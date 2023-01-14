На свой последний день рождения, космический аппарат Cassini сделал знаковый снимок северного полюса Сатурна, во время очередного шторма. Снимок был опубликован на днях агентством NASA.
Если помните, то дни Cassini подходят к своему концу. Так что фотография, датированная 26-м апреля, по праву может считаться одной из лучших в последние мгновения его жизни. Безусловно, самый последний снимок все равно затмит этот, каким бы он ни был.
А пока до 15-го сентября 2017 года еще есть время, надеемся на новые фото от Cassini и смотрим на уникальное фото северного полюса газового гиганта в мощный шторм. В отличие от земных аналогов, шторм на Сатурне ближе к извержению вулкана и имеет практически правильную форму шестиугольника.
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Как выглядит буря на Сатурне
На свой последний день рождения, космический аппарат Cassini сделал знаковый снимок северного полюса Сатурна, во время очередного шторма. Снимок был опубликован на днях агентством NASA.
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