Как жителям Японии удается сделать ванные комнаты комфортными и практичными

1. Нестандартные раковины

Раковина на сливном бачке унитаза - хорошая экономия места в ванной / Фото: busbeestyle.com

2. Способ приема ванны у японцев

Перед приемом ванной японцы моются в душе / Фото: xxxcolour.com

Воду в ванной можно подогреть, даже находясь в другой комнате / Фото: vseblaga.ru

3. И еще немного технических новинок

У жителей страны восходящего солнца пользуются популярностью унитазы со звукоподражанием / Фото: teplo.guru

4. Отсутствие душевых кабинок

Японцы принимают душ, сидя на табуретке / Фото: 101hotels.ru