Как починить бегунок и молнию без похода в мастерскую

Застежка-молния встречается практически на всех видах одежды, обуви и аксессуарах. Однако есть одно «но»: изделия периодически ломаются и их приходится чинить.

Что делать, если нужно заменить бегунок, отремонтировать язычок, а то и вовсе если разошлась змейка? Читайте в статье, как самостоятельно решить все проблемы.

1. У основания заела змейка

Часто у основания растрепывается молния и затрудняет передвижение бегунка

Чаще всего застежка ломается у основания, потому что в ней заедают ворсинки ткани. Со временем материал, который держит молнию, разлохмачивается и попадает в змейку. В таком случае необходимо собрать ткань у основания и пропитать ее лаком для ногтей. Разложите изделие на ровной поверхности и оставьте высыхать в правильном положении. После обработайте материал еще раз. Лак лучше подбирать в тон ткани. Также можно использовать обувной клей или «Момент». После высыхания материал станет жестче и перестанет растрепываться.

2. Поломка бегунка

Старайтесь не допускать растягивания бегунка, иначе его придется менять на новый

Бегунок может выйти из строя по следующим причинам: из-за некачественного сплава, неаккуратного обращения при растегивании и застегивании, если материал детали не сочетается с материалом молнии.

Края бегунка расходятся, растягиваются, что усложняет процесс его передвижения. В результате застежка и вовсе слетает, а молнию приходится чинить.

Зажимайте бегунок аккуратно, чтобы он вошел в молнию

Последовательность ремонта:

1. Отодвиньте шилом крайние держатели на змейке, чтобы вытащить бегунок.

2. Внимательно посмотрите на изделие. Если степень зажатости краев различается, их нужно сравнять, сузив широкую сторону.

3. Поочередно прижмите плоскогубцами оба края, чтобы сделать их одинаковыми. Важно: нельзя зажимать деталь по середине, иначе переломите ее окончательно. Также не переусердствуйте, поскольку не сможете вставить собачку в змейку.

4. Как только деталь вернется в исходную форму, установите бегунок на место и проведите им по молнии.

3. Застежка расходится

Одна из причин расходящейся молнии - слабый бегунок

Расходящаяся змейка свидетельствует о слабом бегунке. Расшатанная собачка перестала фиксировать молнию в закрытом положении. Первое, что можно сделать - поджать бегунок по бокам, сверху и снизу. Однако такой метод лишь ненадолго восстановит работоспособность изделия. Если конфуз повторится еще раз, собачку придется заменить.

Для этого потребуется распороть змейку, чтобы освободить концы в верхней части изделия. Снимите сломанный бегунок и установите новый. В завершение вшейте верхние концы молнии обратно в изделие. Альтернативный вариант - отверткой разжать слабую собачку, вынуть ее, а затем таким же приемом вставить новую, прижав по краям плоскогубцами.

4. На змейке не хватает зубцов

Недостающие зубцы можно восполнить элементами из старой молнии

Со временем зубцы на змейке могут сломаться и выпасть. Тогда в некоторых местах образовываются проплешины, усложняющие передвижение бегунка. В случае с пластмассовой змейкой необходимо приобрести толстую леску и протащить ее в место, где недостает зубцов. Намотайте изделие несколько раз, чтобы повторить форму элементов и сделайте узелок. При помощи зажигалки зафиксируйте леску и проведите по молнии собачкой.

Для ремонта металлической змейки понадобятся схожие зубцы. Форма и размер должны быть идентичными, иначе ничего не выйдет. Отделите от старой молнии нужное количество зубцов. Вставьте их в поломанную змейку и зажмите плоскогубцами. Проверьте прочность фиксации и, если требуется, повторите манипуляции. Если зубцы не выпали, а лишь стали мешать прохождению собачки, раскройте змейку и положите ее на ровную поверхность. Далее легонько постучите молотком по зубцам, чтобы привести их в первоначальное состояние.

5. Сломался язычок на собачке

Вместо язычка сгодится любая подручная вещь: от скрепки до булавки

Лучшее решение - замена бегунка. Но если это случилось в наиболее неподходящий момент, придется найти альтернативу язычку. Подойдет металлическая скрепка, кольцо от брелока, булавка. Вставьте элемент в собачку и растегните-застегните изделие.

6. Собачка не фиксируется на молнии

Чтобы избежать конфуза с растегнутой ширинкой, зафиксируйте собачку

Еще одна распространенная проблема - бегунок не фиксируется и постоянно растегивается. В случае с джинсами или брюками можно попасть в конфузную ситуацию, поэтому воспользуйтесь следующей хитростью. Проденьте в собачку кольцо от ключей, застегните молнию, повесьте брелок на пуговицу, а затем застегните петельку. Также можно использовать резинку. Когда будет возможность, попробуйте прижать бегунок, а лучше - замените на новый.

Принципы ухода за молнией

Расстегивайте молнию аккуратно и плавно

1. Не позволяйте маленьким детям играть с замком.

2. Избегайте резких движений. Расстегивайте и застегивайте змейку плавно.

3. Металлическую молнию на кожаной обуви, сумке и других аксессуарах нужно периодически смазывать воском, мылом, парафином или графитом, а также регулярно очищать от грязи.

4. Следите, чтобы на изделие из металла не попадала вода. В противном случае застежка может заржаветь.

Регулярно смазывайте молнию мылом, воском, парафином или графитом

5. Если змейка заела, не прикладывайте усилия, чтобы расстегнуть молнию. Сперва проверьте, не застряла ли в бегунке подкладка, не отломился ли зубец. После подвигайте застежку в обратном направлении, чтобы освободить ткань.

6. При выборе обуви сразу обращайте внимание на змейку. Если она с трудом сходится на голенище, молния долго не выдержит.

7. Перед стиркой одежды с застежками выворачивайте изделия и выбирайте деликатный режим.

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