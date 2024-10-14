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В чем секрет изысканных ювелирных изделий, которые создаёт немецкая династия камнерезов




Известный в мире немецкий ювелирно-камнерезный бренд Henn and Henn of London, созданный в городе Идар-Оберштайне династией мастеров-камнерезов, давно вышел на высокий уровень мастерства и в числе первых формирует тенденции в вопросах моды не только на уникальные изделия из натурального камня, но и задает моду на особые ювелирные украшения. Каждое произведение, созданное руками немецких мастеров уникально и изысканно. Можете убедиться в этом сами.

Для начала нужно отметить, что немецкий город Идар-Оберштайне еще в XV веке стал одним из крупнейших европейских ювелирных центров. С тех времен здесь работали целые династии мастеров-камнерезов, которые и передавали секреты своего мастерства из поколения в поколение. Одной из современных династий ювелиров является семья Henn, создавшая одноименный ювелирно-камнерезный бренд.



Ханс-Юрген Хенн и сыновья Аксель Хенн и Инго Хенн.

Ханс-Юрген Хенн и сыновья Аксель Хенн и Инго Хенн.

 

Сегодня её главой является Ханс-Юрген Хенн - отец талантливого семейства и представитель третьего поколением в сфере торговли ювелирными камнями, который благодаря своему 50-летнему опыту и врожденной интуиции умеет "слушать" камни и на уровне инстинкта понимает, какие из них будут превосходно выглядеть в первозданном виде, а к каким нужно приложить руку мастера.

«Дух Неба». / Барельеф медведя. Камнерезное искусство бренда «Henn».

 

К примеру, его работа «Дух Неба», которая на первый взгляд кажется простой и незамысловатой, сохранила тонкий баланс между природной красотой полупрозрачного бразильского морганита и восточноафриканского аквамарина.
Камнерезное искусство бренда «Henn».

Камнерезное искусство бренда «Henn».

 

Вместе с отцом на благо общего дела работают и его сыновья - Аксель, который занимается не только огранкой, но и продвижением изделий бренда Henn, а также Инго, продолжающий семейные ювелирные традиции в знаменитом лондонском ювелирном квартале Хаттон-Гарден (Великобритания).
Камнерезное искусство бренда «Henn».

Камнерезное искусство бренда «Henn».

 

На сегодняшний день компания династии, зарекомендовавшая себя как производитель высоко художественных арт-объектов и украшений ручной работы, носит название Henn and Henn of London. Помимо творческой работы династия мастеров занимается продажей коллекционных камней, уникальных объектов камнерезного искусства и драгоценностей, созданных в единственном экземпляре.
Камнерезное искусство бренда «Henn».

Камнерезное искусство бренда «Henn».

 

Стоит отметить, что создание каждого арт-объекта весьма трудоемкий процесс, который начинается с идеи дизайна. И поскольку невозможно, взяв любой минерал, просто вырезать из него животное или птицу, резчик сначала "прислушивается" к камню, а потом решает в каком виде явить его миру - в виде птицы, кошки, медведя или цветка.
Медведи. Камнерезное искусство бренда «Henn».

Медведи. Камнерезное искусство бренда «Henn».

 

Хансу-Юргену Хенну, помимо группы резчиков, помогает старший сын Аксель - профессиональный геммолог и квалифицированный огранщик драгоценных камней, взявший на себя и административную функцию. Он на международном уровне курирует сделки с известными дилерами драгоценных камней, музеями, аукционистами и лучшими ювелирными торговыми домами мира. Он также представляет семейный бренд на выставках в Европе и США.
Камнерезное искусство бренда «Henn».

Камнерезное искусство бренда «Henn».

 

Помимо работы в компании, Аксель является членом совета Немецкого фонда исследования драгоценных камней и членом консультативного совета Немецкой геммологической ассоциации.

Камнерезное искусство бренда «Henn».

 
Камнерезное искусство бренда «Henn».

Камнерезное искусство бренда «Henn».

 
Голова быка Henn of London из желтого золота и танзанийского рубина. Камнерезное искусство бренда «Henn».

Голова быка Henn of London из желтого золота и танзанийского рубина. Камнерезное искусство бренда «Henn».

Бренд Henn of London


Henn of London - это ветвь бренда Henn, основанная меньшим сыном Ханса-Юргена. Золотых дел мастер Ingo Henn, обосновавшийся в середине 90-х в Hatton Garden, известном ювелирном районе Лондона, стал специализироваться на изысканных ювелирных изделиях с использованием драгоценных камней. Глядя на его фирменные ювелирные изделия, сразу же обращаешь внимание на безукоризненно ограненные образцы минералов - их цвет, фактуру и резьбу.

Колье «Rising Phoenix» с бразильским цитрином. / Колье «Celestial Lion» из платины и белого золота с резным аквамарином Santa Maria, желтыми сапфирами и бриллиантами. Камнерезное искусство бренда «Henn of London».

 

Мировая известность довольно быстро пришла к немецкому ювелиру, использовавшему особенные драгоценные камни в украшениях. Дело в том, что бренд Henn of London использует для своих изделий очень редкие образцы драгоценных камней, которые сейчас трудно найти. «Мы имеем дело только с исключительными и редкими образцами имперского топаза, турмалинов Параиба, мандариновых гранатов, шпинелей и других цветных драгоценных камней. Размер, цвет, качество и редкость – все имеет значение», — рассказывает Инго Хенн.
Камнерезное искусство бренда «Henn of London».

Камнерезное искусство бренда «Henn of London».

 

Ювелир также признается, что в своем творчестве отталкивается от конкретного камня и только потом создает идею будущего украшения. Еще пара изюминок бренда – эмалирование и ручная гравировка. Поэтому художественный стиль Henn of London – неизменно определяется изысканными цветными драгоценными камнями, тонкой резьбой по камню и деликатной эмалью.
Камнерезное искусство бренда «Henn of London».

Камнерезное искусство бренда «Henn of London».

 
Камнерезное искусство бренда «Henn of London».

Камнерезное искусство бренда «Henn of London».

 

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