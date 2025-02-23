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«Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним»

Более десяти лет фотограф Хамид Сардар-Афхами жил в Непале, где исследовал Тибет и Гималаи. Затем он решил отправиться в отдаленные уголки Монголии, чтобы познакомиться с жизнью кочевых племен и их уникальным образом жизни.



Знаток тибетского и монгольского языков, доктор философии из Гарвардского университета, занимающийся тибетоведением и изучением санскрита, как никто другой подходил для знакомства с людьми из племени Дукха, последними кочевыми оленеводами Монголии.



Дукха – древнее племя людей тюркского происхождения, образ жизни которых зависит от разведения оленей.

Олени обеспечивают людей племени не только молоком и сыром, на оленях ездят верхом и охотятся на диких лосей и кабанов.



Племя Дукха скоро может исчезнуть с лица Земли. Сейчас их осталось лишь около 44 семей, или от 200 до 400 человек. В 1970-е годы насчитывалось около 2000 оленей, но это число с тех пор сократилось примерно до 600



С помощью удивительных фотографий Сардар не только задокументировал существование этого исчезающего племени и его почти утраченной культуры, он еще снял фильм под названием «Оленеводы». В фильме рассказывается о семье кочевников, переезжающей с места на место, во время сезонных миграций оленей.


Вкратце сюжет фильма можно изложить так: «В Северной Монголии существует священный союз между людьми, духами предков и оленями. Семья кочевников следует за стадом оленей, насчитывающим около 100 голов, через леса провинции Ховсгол в Монголии. Они едут по священному лесу, населенному духами их предков, которые общаются с живыми с помощью песен.



Старейшую дукху, 96-летнюю шаманку, зовут Цуян. Она – связующее звено между целительными песнями лесных предков, своим народом и оленями. Она находится в центре удивительного события, которое объединяет людей и животных в одном из самых диких районов Монголии — там, где люди до сих пор живут и охотятся в лесу, в котором много сверхъестественных существ.



Для того, чтобы жить в гармонии с ними, люди должны были научиться уважать природу и животных и передавать свои верования из поколения в поколение, о чем и поется в песнях».



Фильм получил высшую награду жюри на фестивале Банфф, посвященном жизни горных народностей.











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