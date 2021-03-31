Джеффри Хадсон – придворный карлик королевы Генриетты Марии

Несколько веков назад было популярно держать при королевских дворах карликов. Некоторые из них сумели оставить след в истории. Так, например, карлик королевы Генриетты Марии Джеффри Хадсон с ростом чуть более метра был назван самым маленьким человеком Англии. На его долю выпало немало испытаний, начиная от роли придворного шута и любимца королевы, и заканчивая полной нищетой.
Джеффри Хадсон (Jeffrey Hudson) родился в семье мясника. Когда ему было всего семь лет, мальчика привезли к герцогине Букингемской и представили как «диковинку природы». Удивительно, но при исключительно маленьком росте (45 см) тело карлика было очень пропорциональным.
Король Англии Карл I с супругой Генриеттой Марией и детьми, 1633 год.
Вскоре герцогиня устроила званый ужин, на котором присутствовали король Англии Карл I и его супруга Генриентта Мария Французская. Хозяйка задумала удивить высоких гостей. В самый разгар праздника королю и королеве подали огромный торт, из которого выскочил маленький человечек, одетый в крошечные рыцарские доспехи. Генриентте Марии настолько понравился Джеффри Хадсон, что она решила взять его с собой в королевский дворец. Герцогиня Букингемская была только рада услужить и отдала мальчика.
Обычно при королевских дворах к карликам относились как к домашним питомцам. Джеффри довольно спокойно относился к насмешкам и издевкам со стороны придворных. К тому же, он сумел завоевать доверие королевы и выполнял ее поручения. Его называли «лорд Минимус».
Портрет королевы Генриетты Марии с карликом Джеффри Хадсоном. Антонис ван Дейк, 1633 год.
В 1630 году, будучи беременной, Генриетта Мария отправила карлика в составе посольства во Францию, чтобы привезти оттуда акушерку. На обратном пути корабль захватили Дюнкерские пираты, грабившие английские суда. Джеффри пришлось откупиться и выложить сумму в 2,5 тысячи франков.
Энергичный карлик сумел отличиться во время Войны трех королевств в 1640-х годах, когда между собой конфликтовали Англия, Шотландия и Ирландия. Джеффри Хадсона назначили капитаном кавалерии. Вообще окружающие потешались над маленьким человечком на коне, но он относился к своей службе очень серьезно.
Придворный карлик Джеффри Хадсон.
Когда королева вынуждена была покинуть Англию и отправиться во Францию, Джеффри последовал за ней. Мириться с положением придворного шута он уже не хотел, поэтому всем представлялся как «Капитан Джеффри Хадсон», что, впрочем, еще больше забавляло окружающих.
В 1644 году один из придворных Крофтс своими насмешками довел карлика до того, что тот вызвал мужчину на дуэль. Крофтс подумал, что это очередная шутка, и явился на поединок, прихватив вместо пистолета грушу для клизмы. Джеффри застрелил наглеца.
Дуэли в то время были запрещены при королевском дворе, а расправу над придворным посчитали неуважением англичанина к французскому гостеприимству. Карлику грозила тюрьма, но Генриетте Марии удалось смягчить наказание для своего любимца: он должен был покинуть Париж.
Но на этом приключения маленького, но гордого человека не закончились. Корабль, на котором он плыл, был захвачен турецкими пиратами. Карлика продали в рабство в Северную Африку, где он пробыл 25 лет. Неизвестно, как именно он сумел освободиться, но в 1669 году Джеффри Хадсон вновь появился в Англии. Герцог Букингемский выделил ему денежную помощь. Снова возвратиться ко двору карлик отказался.
Памятник Сэру Джеффри Хадсону. Он установлен в поместье Лонглит, Англия.
В 1676 году, когда начались преследования католиков, карлика отправили в тюрьму, где он провел четыре года. После освобождения Хадсон оказался в полной нищете. Умер карлик в 1682 году.
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