Можно ли зарядить обычную батарейку, чтобы она послужила подольше

Как устроена батарейка. |Фото: novate.ru.

Батарейка - это не аккумулятор. |Фото: novate.ru.







Вернуть к жизни можно, но подзарядка здесь совсем не причём. |Фото: novate.ru.

Уже через 2-3 цикла перезарядки катод даст течь. |Фото: utilit.ru.