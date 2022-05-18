10 жутких артефактов, которыми пользовались древние люди, чтобы навести проклятия

Жуткие артефакты для наведения проклятий.
Неприязнь – чувство, которое люди достаточно часто испытывают друг к другу. Правда, выражаться неприязнь может по-разному. Кто-то просто предпочитает не общаться с персоной, вызывающей у него раздражение и прочие неприятные чувства, а кто-то стремится всеми фибрами души «подложить свинью». А если судить по древним артефактам, дошедшим до наших дней, древние люди прибегали не брезговали проклятиями, которые должны были извести неприятного им человека. В нашем обзоре десятка жутковатых артефактов, которые должны были поспособствовать в этом «чёрном» деле.
1. Таблички проклятий Ларзака
Таблички написаны латинской транскрипцией на галльском языке.
В 1983 году в гробнице в Ларзаке, Франция был обнаружен набор свинцовых табличек. С обоих сторон табличек латинской транскрипцией на галльском языке были написаны проклятия. Таблички также являются самым объемным известным галльским текстом. Проклятие состоит из двух частей: две таблички были написаны двумя разными людьми.
Одна табличка была переведена как своего рода документация конфликта между несколькими ведьмами, а вторая является проклятием, которое направлено на то, чтобы отменить или, по крайней мере, уменьшить последствия злой магии, которая была наведена после конфликта.
2. Проклятые тексты
1000 текстов с проклятиями и ритуалами.
В Египте были найдены более 1000 примеров текстов с проклятиями и ритуалами, которые большей частью относятся к периоду Древнего царства (2649-2150 до н.э.). Самые ранние тексты, найденные в Гизе, относятся ко времени правления Пепи II (2250 до н.э.) и они осуждают любого, кто восстанет против власти божественного короля. Изображения или тексты также указывают на конкретную цель проклятия.
Их также часто писали (помимо специальных табличек) на поверхности горшков или фигурок, которые затем разбивали в надежде на то, что проклятие сбудется.
3. Проклятия зеленщику
Табличка с призывами грома и молний.
Есть много людей, которых часто подозревают в сглазе или наведении проклятий. Однако, мало кто может подумать, что на это способен человек, который продает свои фрукты и овощи на рынке. Около 1700 лет назад, однако, это было именно так. По крайней мере, в Антиохии, на территории которой (в бывшем римском городе на юго-востоке Турции) была найдена двусторонняя свинцовая табличка с призывами грома и молний на зеленщика по имени Вавилас.
4. Проклятия Венусты
Четыре проклятия рабыне.
В начале 1960-х годов при раскопках города Моргантина в Сицилии были найдены 10 свинцовых табличек, которые датируются приблизительно II-I веком до нашей эры. Текст на табличках был почти неразборчивым, но в результате работ по восстановлению артефактов исследователи смогли получить представление о том, что на них было написано. Оказалось, что четыре из текстов - это проклятия, адресованные некой рабыне по имени Венуста. Остаётся только догадываться, чем она не угодила окружающим.
5. Проклятия Улея
Обращение к Меркурию с просьбой о мести.
В конце 1970-х годов во время раскопок на Западном холме возле городка Улей в Глостершире (Англия) был обнаружен целый клад артефактов в месте, которое использовалось для церемониальных погребений с конца железного века по средневековье. В нем были захоронены почти 100 свинцовых табличек с проклятиями, благодаря которым ученые получили бесценные знания о жизни третьего века.
На одной из них было написано обращение к Меркурию с просьбой о том, чтобы бог "отомстил за украденные перчатки и забрал кровь и здоровье у человека, который их украл".
6. Таблички с проклятиями из Пеллы
Автор табличек проклинает всех женщин.
Таблички с проклятиями, обнаруженные при раскопках в Пелле, датируются примерно первой половиной четвертого века до н.э. Оказалось, что в городе времен Александра Македонского наравне практиковались древнемакедонский и греческий языки. Таблички считаются одним из самых ранних сохранившихся македонских текстов, а написано на них о неразделенной любви. Автор табличек проклинает всех женщин, а особенно — некую Тетиму, которая предпочла женитьбу на другом человеке.
7. Проклятия города Давида
Просьба о проклятие обращенная к богам трех различных религий.
Иерусалимский город Давида существует в течение целых 6000 лет. Когда Израильский департамент древностей проводил раскопки на месте римского здания, построенного в конце третьего века, ученые нашли 1700-летнее проклятие. Автор проклятия - женщина по имени Кирилла, вероятно, наняла мага, чтобы написать греческий текст на табличке.
Проклятие обращается к богам трех различных религий: вавилонской Эрешкигаль, гностическому Абрасакс и греческим Гекате, Персефоне, Плутону и Гермесу. Особняк, в котором была обнаружена табличка, также был заполнен артефактами, которые свидетельствовали о богатстве его обитателей.
8. Проклятия Бата
Проклятья в термах.
Бат славится горячими источниками, которые и дали городу его название (англ bath – ванна). Считается, что люди жили в этом месте уже более 10000 лет, но современный город был основан приблизительно в 863 г. до н.э., когда местная вода якобы вылечила короля Бладуда от проказы. На протяжении римской оккупации Англии источники в Бате считались священным местом, а в ходе раскопок были найдены римские термы. Местное население поклонялось Сулис — кельтской версии римской богини мудрости. Во время римской эпохи эти источники считались местом общения с богиней.
Люди бросали в них свинцовые таблички с молитвами и просьбами в надежде, что Сулис услышит и ответит на их просьбы. Иногда эти просьбы были проклятиями. В 1878-79 годах в термах была раскопана свинцовая табличка, на которой Сулис просили, чтобы она наказала человека, который увел любимую женщину. Впоследствии археологи нашли более 100 табличек с проклятиями.
9. Проклятия Гекаты
Проклятье римского сенатора Фистуса.
В 2009 году ученые Национального археологического музея Museo Archeologico Civico di Bologna нашли две римские таблички с проклятиями, которые впервые были обнаружены в 19 веке, после чего о них забыли. Таблички были датированы концом римской эпохи (их возраст составлял приблизительно 1600 лет), но специалисты музея не имели ни малейшего понятия, где они первоначально были найдены. На одной из табличек были написаны проклятия в адрес римского сенатора Фистуса. А другая проклинала ветеринара по имени Порсельо.
10. Проклятие египетской мумии
Древнее проклятье - часть шоу.
Это древнее проклятье стало одним из самых известных. После открытия в 1922 гробницы Тутанхамона случилось несколько загадочных смертей, которые и положили начало легенде. Однако египтолог Доминик Монтсеррат провел расследование в ходе которого обнаружил, что источник легенды о проклятии мумии на самом деле возник на 100 лет раньше — во время странного развлечения в Англии в ходе которого мумии демонстрировались на сцене в своего рода стрип-шоу.
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