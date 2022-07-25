Как пережить жару: 10 охлаждающих лайфхаков

10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной
Хотя последние пару дней выдались не по-летнему дождливыми, это можно считать тем самым редким случаем бури перед затишьем. Затишьем жары и сухости. Так что спешите насладиться прохладными деньками. И, сидя где-нибудь в тени, пополнить свой информационный арсенал способами, как без проблем пережить предстоящую жару.
10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной
Существует немало способов пережить жару: выходить из дома только рано утро или поздно вечером, уехать к морю или поселиться под кондиционером. А можно быть чуть менее радикальным и просто применять на практике эти 10 охлаждающих лайфхаков.
1. Используйте мятный спрей
10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной
Заварите пригоршню листов перечной мяты в кипятке, остудите, и поставьте на ночь в холодильник. Перелейте отвар во флакон со спреем и освежайте лицо, как только почувствуете, что готовы расплавиться от жары. Охлаждающий эффект обеспечен. А заживление высыпаний и ровный тон кожи станут приятными бонусами.
2. Чай из хризантемы
10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной
Этот экзотический для нашего восприятия напиток уже не один век применяется в китайской медицине для понижения температуры тела..
3. Йога-дыхание
10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной
В следующий раз, почувствовав, что жар буквально накрывает, попрактикуйте йога-дыхание. Хотя бы несколько минут. Для этого сложите язык трубочкой (как на фото), сделайте глубокий вдох ртом, задержите дыхание и выдохните через нос. А ведь примерно так спасаются от жары братья наши меньшие.
4. Сон на льду
10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной
Не в буквальном смысле. Но попробовать спастись от духоты ночью можно следующим способом: заморозьте несколько пластиковых пакетов с гелем и подложите их под простынь. Расположите «подушки охлаждения» под ногами, шеей и спиной. В качестве альтернативы гелю можно использовать даже носки, наполненные рисом. Естественно, охлажденные. Если вас не смущает вид носков в холодильнике.
5. Вместо кондиционера
10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной
Не каждая комната может похвастаться наличием Величайшего Изобретения Человечества – кондиционера? Надеемся, хоть вентилятор там найдётся. Поставьте перед ним (на одном уровне с пропеллером) объёмные ёмкости с очень холодной водой, включите устройство и наслаждайтесь морским бризом.
6. Алоэ
10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной
Коротко о главном: просто лучшее средство для увлажнения кожи в жару.
7. Острая еда
10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной
Казалось бы: зачем, когда жарко телу, ощущать ещё и жар во рту? Но некоторые диетологи и сторонники нетрадиционной медицины уверены: острая пища ускоряет циркуляцию крови и заставляет вас в буквальном смысле попотеть. Но как раз пот принесёт долгожданное охлаждение. Да и вспомните экзотическую кухню жарких стран: не зря же она вся с огоньком.
8. Точки пульса
10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной
Приложите пластиковую бутылку с холодной водой к точкам пульса: сгибам локтей, запястьям или под коленям. Этот экстренный метод позволит вам быстро почувствовать себя свежее.
9. Холод в постели
10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной
Нет, мы желаем вам только тепла в супружеском ложе. Но чтобы захотелось поскорее обнять свою вторую половину и согреться, а не изнывать от зноя, попробуйте днём упаковать постельное бельё в герметичный пакет и отправить его в холодильник.
10. Прохладный душ
10 охлаждающих лайфхаков, которые помогут пережить летний зной
В конечном счёте, это старое проверенное средство, которое точно не подведёт.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии