Советские политики на язвительных карикатурах эмигрантского журнала «Сатирикон»

Карикатуры журнала «Сатирикон».

1. Карикатура на Иосифа Сталина

Сталин на карикатуре, который посвящён продаже товаров и услуг по искусственно заниженным ценам.

2. «Апокалипсис»

Карикатура на выдающегося политика и революционера в истории.

3. Максим Горький

Карикатура на одного из самых значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей.

4. Надежда Крупская

Карикатура на супругу 1-го председателя Совета Народных Комиссаров СССР Владимира Ленина.

5. Николай Крыленко

Карикатура на главнокомандующего российской армией после Октябрьской революции .

6. Анастас Микоян

Карикатура на одного из наиболее влиятельных советских политиков.

7. Павел Дыбенко

Карикатура на первого народного комиссара по морским делам РСФСР.

8. Анатолий Луначарский

Карикатура на первого наркома просвещения РСФСР.

9. Максим Литвинов

Карикатура на народного комиссара по иностранным делам СССР

10. Александр Карпинский

Карикатура на знаменитого русского геолога и академика.

11. Демьян Бедный

Карикатура на известного советского писателя, поэта и публициста.

12. Александр Белобородов

Карикатура на советского политического и партийного деятеля .