или на лошади на гору Акрафьорден, но усилия будут стоит того — вид открывается просто потрясающий.
3. Дом, построенный на сводах тюрьмы XIX века
Дом на сводах тюрьмы
Этот дом, который известен под названием «Hidden House», архитекторы расположили в районе Лондона Кларкенуэлл на сводах бывшей тюрьмы викторианской эпохи, которая находилась здесь в XIX веке.
Интерьер в стиле модерн.
Жилище площадью 72 квадратных метра, построенное студией Coffey Architects по заказу Селима Байера, было специально разработано, чтобы не привлекать к себе излишнее внимание, но в то время обеспечивать максимально возможное жилое пространство и естественный свет. Интерьер максимально возможно отделан дубовыми панелями, мебель также была сделана из дуба, а панорамные окна от пола до потолка обеспечивают шикарный вид на внутренний садик и патио.
4. Техасский сарай, переделанный в роскошный дом
Дом-ангар.
Снаружи единственное, что выглядит необычным в этом тexaсском амбаре, является его огромный размер. Внутри же двухэтажное строение площадью 615 квадратных метров было превращено в настоящую мечту с отделанными деревянными панелями стенами и полами, кожаной мебелью и очаровательными люстрами.
Интерьер в стиле лофт.
Это строение является кастом-заказом от студии Morton Buildings, которая ранее была известна своими переделками амбаров в боулинги, крытые бассейны и автосалоны.
5. Британская пара, построившая дом в стене
И в стене бывают дома.
Жители Берик-апон-Туид или просто «Берик» Джим Перри и Сьюзи Сей называют свой дом «дырой в стене», потому что он, в буквальном смысле, был сознан в городской стене. Подобное можно увидеть в английском графстве Нортумберленд. Дом с одной спальней по сути является чем-то вроде пещеры, поскольку был выдолблен в каменной стене города.
Мой дом - моя крепость.
Оригинальные городские стены Берика были построены в XIV веке, чтобы обеспечить защиту во время частых сражений между англичанами и шотландцами. В последний раз стена была перестроена в XVI веке из-за разрушения средневековой кладки, после чего на протяжении многих лет в нее вносились разве что косметические изменения. Сегодня в этой стене можно найти, кроме дома, несколько ресторанов. Пара выставила свой «скрытый дом» на продажу в июле 2016 года за £ 65 000.
6. Роскошные виллы на крыше китайского торгового центра
Выше всех!
Эти причудливые роскошные виллы находятся на крыше китайского торгового центра. Домики имеют ярко-синие крыши, пастельные желтые стены, веранды, засаженные множеством цветов, а разделены они белыми заборами. Во внутренних двориках этих вилл растут различные деревья и кустарники.
Однако, что самое парадоксальное, сегодня официальные власти утверждают, что разработчики не имели надлежащей лицензии на строительство на крыше торгового центра, поэтому им было запрещено продавать виллы или сдавать их в аренду. Поэтому «на бумагах» этих вилл сейчас не существует, а используются они в качестве домов для рабочих, которые строили их.
7. Дом внутри дома
В доме неожиданно оказался ещё один дом.
После реконструкции дома в Оушен Спрингс, штат Миссисипи (США) обнаружились очень необычные результаты, а именно наличие дома в доме. Разработчик Карен Брайант купил дом XIX века , который был внесен в список викторианской недвижимости в стране, но при этом даже не подозревал, что внутри его «спрятан» другой небольшой домик. Резиденция была когда-то была домом мэра Оушен Спрингс Фредерика Уида в 1899 - 1910 годах, после чего была включена в Национальный реестр исторических мест.
8. Уютный домик на крыше Манхэттена
Вилла на крыше Манхэттена
Этот «деревенский домик» принадлежит Дэвиду Пучкоффу и Айлин Стекан и находится в манхэттенском Вест-Виллидже. Снаружи здание выглядит, как и любое другое, однако с воздуха можно увидеть, что на его крыше расположена настоящая вилла с красивым внутренним двориком.
Стал известен этот домик благодаря статье в The New York Times в 2006 году, а до этого пара счастливо жила в частном доме посреди Манхэттена, но об этом почти никто не подозревал.
9. Большой подземный дом на обычной британской улице
Маленький офис? Нет! Роскошный особняк!
Снаружи это выглядит, как обычный крошечный офис, но на самом деле за ним кроется огромный подземный дом.
«Hidden House» в Найтсбридже занимает площадь в 200 квадратных метров и может похвастаться тремя спальнями.
Огромные пространства лофта.
LTS Architects разработал этот дом специально, чтобы никто из прохожих даже не мог догадаться, что за наружной стеной кроется столь огромное пространство. На постройку ушло 16 месяцев, а всего дом обошелся в £ 1 900 000.
10. Уединенное место жительства в стене каньона в Юте
Дом для любителей уюдинения.
Этот уникальный и скрытый от посторонних глаз дом полностью самоокупаемый и оснащен солнечными панелями, системой хранения пресной воды на 45 000 литров воды, огородом площадью в гектар, фруктовым садом и виноградником. Дом в стене каньона, который назвали Cliff Haven, был продан на аукционе в феврале 2017 года.
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