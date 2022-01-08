Северная столица на завораживающих картинах питерского «джазового акварелиста»

«Джазовый акварелист» Константин Кузёма
Питер - необыкновенный город. Город возвышенной романтики, город свободных мыслей и искусства, город белых ночей и невероятной архитектуры. А воздушные акварели Константина Куземы, известного петербургского художника, посвященные этому городу, настолько завораживающи и "хрупки", что созерцать их можно лишь, затаив дыхание.
Стрелка Васильевского острова. Летнее утро. Акварели Константина Кузёмы.
Но нет того, чтоб был душе милее...
«Солнце в городе». Акварели Константина Кузёмы.
Описывать словами творения акварелиста не имеет смысла, так как бессмысленно пытаться передать словами запах дождя, шум моря, туманный рассвет или капель весеннего утра.
«Дождь на Исаакиевской площади». Акварели Константина Кузёмы.
Картины живописца необычны и одновременно узнаваемы из-за уникальной манеры передачи света и тени, полутонов и бликов, отраженных в воде.
«Остров». Акварели Константина Кузёмы.
И при том при всем работы мастера больше похожи на портреты петербургских архитектурных сооружений, нежели на просто городские пейзажи.
«Аничков мост». Акварели Константина Кузёмы.
Он тонко чувствует и передает состояние атмосферы, ее изменчивость, колебание и загадочные явления.
«Призраки белых ночей». Акварели Константина Кузёмы.
А еще всматриваясь в необыкновенно воздушные акварели художника, влюбленного в свой город, приходят на ум поэтические строки петербургской поэтессы, журналистки, автора и ведущей программ на телеканале "ВОТ!", "Радио Мария" и "Радио Петербург", автор проектов "Зелёная среда" и "Разговоры за чашечкой чая" - Натальи Дроздовой.
Калинкин мост. Акварели Константина Кузёмы.
Говорят, что город мой серый,
И что климат тут неудачный,
И народ, как будто, манерный…
«Питер после дождя». Акварели Константина Кузёмы.
И дышал им с самого детства,
По душе дождливая сырость
И осенних листьев кокетство,
Акварели Константина Кузёмы.
Что на морды львам прилипают,
Под копыта Медному всаднику
Необдуманно залетают…
«Остров». Акварели Константина Кузёмы.
Город мой, и юный, и вечный,
Но особо светел и ясен
Белой летней ночью, конечно!
«Город Северного Солнца». Акварели Константина Кузёмы.
Над Невой ажурные крылья
Развели мосты, а ограды
Вдоль дворцов и парков застыли…
«Смольный собор. Открытый космос». Акварели Константина Кузёмы.
Нам без вас не будет покоя!
Где по всей огромной России
Чудо встретишь ещё такое?
«Ноктюрн». Акварели Константина Кузёмы.
«Яхтклуб. Вечер». Акварели Константина Кузёмы.
«Конфесса». Акварели Константина Кузёмы.
«Есть город золотой». Акварели Константина Кузёмы.
«Семь холмов Петербурга». Акварели Константина Кузёмы.
«Подлунный Град». Акварели Константина Кузёмы.
«Ночной трамвай». Акварели Константина Кузёмы.
Немного о художнике, уже ставшем классиком акварельной живописи.
Константин Кузема.
Константин Кузёма — талантливейший художник акварельной живописи, один из самых известных акварелистов не только в России, но и в мире. "Зрелый, сложившийся мастер с узнаваемой творческой манерой, Кузёма в своих работах демонстрирует поистине безграничные возможности акварельной техники. Излюбленная тема художника — Петербург: его дух, его настроение, его характер".
Органный вечер в Смольном соборе. Акварели Константина Кузёмы. Акварели Константина Кузёмы.
Родился Константин Кузема в 1962 году в Петербурге. После окончания Ленинградского политехнического института работал преподавателем математики и электротехники в техническом колледже.
«Петропавловский собор». Акварели Константина Кузёмы.
В 1989 году увлекся акварельной живописью и оставил преподавание. С 1998 года член Санкт-Петербургского Союза художников России, а еще Вице-председатель Санкт-Петербургского Общества акварелистов.
Стрелка Васильевского острова. Весеннее утро. Акварели Константина Кузёмы.
Работы "джазового акварелиста", а так называют художника любители акварельной техники, разошлись по всему миру и находятся в частных и корпоративных коллекциях многих стран.
Ростральная колонна. Акварели Константина Кузёмы.
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