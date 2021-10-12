Почему в Антарктике больше нет (и скорее всего не будет) ни одной собаки

О существовании Антарктики в современном мире узнали только в 1820, но понадобилось еще 75 лет, прежде чем нога человека ступила на этот неизведанный до того времени континент. В тот же год в Англии собрали шестой Международный Географический конгресс, который был посвящен вопросу исследования Антарктики. Так началась эра многочисленных экспедиций, которая продолжалась с 1895 по 1917 годы.
Ездовые собаки в Антарктиде, 1970-е.
Вместе с людьми в экспедицию отправлялись также и собаки, который были не только средством для передвижения, но и компанией в этом совершенно безжизненном суровом крае. Описывая собак, которые использовались тогда для экспедиций по Антарктике, сейчас могут называть их «хаски», хотя по факту это были просто сильные собаки с очень густым подшерстком, который позволял им пережить холод. Собак выводили в восточном регионе Канады, известном как Лабрадор, а также на острове Гренландия.
Ездовые собаки на австралийской станции.
Согласно документам, впервые собак привезли в Антарктику в ходе Британской Антарктической экспедиции в феврале 1889 году. Судно пришвартовалось у мыса Адэр, и почти сразу началась жуткая метель, которая длилась четыре дня. Эта метель отрезала путь к судну семерым мужчинам, так что им пришлось там же, среди снегов разбивать большую палатку. Они могли бы довольствоваться и меньшим жилищем, особенно учитывая в каких условиях ее пришлось устанавливать, но участники экспедиции думали не только о себе, но и о собаках — всех 75 собак они также загнали в палатку, чтобы спасти их от непогоды.
Во время экспедиции Эндуранс.
В этом отдаленном от цивилизации и привычной нам жизни регионе собаки зависели от людей так же, как и люди от собак. Однако при всем при этом собаки подчас оказывались намного более приспособленными к снежному краю. Так, в ходе этой же экспедиции, но двумя месяцами позже, в апреле, одна из собак осталась на отколовшейся льдине, которую стремительно унесло в море. Команда посчитала, что собака уже не жилец, однако через два с половиной месяца она сама нашла их, и при этом была довольно упитанной и в принципе в хорошем состоянии.
Норвежская экспедиция во главе с Роальдом Амундсеном.
Собаки были идеальным способом для передвижения по Антарктике — запряженные в сани, они развивали хорошую скорость и могли тащить довольно тяжелый груз. Моторизированный транспорт появился на территории Антарктики намного позже, чем в остальном мире, да и не всегда он хорошо работал в условиях сильного холода. Да и потом, как признавались сами экспедиторы, быть в компании собак гораздо приятнее, чем в компании машины.
Ездовые собаки.
Уже после Второй Мировой войны, в 1954 году австралийцы построили на снежном континенте станцию Моусон, которая работает и по сей день. Тогда же туда привезли собак — и для транспортировки различных грузов, и для компании специалистам, которые работают на станции. Собаки оставались жить при станции в последующие 40 лет.
Собаки в Антарктиде.
Постепенно, механизированный транспорт все больше и больше заменял собачьи упряжки. Безусловно, он был более мощным и более мобильным, однако многие исследователи продолжали пользоваться собаками.
Фото 1970-х годов.
Всё изменилось в 1991 году, когда приняли Мадридский протокол. Этот протокол устанавливал правила поведения, которые способствовали бы охране окружающей среды в Антарктике и всех экосистем континента. Ученые предположили, что любая болезнь среди многочисленных собак в Антарктике может выкосить популяцию других животных, обитающих в прибрежной зоне и не имеющих иммунитета к подобным болезням. Учитывая сравнительную изолированность этого края, был слишком большой риск уничтожить местных животных.
Исторические фотографии.
В течение последующих шести месяцев все собаки вывозились с континента. В том числе и собаки со станции Моусон, которые родились уже в Антарктике. Более молодые собаки отправились в Минессоту — один из северных штатов, прилегающий к границе Канады. Более пожилых собак отправили в Австралию, где они стали доживать свои дни в комфорте.
Собаки для упряжки.
Так закончилась целая эпоха сотруднечества человека и собаки в Антарктике. Гораздо позже, в 2009 году перед бритнаским Штабом Изучения Антарктики трое мужчин, которые когда-то жили и работали с собаками в Антарктике, установили бронзовую скульптуру собаки. Более того, в Антарктике есть 26 географических объектов, включая скалы, острова и рифы, которые назвали в честь собак, служивших вместе с людьми в этом суровом крае.
Памятник ездовым собакам в Антарктиде.
Скульптура у Штаба Изучения Антарктики в Лондоне.
Собачьи следы на снегу в Антарктиде.
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