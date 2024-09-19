12 часов в офисе и обморок в туалете:Что такое «Система 996» и почему ее признали незаконной в Китаe

Китай – это страна, в которой чудным образом уживаются капитализм и коммунизм. При этом КНР является одним и лидеров в мире по развитию экономики и технологий. И все благодаря огромному рынку труда. В такой конкурентной среде приходится изощряться, чтобы получить успех, поэтому на работе китайцы порой просто «горят».
Особенность рабочей культуры в Китае
Во многих азиатских государствах, в том числе и Китае, к работе отношение особое. Трудоустройство здесь не просто способ заработка, к нему относятся как к долгу и служению. Подобная картина мира заставляет многих сотрудников на рабочем месте проводить времени больше, чем в той же Европе или Америке.
И все бы ничего, если бы это было добровольной инициативой работников. На деле же это вынужденные меры. В Китае пополнен рынок рабочей силы, поэтому на одно место приходится по несколько человек. И работодатель, естественно, выберет того, кто готов трудиться почти круглосуточно. Это и привело к тому, что система 996 стала стандартной практикой.
Что такое система 996
Система 966 – это график, при котором человек работает с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю.
Больше всего такой график «любят» в IT-компаниях. Например, глава корпорации Alibaba Джек Ма заявлял, что считает систему 996 благословением. Ему в компании люди, которые хотят работать 8 часов, просто не нужны. По его мнению, успеха без дополнительных усилий и работы во внеурочное время не достичь.
На самом деле вполне логично, что подобная рабочая культура, а потом и концепция 996 появилась в Китае. В начале нулевых в КНР случился бум IT-стартапов. Началась борьба за место на рынке, конкуренция была нереальной. Чтобы держаться на плаву, компаниям нужны были люди, которые, как роботы, готовы круглые сутки проводить на рабочем месте. И это дало скоро свои плоды.
Термин «996» ввели в 2016 году. Такую систему для своих работников впервые применил рекламный сайт 58.com. Данная концепция годами была нормой. Майкл Мориц, американский миллиардер, считал, что подобная система – конкурентное преимущество Китая. Действительно, какой бы американец или европеец согласился на такой откровенно рабский график? А вот китайцы работали.
Ярким примеров компаний, который вышли в топ благодаря системе 996 и отсутствии отплаты сверхурочных стали такие всемирноизвестные гиганты как Xiaomi, Huawei, Alibaba.
Опасность системы для жизни
Многие люди, особенно, молодые могут похвастаться выносливостью, но вот только любому организму нужно периодически восстанавливаться. Для этого выходные и отпуска и придумали. Когда человек работает по 12 часов 6 дней в неделю, то за один день его организм не отдыхает, и начинаются проблемы со здоровьем.
Подобная система слишком быстро истощает организм, он изнашивается и вскоре сдается. Самыми частыми заболеваниями, на которые жалуются работники являются инсульты и инфаркты.
С подобными проблемами сталкиваются работники еще одной азиатской страны – Японии. Там тоже любят работать в бешенном ритме. Японцы даже слово придумали, которое означает гибель от переработки – кироши (кироси). Нередко офисные сотрудники в Японии и-за переработок и выматываются настолько, что кончают жизнь самоубийством.
Нарушение закона и общественный аспект
Известны случаи, когда люди теряли сознание в рабочем туалете, жаловались на то, что не видят сутками дневной свет и просто не могут работать в таких условиях.
Начали критиковать систему в 2019 году. Ряд программистов подали обращение к GitHub, требуя запретить использовать их открытый исходный код стартапам, которые были обвинены в жестоком обращении с сотрудниками.
Особенно недовольными таким положением вещей были миллениалы рожденные в 90-х. Это были люди, которые знают себе цену, часто избалованные и эгоистичные. Они не понимали, почему должны всю свою жизнь положить на служение и работу.
Большинство еще боялось говорить, ведь всем нужна работа и деньги, но вскоре наступил переломный момент.
Череда несчастных случаев в китайских компаниях привлекли внимание общественности. Все началось в 2021 году с платформы электронной коммерции Pinduoduo, два сотрудника которой с разницей в несколько недель ушли из жизни. И это могло бы быть совпадением, но все было слишком странно. Один по дороге домой после очередного изматывающего рабочего дня потерял сознание, а другой совершил суицид. Неясно было, действительно ли это связано с переработкой, но эти смерти послужили триггером, после которого китайцы заговорили о том, что их не устраивает концепция 996.
Скандал набирал оборотов и на ситуацию обратили внимание власти КНР. Появились сообщения о том, что планируется разработка новых правил для решения трудовых споров. Параллельно в стране появилось движение, которое называлось Tang Ping (в переводе «лежать на ровном месте»). Активисты были явно не трудоголиками, ведь пропагандировали более свободный образ жизни без напряга.
Работодатели проиграли в борьбе с уставшими сотрудниками
Точку в этом вопросе поставил Верховный суд Китая. В конце августа 2021 года появились сообщения о том, что работа в формате 996 незаконна.
Появились документы, в которых было четко зафиксировано, что одна из компаний заключала договор с сотрудниками, в котором те отказывались от оплаты за сверхурочные. Потом стало документально известно, что в офисе одной из фирм сотрудник упал в обморок в уборной на работе в 5:30 утра, а потом умер от сердечной недостаточности. Суд вынес решение, что причиной гибели стала работа, и постановил выплатить семье жертвы 62 тысячи долларов.
Всего было вынесено 10 судебных решений. Подробно они были изложены в совместном заявлении Верховного суда Китая и Министерства труда. Они касались или трудовых споров, или принуждения к сверхурочной работе. У данных решений было нечто общее: власти остались на стороне сотрудников.
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