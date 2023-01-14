С нами не соскучишься!

8 252 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    Где фото?Самые распростран...
  • Колян Пофигистов
    Ни о чём!Похлеще Калигулы:...
  • Sobering
    А чего тут до 18 лет запрещённого? Автор не знает чем порнуха от эротики отличается? Да это даже не эротика, а РЕПОРТ...Затерянный рай: л...

Как выглядит буря на Сатурне

На свой последний день рождения, космический аппарат Cassini сделал знаковый снимок северного полюса Сатурна, во время очередного шторма. Снимок был опубликован на днях агентством NASA.

Если помните, то дни Cassini подходят к своему концу. Так что фотография, датированная 26-м апреля, по праву может считаться одной из лучших в последние мгновения его жизни. Безусловно, самый последний снимок все равно затмит этот, каким бы он ни был.

Как выглядит буря на Сатурне

А пока до 15-го сентября 2017 года еще есть время, надеемся на новые фото от Cassini и смотрим на уникальное фото северного полюса газового гиганта в мощный шторм. В отличие от земных аналогов, шторм на Сатурне ближе к извержению вулкана и имеет практически правильную форму шестиугольника.

Как выглядит буря на Сатурне

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх