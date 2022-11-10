«Пассажирский салат» и другие культовые блюда, которые готовили советские женщины на Hовый год

Некоторые полагают, что в советские времена люди питались простой и не слишком вкусной едой. Мол, дефицит продуктов сказывался. Это не совсем так. И в СССР существовали невероятно вкусные, изысканные блюда. Просто готовили их не слишком часто. А самые популярные яства хозяйки делали буквально из ничего, из тех ингредиентов, которые можно было достать. Читайте, что такое Пассажирский салат, почему дети не любили манную кашу и про блюдо, которому позавидуют настоящие итальянцы.
Селедочка под шубой или “Шовинизму и Упадку – Бойкот и Анафема”
Селедка под шубой — один из самых любимых салатов советских хозяек. /Фото: ferma-biz.ru
Про этот популярный уже многие годы салат есть одна любопытная легенда. В ней говорится, что во времена Гражданской войны комсомольцы придумали блюдо с громким революционным названием “Шовинизму и Упадку – Бойкот и Анафема”. Если взять первые буквы каждого слова, то получится «шуба». Пролетарское происхождение салатика подчеркивалось тем, что состояло оно из самых простых продуктов. Конечно, это может быть обычной выдумкой, но все же версия достаточно интересная.
В послевоенные годы без такого салата не обходилось ни одно застолье. Его популярность росла с каждым годом и сегодня, пожалуй, достигла пика. Приятно, что в данном случае речь не идет о переделке какого-то другого блюда — шуба всегда делалась и делается одинаково. В настоящее время знаменитая селедочка под шубой известна во всем мире, правда, больше всего ее любят все-таки на россии.
Хозяйки делают разные варианты «Шубы», но все они объединены одним — обязательным присутствием рыбы и отварной свеклы. Добавляют также морковь и картофель. Салат делается слоями, причем нижний из них обязательно рыбный. Есть и вегетарианский вариант, где рыба заменена на морскую капусту. Ну, и конечно же, майонез. Он нужен для тщательного промазывания каждого слоя. морковь. Современна интерпретация салата позволяет присутствие мелко покрошенных яиц и плавленого сыра.
Оливье, в который надо было класть рябчиков
Разве можно представить себе праздничный стол без салата Оливье? /Фото: cloudstatic.eva.ru
Знаменитый «Оливье» царит на столах уже больше века. Его готовили до революции, делают сейчас и будут предлагать гостям и в будущем. Конечно, он теперь не совсем такой, каким придумал его Люсьен Оливье в конце 19 века — паюсную икру и рябчиков в блюдо уже давным-давно не кладут. Их заменило вареное мясо или колбаса, порой курица. Советские хозяйки добавляли также соленые огурчики, яйца и картофель, лук и консервированный зеленый горошек. Все перемешать, посолить, заправить майонезом — и готово! Такой салат обязательно делали на Новый год. «Модифицированный» русскими хозяйками Оливье известен во всем мире. Его даже называют Русским салатом.
Пассажирский салат из 3 составляющих и бюджетный Студенческий суп
Пассажирский салат ели не только в поездах и самолетах. /Фото: legkovmeste.ru
В семидесятых годах XX века советские повара придумали так называемый Пассажирский салат, который вскоре появился во многих кулинарных сборниках. Хозяйкам очень понравился простой рецепт, и они с удовольствием начали готовить блюдо для своих семей. Составляющих было всего три — говяжья печень, обязательно обжаренная и нарезанная соломкой, соленые огурчики и лук, пассированный на сковороде. Все надо было перемешать, от души посолить и поперчить, а потом залить вездесущим майонезом.
Еще одно популярное блюдо, имеющее минимальную себестоимость, занимало топовые позиции на советских кухнях. Называлось оно Студенческий суп, видимо, за счет своей бюджетности. Следовало сварить сосиски, в получившийся бульон положить немного картофеля, моркови, лука. Но обязательным ингредиентом был плавленый сырок, который быстро разваривался, делал яство густым и придавал оригинальный вкус. На кухнях студенческих общежитий такой супчик готовили очень часто.
Имитация итальянской пасты «по-флотски» и гороховый суп из брикета, который быстро не приготовишь
Макароны по-флотски — простое, но очень вкусное блюдо. /Фото: domashniirestoran.ru
В СССР макароны так и называли, а итальянское слово паста воспринималось как вид соуса. Привычные макароны по-флотски представляют собой знаменитую итальянскую пасту в советском переложении. Достаточно было купить пачку недорогих макарон и готовый мясной фарш, и можно было приступать к готовке. Фарш следовало обжарить с луком и смешать с отваренными макаронами. Все! Можно подавать. Этот простой вариант нашел широкое распространение в пионерских лагерях, санаториях, школьных и студенческих столовых.
Еще один очень популярный в советские времена суп — гороховый. Это было вкусно и очень дешево. В магазине можно было купить сухой горох или специальный брикет. Второй вариант упрощал приготовление до минимума, так как обычный горох приходилось надолго замачивать. В суп нужно было добавить овощи (картофель, обжаренную морковь и лук), немного копченостей или сала. Очень вкусен был гороховый супчик на свиных ребрышках. После того, как ароматная жидкость разливалась по тарелкам, в нее клали гренки из сушеного хлеба.
Манная каша: кажется, просто, но уметь надо
Сварить манную кашу без комочков это настоящее искусство. /Фото: mircooking.ru
В СССР многие продукты были дефицитом, но манная крупа была всегда. Стоила она дешево, а каша получалась очень вкусная. Ею потчевали школьников в столовых и пионерских лагерях, пациентов в больницах, малышей в детских садах, да и во многих семьях на завтрак ели это белоснежное блюдо.
Странно, но дети не очень любили манную кашу. Скорее всего, дело было в противных комочках, которые следовало размять. Но повара не всегда уделяли этому внимание. Остывшие комки раздражали и не нравились детям. На самом деле, правильно сваренная и взбитая манная каша с добавлением молока — это очень вкусно.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии