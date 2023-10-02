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Лайнер Costa Concordia: взгляд изнутри

Лайнер Costa Concordia, входивший в десятку крупнейших круизных судов в мире, потерпел крушение 13 января 2012 года. В сентябре 2013-го у берегов итальянского острова Джильо успешно прошла уникальная операция по подъему 300-метрового затонувшего гиганта весом 114 тысяч тонн.

Немецкому фотографу Danko Kielkowski удалось проникнуть во внутрь лайнера Costa Concordia и сделать эти редкие снимки.

Лайнер Costa Concordia: взгляд изнутри

Так выглядел гигант весом 114 тысяч тонн после поднятия со дна морского.

Лайнер Costa Concordia: взгляд изнутри

Costa Concordia стала самым большим в истории пассажирским судном, потерпевшим крушение.

Лайнер Costa Concordia: взгляд изнутри

Контракт на строительство судна длиной 290 метров, рассчитанного на 3 700 пассажиров и с командой в 1 100 человек для компании Costa Crociere был подписан с итальянской верфью Fincantieri 19 января 2002 года. 2 сентября 2005 года судно под заводским номером 6 122 за 450 млн евро было спущено на воду.

Лайнер Costa Concordia: взгляд изнутри

Интересно, про при спуске на воду и «крещении» судна, бутылка шампанского не разбилась, что является дурной приметой.

Лайнер Costa Concordia: взгляд изнутри

По заявлению начальника итальянских портов Витторио Алессандро, в день трагедии судно отклонилось от курса и опасно приблизилось к берегу. На следствии капитан лайнера Франческо Скеттино признался, что решил подвести судно ближе к берегу острова Джилио и поприветствовать своего знакомого, бывшего капитана «Коста Конкордия», проживающего на острове, как и делал это неоднократно в прошлом.

Лайнер Costa Concordia: взгляд изнутри

Эксперты недоумевали, каким образом судно, проходившее этим маршрутом по 52 раза в год, могло отклониться от своего курса на 3—4 мили, так близко подойти к берегу, а получив пробоину, так быстро перевернуться.

Лайнер Costa Concordia: взгляд изнутри

Ущерб владельцев судна оценивается в 1,5 млрд евро.

Лайнер Costa Concordia: взгляд изнутри

Судно Costa Concordia имело 15 палуб, 14 лифтов, 4 бассейна, 5 ресторанов и предоставляло гостям 1 450 комфортабельных кают; на борту был двухуровневый фитнес-центр (2 000 кв.м), казино, а также симулятор «Формулы-1».

Лайнер Costa Concordia: взгляд изнутри

Каюта.

Лайнер Costa Concordia: взгляд изнутри

Инвалидное кресло.

Лайнер Costa Concordia: взгляд изнутри

По данным СМИ, до начала подъёма судна общая стоимость работ по его подъёму для компании-судовладельца должна была составить 600 млн евро и была равна стоимости самого судна.

Лайнер Costa Concordia: взгляд изнутри

Концертный зал.

Лайнер Costa Concordia: взгляд изнутри

Лайнер Costa Concordia: взгляд изнутри.

Лайнер Costa Concordia: взгляд изнутри

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