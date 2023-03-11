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Как усложнить себе жизнь? 10 самых распространённых способов

Arriva.ru

Arriva.ru




Итак, чтобы повседневность не казалась такой уж ванильной и сахарной, обязательно:

№ 1. Дайте другим шанс обогатиться за ваш счет. Например, не упускайте заманчивых акций из разряда «Купи пять блоков сигарет и получи майку бесплатно».

№ 2. Ищите в себе недостатки. И лучше всего перед сном, чтобы еще и спалось хуже в придачу. Тщательно изучите свое отражение в зеркале и попытайтесь найти пару лишних сантиметров и десяток морщинок. Нашли? Смело отправляйтесь на кухню заедать стресс пирожным.

№ 3. После успешного выполнения пункта под номером «два», начинайте бороться с недостатками других. Откройте им глаза на несовершенство их поведения и не скупитесь на советы. Особенно руководству. Обязательно объясните начальству, как именно нужно руководить вашей организацией.

№ 4. Доверяйте все ваши сокровенные мысли девушкам. Делитесь с ними своими проблемами, переживаниями и неудачами на личном фронте. Не сомневайтесь, об этом будут знать только вы, они и весь город.

№ 5. Берите в голову! Нет, серьезно, не пропускайте мимо ушей ни одной сказанной вам фразы. Целенаправленно изучайте общественное мнение на предмет собственной персоны. И, как и в случае с пунктом под номером «два», обязательно начните анализировать полученную информацию перед сном.

№ 6. Откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. А лучше на послезавтра. И вообще, старайтесь делать все в последний момент. Вы ведь когда-то получали высшее образование? Тогда опыт усваивания полугодовалого объема информации всего за одну ночь у вас наверняка имеется.

№ 7. Запишитесь в ряды перфекционистов. Пусть все что вас окружает будет идеальным. А если оно не отвечает вашим высоким запросом — срочно принимайте меры. И, да, шариковые ручки на рабочем столе должны лежать ровно — одна к другой.

№ 8. Сделайте свою страничку в социальной сети стартовой в браузере. Вступите как можно в большее количество групп и сообществ, подпишитесь на все возможные паблики и постарайтесь быть «онлайн» круглосуточно.

№ 9. Принимайте решения на эмоциях. Доверяйте им. Остыть и хорошенько все обдумать — не наш метод. Рубите с плеча, сжигайте мосты и живите по принципу: «Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть».

№ 10. Всегда и везде будьте всем недовольны. Сделайте вид, что вы испытали в этом мире уже всё и ничто не может вас удивить. Тогда вас сочтут интеллектуалом и станут уважать.

№. 11 Бонусный короткий совет. Откажитесь передавать за проезд в маршрутке.

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Как усложнить себе жизнь? 10 самых распространённых способов

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