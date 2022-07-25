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Как пережить жару: 10 охлаждающих лайфхаков


10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной

10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной

Хотя последние пару дней выдались не по-летнему дождливыми, это можно считать тем самым редким случаем бури перед затишьем. Затишьем жары и сухости. Так что спешите насладиться прохладными деньками. И, сидя где-нибудь в тени, пополнить свой информационный арсенал способами, как без проблем пережить предстоящую жару.

10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной

10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной

 

Существует немало способов пережить жару: выходить из дома только рано утро или поздно вечером, уехать к морю или поселиться под кондиционером. А можно быть чуть менее радикальным и просто применять на практике эти 10 охлаждающих лайфхаков.

1. Используйте мятный спрей


10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной

10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной

 

Заварите пригоршню листов перечной мяты в кипятке, остудите, и поставьте на ночь в холодильник. Перелейте отвар во флакон со спреем и освежайте лицо, как только почувствуете, что готовы расплавиться от жары. Охлаждающий эффект обеспечен. А заживление высыпаний и ровный тон кожи станут приятными бонусами.

2. Чай из хризантемы


10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной

10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной

 

Этот экзотический для нашего восприятия напиток уже не один век применяется в китайской медицине для понижения температуры тела.
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3. Йога-дыхание


10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной

10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной

 

В следующий раз, почувствовав, что жар буквально накрывает, попрактикуйте йога-дыхание. Хотя бы несколько минут. Для этого сложите язык трубочкой (как на фото), сделайте глубокий вдох ртом, задержите дыхание и выдохните через нос. А ведь примерно так спасаются от жары братья наши меньшие.

4. Сон на льду


10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной

10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной

 

Не в буквальном смысле. Но попробовать спастись от духоты ночью можно следующим способом: заморозьте несколько пластиковых пакетов с гелем и подложите их под простынь. Расположите «подушки охлаждения» под ногами, шеей и спиной. В качестве альтернативы гелю можно использовать даже носки, наполненные рисом. Естественно, охлажденные. Если вас не смущает вид носков в холодильнике.

5. Вместо кондиционера


10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной

10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной

 

Не каждая комната может похвастаться наличием Величайшего Изобретения Человечества – кондиционера? Надеемся, хоть вентилятор там найдётся. Поставьте перед ним (на одном уровне с пропеллером) объёмные ёмкости с очень холодной водой, включите устройство и наслаждайтесь морским бризом.

6. Алоэ


10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной

10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной

 

Коротко о главном: просто лучшее средство для увлажнения кожи в жару.

7. Острая еда


10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной

10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной

 

Казалось бы: зачем, когда жарко телу, ощущать ещё и жар во рту? Но некоторые диетологи и сторонники нетрадиционной медицины уверены: острая пища ускоряет циркуляцию крови и заставляет вас в буквальном смысле попотеть. Но как раз пот принесёт долгожданное охлаждение. Да и вспомните экзотическую кухню жарких стран: не зря же она вся с огоньком.

8. Точки пульса


10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной

10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной

 

Приложите пластиковую бутылку с холодной водой к точкам пульса: сгибам локтей, запястьям или под коленям. Этот экстренный метод позволит вам быстро почувствовать себя свежее.

9. Холод в постели


10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной

10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной

 

Нет, мы желаем вам только тепла в супружеском ложе. Но чтобы захотелось поскорее обнять свою вторую половину и согреться, а не изнывать от зноя, попробуйте днём упаковать постельное бельё в герметичный пакет и отправить его в холодильник.

10. Прохладный душ


10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной

10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной

 

В конечном счёте, это старое проверенное средство, которое точно не подведёт.

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Как пережить жару: 10 охлаждающих лайфхаков

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Как пережить жару: 10 охлаждающих лайфхаковПодписаться на мой Instagram
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