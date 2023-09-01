Что известно про загадочные амулеты, которых находят по всей Скандинавии: Мьёльнир в мире викингов

Скандинавский пантеон

Асгард — в скандинавской мифологии небесный город, обитель богов-асов. \ Фото: blogspot.com.

Слева направо: Один-странник (верховный бог, хозяин Вальхаллы, почитается как отец всех богов и людей), Георг фон Розен, 1886 год. \ Один с воронами Хугином и Мунином.

Тор

Слева направо: Битва Тора с великанами, художник Мортен Эскиль Винге (1872 год).\ Тор и Локи в колеснице.

Слева направо: Молот Тора с рунической надписью. \ Брок и Синдри.

Деревянный молот Тора. \ Фото: bing.com.

Слева направо: Амулет в виде Мьёлльнира. Оригинал хранится в Историческом музее Стокгольма. \ Современный вариант амулета.

Слева направо: Янтарный амулет в виде молота Тора из Швеции. \ Железный молот Тора из Швеции.

Молот Тора на пересечении верований

Слева направо: Амулет с железным молотом Тора, Шведский исторический музей, Стокгольм. \ Молот Тора с выгравированным крестом.

Слева направо: Связка амулетов с молотом Тора. \ Двойной браслет с молотом Тора.

Мьёльнир в Новом мире

Кадр из фильма Тор. \ Фото: bing.com.