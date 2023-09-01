Что известно про загадочные амулеты, которых находят по всей Скандинавии: Мьёльнир в мире викингов

По всему скандинавскому миру археологи находили артефакты, сделанные из металла и янтаря в форме заглавной буквы «Т». Эти таинственные предметы стали известны как амулеты Мьёльнир. Все они так или иначе проливают свет на скандинавские верования, пантеон, культ Тора, а также их функции и значение в эпоху викингов.
Скандинавский пантеон
Асгард — в скандинавской мифологии небесный город, обитель богов-асов. \ Фото: blogspot.com.
Популярная культура ведёт в Асгард, где Один правил как глава мифологической семьи. Рунические камни и саги изображают богов Асгарда в смертных обличьях, хотя они обладали сверхъестественными способностями. Одноглазый Один правил в Валгалле как глава семьи и бог войны и смерти. Викинги отдавали ему дань уважения с помощью погребальных принадлежностей и жертвоприношений. Они также изображали главное божество на рунических камнях и других артефактах, таких как прищепки. В Асгарде также жил оборотень Локи, лживое божество, которое обманывало великанов и других богов. Близнецы Фрей и Фрейя тоже сыграли важную роль в Асгарде. Фрей был богом плодородия и хорошего урожая, в то время как Фрейя отвечала за любовь и плодовитость.
Слева направо: Один-странник (верховный бог, хозяин Вальхаллы, почитается как отец всех богов и людей), Георг фон Розен, 1886 год. \ Один с воронами Хугином и Мунином.
Вместе с помощницами Одина, валькириями, эти боги, согласно сагам, правили мифическими мирами и мирами смертных. И несмотря на то, что многие из них остаются увековеченными как английские дни недели (Один = среда, Тор = четверг, Фрей = пятница), ни один из них не был и не является более популярным, чем сын Одина, Тор.
Многое из того, что известно о скандинавском пантеоне, почерпнуто из трудов исландского историка Снорри Стурлусона и прозаической «Эдды», которые были написаны спустя столетия после эпохи викингов.
Тор
Слева направо: Битва Тора с великанами, художник Мортен Эскиль Винге (1872 год).\ Тор и Локи в колеснице.
В скандинавской мифологии Тор был сыном Одина и богом войны и плодородия. Его отличительными чертами были изобретение грома и молнии и склонность пересекать облака на колеснице, запряжённой козлами. Он также обладал непревзойдённой физической силой, и в материальном плане его самым известным аксессуаром был волшебный молот Мьёльнир.
Могучий молот Тора пригодился при битве с гигантами Етунхейма, которые постоянно пытались посеять беспорядок в мире смертных Мидгарда. Тор часто оказывался в ссоре с гигантами. Благодаря хитрости и физической доблести сын Одина стал самым популярным богом скандинавского пантеона, с которым мог поладить среднестатистический викинг.
Слева направо: Молот Тора с рунической надписью. \ Брок и Синдри.
Согласно Сагам, Тор должен поблагодарить Локи за Мьёльнир, поскольку именно он убедил или обманул сыновей гнома Ивальди создать несколько самых известных предметов для асов. Так появился корабль Фрея «Скидбладнер» и его волшебный кабан Гуллинбурсти. Они изготовили копьё Одина Гунгнир и кольцо Драупнир, а также сплели золотой головной убор для Сиф. Гномы Брок и Синдри выковали Мьёльнир, молот Тора, который тот носил на шее. С помощью волшебного прикосновения гномов Тор мог орудовать Мьёльниром так сильно, как ему заблагорассудится, и молот никогда не ломался и всегда выполнял свою задачу. Тор мог метнуть молот куда угодно, и он всегда попадал в цель. И, наконец, независимо от того, куда бы Тор бросал свой молот, он всегда возвращался в его руку.
Викинги воспроизводили молот Тора во многих формах. Археологи нашли железные, свинцовые, серебряные, золотые и янтарные подвески в форме буквы Т со всего мира викингов. Иногда эти подвески бывают простыми. В других случаях амулеты имеют выбитые метки или инкрустацию чернилами. Подвески были обнаружены при раскопках могил, кладов, домов и городов по всей Скандинавии, Исландии, Англии, Ирландии и России.
Мьёльнир также был выгравирован на рунических камнях, сосудах, керамике и монетах.
Деревянный молот Тора. \ Фото: bing.com.
Молот Тора в виде железных колец также был обнаружен и в кремационных захоронениях. Археологи обнаружили в Ютландии, Дания, форму, которая могла использоваться для отливки молотов Тора. Учитывая большое количество Мьёльниров в археологических источниках, викинги, должно быть, посвятили некоторое время изготовлению этих крошечных молотков. Создавая мини-мьёльниры, викинги не только почитали Тора, но и возрождали уникальные религиозные и этнические символы идентичности.
Несмотря на то, что Мьёльнир, по-видимому, носили в качестве ожерелий и браслетов, находки в могилах, подобных захоронению воина Рептона, позволяют предположить, что они были амулетами, а не просто украшениями. Миниатюрные молотки датируются эпохой викингов и были найдены в Англии и Скандинавии.
Слева направо: Амулет в виде Мьёлльнира. Оригинал хранится в Историческом музее Стокгольма. \ Современный вариант амулета.
В мифологии молот Тора служил защитой смертным Мидгарда и тем, кто перешёл в Валгаллу. На свадьбах эпохи викингов Мьёльнир служил символом плодородия. Археологи нашли больше молотов Тора в женских могилах, чем в мужских захоронениях, что заставило некоторых утверждать, что амулет выполнял важную функцию плодородия на протяжении всей жизни женщины и после её смерти. Молот Тора, возможно, также обеспечивал защиту тем, кто его носил, поскольку бог ассоциировался с силой. В изменчивом мире средневековой Скандинавии человек мог воспользоваться защитой от политических восстаний, изменения климата и военных действий. Археологи также обнаружили молоты Тора рядом с христианскими крестами, что наводит на мысль о том, что некоторые люди пользовались защитой везде, где могли её достать.
Слева направо: Янтарный амулет в виде молота Тора из Швеции. \ Железный молот Тора из Швеции.
Амулеты с молотом Тора не всегда носили на теле. В Тиссо в Дании археологи обнаружили то, что было истолковано как культовый центр. Здесь скандинавы собирались веками, перестраиваясь и эволюционируя с течением времени. На протяжении многих лет центром внимания оставался главный зал. В отложениях, датируемых девятым и десятым веками нашей эры, археологи нашли двадцать пять Мьёльниров рядом со статуэтками Одина и Тора. Амулеты с молотом Тора, по-видимому, служили в качестве подношений по обету, а также предметов, которые носили дома и за границей.
Молот Тора на пересечении верований
Слева направо: Амулет с железным молотом Тора, Шведский исторический музей, Стокгольм. \ Молот Тора с выгравированным крестом.
Это было примерно в 965 году нашей эры, когда Харальд Синезубый, король Дании, устроил пир. Одним из его гостей был христианский священник Поппо, полный решимости обратить вождя викингов в христианство. Не будучи убеждённым, Харальд заключил сделку. Если священник сможет доказать, что христианский бог могущественнее скандинавских богов, тогда он обратится в христианство.
Поппо взял обеими руками раскалённое докрасна железо и прошёлся вокруг короля. Когда он закончил, его руки были целы, Синезубый был удивлён и ему ничего не оставалось, как принять веру (по крайней мере, так гласит история). Однако христианизация средневековой Скандинавии была более медленным процессом, и новая религия принималась по всему региону без особо энтузиазма. Было обнаружено несколько амулетов с молотом Тора и отметинами от ударов в форме крестов. Некоторые учёные рассматривают эти крестовые знаки как свидетельство слияния скандинавской языческой и христианской символики. Другие предполагают, что присутствие молота Тора было реакцией на движение за христианизацию. Археологи нашли свидетельства других культурных пересечений.
Слева направо: Связка амулетов с молотом Тора. \ Двойной браслет с молотом Тора.
В Англии были найдены монеты, на которых изображены как английские короли, так и католические святые наряду с мечами викингов и Мьёльниром. Эти пересечения показывают, как викинги приспосабливались к мирам, в которые они попали, гибко перенимая новые стили, политические и религиозные символы. Возможно, их приспособляемость была стратегической. Или, может быть, с таким большим пантеоном викингам было легко включить ещё одно божество в свою систему верований.
Мьёльнир в Новом мире
Кадр из фильма Тор. \ Фото: bing.com.
Согласно традиции, боги Асгарда сражаются с гигантами в эпической финальной битве, которая приводит к полному краху их мифологического мира, известному как Рагнарёк. Средневековая Скандинавия в конце концов приняла христианство и рассталась с языческим пантеоном. Обращение происходило постепенно и отчаянно. Но с принятием христианства Мьёльнир начал исчезать, возрождаясь снова и снова. В восемнадцатом веке молот Тора вернулся вместе с популярностью языческих историй. Фашисты приняли Мьёльнир как один из многих символов двадцатого века, а неонацисты проявляли особый интерес к этому мифическому инструменту.
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