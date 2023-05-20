Как жителям Японии удается сделать ванные комнаты комфортными и практичными

В том, что в настоящее время Япония является процветающей страной, огромнейшая заслуга самих людей. У японцев есть две отличительные черты – они экономные и очень трудолюбивые. К любому делу подходят очень продуманно, а главное ответственно. Казалось бы, такой обыденный бытовой вопрос, как оформление ванной комнаты, не стоит столь пристального внимания. На самом деле и к нему жители страны восходящего солнца подходят очень серьезно. Начнем с того, что жилища здесь небольшие, а значит пространство ограничено. Поэтому японцы задействуют всю свою фантазию, смекалку и, естественно, современные научные и технические достижения.
1. Нестандартные раковины
Раковина на сливном бачке унитаза - хорошая экономия места в ванной / Фото: busbeestyle.com
Наверное, больше нигде в мире нельзя увидеть раковину, размещенную сверху на сливном бачке. А вот в Японии это вполне нормально. Во-первых, отличная экономия места, что очевидно. Во-вторых, экономится и вода, так как после того, как человек помоет руки, она сливается в бачок, после чего используется уже с другой целью.
Есть раковины, расположенные и в обычных местах, но даже здесь без эксклюзива не обошлось. Кран над раковиной имеет способность вытягиваться. Регулировать можно не только его длину, но еще и изгиб. Очень удобное решение, позволяющее расширить область применения. Помыть можно не только руки, но и маленького ребенка, или что-то простирнуть.
2. Способ приема ванны у японцев
Перед приемом ванной японцы моются в душе / Фото: xxxcolour.com
Нам такой подход к приему ванны может показаться где-то странным, а вот в этой удивительной стране это норма. Ни один японец грязным не сядет ванную. Предварительно он обязательно примет душ, помоется со всеми необходимыми средствами. Следовательно, вода, набранная в ванной, сможет пригодиться и другим членам семьи, ведь она остается чистой.
Воду в ванной можно подогреть, даже находясь в другой комнате / Фото: vseblaga.ru
Но ведь вода быстро остывает, и это правда – везде в мире, но не в этой стране. Существует система, контролирующая температуру воды. Воспользовавшись компьютером, воду можно подогреть до нужного показателя, даже находясь в соседней комнате.
И еще один необычный предмет прямо по соседству с ванной – тревожная кнопка. Мало ли, что может с человеком случиться – стало плохо, упал, еще что-то. А тут нажал и помощь подоспела.
3. И еще немного технических новинок
У жителей страны восходящего солнца пользуются популярностью унитазы со звукоподражанием / Фото: teplo.guru
Технические достижения – это достояние нации. Поэтому японцы применяют их абсолютно во всех сферах жизни. Даже в туалете есть такие «примочки». В нем есть интересная панель управления с нестандартной функцией, а именно «звукосопровождение». Чтобы ничего не смущало, можно поставить любую мелодию или звуки, например, пение птиц.
4. Отсутствие душевых кабинок
Японцы принимают душ, сидя на табуретке / Фото: 101hotels.ru
Прием душа происходит не так, как мы привыкли. Здесь человек просто стоит на полу или же сидит на невысоком табурете. Чистота в этом помещении соблюдается всегда. Во время купания японцы еще и уборкой занимаются. Просто из душа они поливают воду на стены, пол и моют их. Влажность их не тревожит, так как везде отличная система вентиляции, слива и высококачественная отделка.
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