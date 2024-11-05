Книжное колесо – изобретение XVI века

Еще несколько веков назад кабинеты ученых представляли собой заваленные свитками или книжными фолиантами помещения. Чтобы как-то облегчить их работу с несколькими рукописями сразу, было придумано книжное колесо. Человек просто садился и вращал конструкцию и раскрытыми книгами.
В XVI веке книги считались штучным товаром.
Агостино Рамелли – изобретатель книжного колеса.
Чтобы облегчить работу с фолиантами, в 1588 году итальянский военный инженер Агостино Рамелли изобрел книжное колесо. Эта конструкция напоминала небольшой барабан, в «лопастях» (кафедрах) которого лежали ничем не закрепленные раскрытые книги. Человек запускал механизм рукой или нажатием на педаль, и книги начинали перемещаться. Для лучшего эстетического восприятия, для вращения колеса Рамелли использовал сложное зацепление, которое использовали в астрономических часах. В принципе колесо двигалось и под силой гравитации.
Книжное колесо. Иллюстрация из Leiversity et artifiose, 1588 году.
Британский ученый Джозеф Нидхэм придерживался точки зрения о том, что не Рамелли стал первым изобретателем книжного колеса. Согласно древним китайским манускриптам, а Поднебесной подобные механизмы существовали за много веков до создания механизма итальянского инженера.
Книжное колесо – вращающийся читальный стол XVI века.
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