Как выглядит буря на Сатурне

На свой последний день рождения, космический аппарат Cassini сделал знаковый снимок северного полюса Сатурна, во время очередного шторма. Снимок был опубликован на днях агентством NASA.



Если помните, то дни Cassini подходят к своему концу. Так что фотография, датированная 26-м апреля, по праву может считаться одной из лучших в последние мгновения его жизни. Безусловно, самый последний снимок все равно затмит этот, каким бы он ни был.







А пока до 15-го сентября 2017 года еще есть время, надеемся на новые фото от Cassini и смотрим на уникальное фото северного полюса газового гиганта в мощный шторм. В отличие от земных аналогов, шторм на Сатурне ближе к извержению вулкана и имеет практически правильную форму шестиугольника.







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