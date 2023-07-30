«Танцующие сердца»: идеальный пейзаж среди вершин Монтаны
Красивый бревенчатый дом в окружении невысоких гор, скрипящий снег и хорошая компания из друзей и родных – это то, что нужно для хорошего и незабываемого отдыха. Специалисты двух компаний объединили усилия и создали потрясающий дом, от которого просто невозможно оторвать взгляд.
Дом на вершине холма
Вход в дом
Внутренний дворик с зоной отдыха
Построенный на одной из вершин холмов практически пустынного участка в штате Монтана дом получил удивительное название «Танцующие сердца». Разработкой проекта и воплощением его в жизнь занималось две компании Yellowstone Traditions и Pearson Design Group. Их специалистам удалось объединить комфорт, традиции и неповторимое очарование рустикального стиля.
Гостиная
Камин в гостиной
Из окон дома открываются потрясающие виды на окружающие его пейзажи. Использованный для строительства материал стал лучшим выбором для дома в альпийском стиле. Тепло дерева, отделка, разнообразие текстур и забавные детали не могут оставить никого равнодушным. Дом органично вписался в ландшафт и превратился в его естественное продолжение.
Спальни
Ванная и кухня в рустикальном стиле
Выполненные на заказ тумбочки, специально созданные зоны отдыха у окон спальни и гостиной, роскошные ванные комнаты в деревенском стиле и прекрасно оборудованная кухня создали идеальную гармонию между уютной лесной хижиной и современной функциональностью. Тёплая цветовая гамма, камин с потрескивающими дровами и вид за окном завершают потрясающий образ.
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