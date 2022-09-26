Секретные ингредиенты, которые сделают обычное блюдо коронным

Мало кто из нас откажется попробовать изысканное новое блюдо, но как только дело доходит до самостоятельной готовки, фантазия куда-то улетучивается.

Пользователи сети пришли нам на помощь и рассказали о несложных секретах, которые придадут новые оттенки хорошо знакомым блюдам и, возможно, даже помогут решиться на кулинарный эксперимент.

Мы уже приметили в статье ингредиенты, которые точно попробуем в готовке (интересно, правда ли паста мисо так хороша, как про нее говорят). И вы выбирайте свои варианты, пригодится.



Если в рецепте шоколадной выпечки требуется вода, я заменяю ее свежесваренным кофе. Кофе раскрывает все лучшее, что есть в шоколаде, создавая более насыщенный, глубокий вкус.

Я добавляю щепотку соли в горячий шоколад. Она не делает напиток соленым, а усиливает шоколадный вкус. Все всегда говорят, что мой горячий шоколад самый лучший. Я люблю добавлять немного хрена в картофельное пюре. Это придает вкусу блюда приятную глубину, при этом резкий вкус хрена не будет заметен. Паста мисо (традиционная японская паста, изготовленная из ферментированных бобов. Придает абсолютно фантастический вкус овощам и супам!



Положите приличное количество сливочного масла в томатный соус. Будет в два раза вкуснее, и никто не сможет разгадать ваш секрет.

Каперсы. Я долгое время игнорировала их, но теперь я добавляю их во многие блюда итальянской кухни, они придают им пикантную нотку.Чайная ложка кунжутного масла при жарке превращает просто хорошее блюдо в великолепное.Рыбный соус. Если вам нравится готовить лапшу рамен дома (даже если это лапша быстрого приготовления), этот соус серьезно улучшит вкус блюда.Я покупаю соус табаско с копченым перцем чили (чипотле). Он не суперострый и придает еде аромат дыма. Это мой новый секретный ингредиент, который преображает множество блюд.Сырое яйцо с уксусом можно добавить в суп, например в грузинскую чихиртму. Яйцо придаст супу сытности, а уксус не даст ему свернуться и придаст супу приятную кислинку. Яйцо нужно слегка взбить, добавить столовую ложку уксуса, перемешать и влить тонкой струйкой в кипящий суп в конце приготовления.Копченая паприка. Только что поджарила баклажаны, нарезанные кубиками, смешав с маслом с копченой паприкой. Семья съела все это прежде, чем я успела добавить их к макаронам, которые были почти готовы.Я сама делаю фруктовые уксусы из яблочных обрезков или косточковых фруктов. Я не делаю уксус таким кислым, как покупной. Особенно хорош сливовый, я обычно добавляю его в соус или заправку для салатов.Добавить воду, в которой варились макароны, в соус — не такой уж секретный способ вывести вкус пасты на новый уровень. Пищевые дрожжи (дезактивированные дрожжи с орехово-сырным вкусом). Я добавляю их во взбитые яйца перед тем, как взбить их на омлет, в куриный суп и вообще во все блюда для более насыщенного вкуса.Сумах. Добавьте эту специю к приготовленным овощам вместе с оливковым маслом, и у вас получится вкусный гарнир.Свежий имбирь. Я покупаю большой кусок, не чищу, режу на кусочки, бросаю в блендер и измельчаю с 1/4 стакана воды. Затем я замораживаю смесь в пластиковом пакете и отламываю кусок каждый раз, когда делаю соус или маринад. Я добавляю измельченные анчоусы или пасту из анчоусов в свои заправки, соусы для пасты и подливки. Никто не может определить, что это за вкус, и всем он нравится! Лук-шалот. Вы можете использовать его в любом рецепте, где требуется лук. Вкус лука-шалота более тонкий, чем вкус обычного лука. Обжаренный до хрустящей корочки, он станет прекрасным гарниром. Можно замариновать его и подавать вместе с салатом. Можно использовать его в салатных заправках или натереть в соус, особенно на основе йогурта.Боврил (густой и соленый мясной экстракт) Я добавляю боврил в болоньезе, соус и т. д. Углубляет вкус и придает блюдам мясной пикантный вкус.Я добавляю немного цедры лимона или апельсина в тушеное мясо.Грибной порошок. Я добавляю во все жидкие блюда. Он придает им насыщенный вкус умами. Я покупаю сушеные грибы шиитаке, измельчаю в блендере и храню в герметичных банках.Если в томатный соус добавить морковное пюре, это снижает кислотность соуса без добавления сахара.Я только что выяснила, насколько сливочное масло меняет вкус риса! Это какое-то новое измерение!Если хлеб перед жаркой пропитать не молоком с яйцом, а растаявшим ванильным мороженым, можно приготовить изумительные французские тосты.Смешивание специй — отличная идея. В моей мельнице для специй всегда есть черный, зеленый и розовый перец горошком. К ним я добавляю семена кориандра, они отлично сочетаются с перцем.Я добавляю горошины сычуаньского перца в свою мельницу с горошинами черного перца, примерно 1:3, у него очень приятный вкус.Бербере — это эфиопская смесь специй, которую я считаю лучшей. Она может быть довольно острой, но глубина вкуса невероятная. Обычная лепешка с сыром превращается в изысканное блюдо, если посыпать ее этой смесью!Мята незаслуженно получила репутацию растения, которое подходит лишь для десертов, хотя для этих целей она как раз жестковата. На самом деле мята сочетается с очень многими продуктами — с овощами, яйцами, горохом, гречкой, макаронами, картофелем и фасолью. Будет хороша в супах, в сливочном и томатном соусах, соусе бешамель, в майонезе и винегрете. А также отлично подойдет к баранине, свинине, телятине и любой птице.Капуста кимчи. Я кладу ее везде — в супы и рагу, в бутерброды, в буррито, ем с яйцами и поджаренным на гриле сыром. Обожаю ее!Кочхуджан (корейская соевая паста из клейкого риса и ферментированных соевых бобов, заправленная красным перцем) изменил мою жизнь. По-моему, он не такой уж и острый, а на вкус просто уникален. Он все делает лучше.Вустерширский соус подходит ко всем пикантным блюдам и всегда делает их вкуснее.