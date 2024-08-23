25 жутких фактов о кокаине - одном из самых чудовищных запрещённых веществ

Устрашающие факты о кокаине.

Наркотик гангстеров и звёзд.

1. Листья Эритроксилума

В поисках кокаинового куста.

2. Внимательность, энергия, уверенность, сила...

Сужение сосудов, повышение температуры, учащение пульса.

3. Порошок или кристаллы

Крэк предназначен для курения.

4. Хит среди бедных и молодых

Доступная эйфория.

5. От $10 до $25 за кристалл.

Крек.

6. Нюхают, втирают, колят...

Белая дорожка.

7. Кокаин вызывает привыкание

Организм требует новую, новую и новую дозу.

8. Кокаин вызывает эйфорию

Активации нервных клеток в головном мозге.

9. Второй после марихуаны

Кокаин в три раза смертельней.

10. Инки были первыми

Жевали и глотали тысячилетиями.

11. Чистый кокаин появился в 1859 году

Вино с кайфом.

12. Кокаин-анестетик

Кокаин-анестетик впервые был использован в США в 1880-х годах.

13. Доктор-наркоман

Доктор Хальстед.

14. США, Новая Зеландия, Мексика, Колумбия...

Лидеры потребления.

15. Гидрохлорид кокаина

Tucker’s Asthma Specific.

16. Агрессивные социопаты

Депрессия и беспокойство.

17. Чистая фармакология

Неадекватное поведение кокаинистов.

18. Эйфория и дисфория

У мужчины эффект от кокаина сильнее.

19. Низкий вес и повреждения мозга

Матери-наркоманки.

20. Только изъятий на $ 1,5 млрд

Тюки белой сперти.

21. Бадяжный кокс

Добавки лактозы, лидокаина, талька, сахара...

22. Фрейд рекомендовал кокаин

Зигмунд Фрейд.

23. Шерлок Холмс

Стрельба по стенам, ночная игра на скрипке, неоправданный риск...

24. Девять миллиграммов кокаина на бутылку

Кокаин был удален из рецепта в 1903 году.

25. На каждой четвертой из пяти банкнот...

Мелкий порошок с легкостью остается на банкнотах.

Бонус

11 лет употребления кокаина . Факты на лице.