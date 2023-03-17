Можно ли зарядить обычную батарейку, чтобы она послужила подольше

Использовать аккумуляторы в хозяйстве намного выгоднее, ведь служат они дольше. Кроме того, каждый знает о том, что заряжать их можно повторно. Но что насчет обычных батареек? Они нередко выручают, когда нет возможности подзарядить АКБ. При этом оба элемента питания внешне похожи друг на друга как две капли воды. Почему бы не заряжать обычные батарейки точно так же?
Как устроена батарейка. |Фото: novate.ru.
Для того, чтобы дать цельный ответ на вопрос по поводу того, можно или нельзя заряжать батарейки, придется разобраться с основами устройства последних. Итак, данный элемент питания состоит из катода (корпуса), в который помещен графитовый анод, идущий от одного полюса к другому. Вокруг анода в батарейку залит электролит. Когда батарейка вставляется в устройство и происходит замыкание цепи, в элементе питания запускается химическая реакция, в результате которой и получается электрический ток.
Батарейка - это не аккумулятор. |Фото: novate.ru.
Проблема заключается в том, что по мере вырабатывания электричества происходит постепенно разрушение катода – химическое и физическое. Сначала корпус покрывается оксидной пленкой, которая становится препятствием для дальнейшего протекания химической реакции. Батарейка садится. Логично предположить, что если удалить оксидную пленку, то батарейка в теории должна заработать вновь. И это действительно так. Оксидная пленка с катода удаляется за счет нагревания. Повышенная температура приводит к разрушению оксидной пленки, что в будущем позволит использовать батарейку еще некоторое время.
Вернуть к жизни можно, но подзарядка здесь совсем не причём. |Фото: novate.ru.
Попытки зарядить батарейку точно так же, как аккумулятор, могут увенчаться успехом по той лишь причине, что в ходе «зарядки» элементы питания достаточно сильно нагреваются. В советские времена некоторые люди нагревали батарейки до 70-80 градусов, что приводило к разрушению оксидной пленки и давало возможность использовать элемент питания вновь. Именно это и является «повторной зарядкой». Однако, здесь есть большое «но».
Уже через 2-3 цикла перезарядки катод даст течь. |Фото: utilit.ru.
Как уже было отмечено ранее, в ходе химической реакции катод портится не только химически, покрываясь пленкой, но и разрушается физически. А это значит, что рано или поздно в нем образуются бреши, через которые начнет вытекать электролит. И тогда батарейка станет не только бесполезна, но еще и чрезвычайно опасна, так как ее содержимое очень ядовито для человека и животных. Поэтому «заряжать» батарейки повторно при помощи температуры можно, однако следует соблюдать при этом осторожность и не забывать элементы питания на «подзарядке», так как они могут сгореть. При хорошем катоде восстанавливать батарейку можно еще 2-3 раза. Правда, с каждым последующим разом окисляться катод будет все быстрее и быстрее.
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