Что такое «хари», или история масок в старой Руси

Ритуалы: Коляда в волчьей шкуре

Многие маски на Руси использовались с определенной целью: вызвать дождь, стать богатым, обеспечить благополучие семьи. /Фото: avatars.mds.yandex.net

Маски для Святок и Масленицы и как маски меняли личность ряженых

Ряженые надевали маски во время Святок и на Масленицу, обходя в таком виде дома и требуя угощений.

Маски скоморохов из кожи с мехом

Во время археологических раскопок в Новгороде были найдены кожаные маски, которые, по мнению историков, принадлежали скоморохам. /Фото: rossaprimavera.ru

Маскарады и анонимность на балах

Моду на маскарады в Росси ввел Петр I, во времена его правления быстро стали набирать популярность костюмированные балы.