Есть или не есть: 25 малоизвестных фактов о вегетарианстве

Вегетарианство или мясоедение.
В последние годы все большее распространение получает мнение, что вегетарианская диета является гораздо более здоровым способом питания, а потребление чрезмерного количества мяса (особенно красного) чрезвычайно вредно для сердца, кровеносных сосудов и общего состояния здоровья. В нашем обзоре факты о вегетарианстве, которые позволят понять, так ли это на самом деле.
1. Древнеиндийская и греческая философия
Вблизи нирваны.
Вегетарианство базируется на древней индийской и греческой философиях. В Индии вегетарианство берет свое начало в философии ахимса или ненасилия, по отношению к животным и другим живым существам. Для греков же вегетарианство было ритуалом, практикующимся в медицинских целях.
2. Пифагорова диета
Философ и математик Пифагор.
Одним из первых и самых известных вегетарианцев был греческий философ и математик Пифагор, который жил в шестом веке до н.э. Термин "Пифагорова диета" широко использовался для диеты, основанной на растительной основе, вплоть до девятнадцатого века, пока не был придуман термин "вегетарианство".
3. Строгое вегетарианство
Веганы.
Для одного, чтобы лучше понять, что такое вегетарианство, надо понимать, что существует несколько типов вегетарианцев. Тех, кто придерживается самого строгого типа диеты, называют веганами. Веганы избегают не только мяса, но и всех продуктов, которые каким-либо образом связаны с животными.
4. Борцы с "побочными продуктами"
Дональд Уотсон.
Слово веган происходит от "вегетарианец". Впервые оно было использовано в 1944 году, когда Элси Шригли и Дональд Уотсон заявили, что в рацион вегетарианцев входит слишком много побочных продуктов животного происхождения и они питаются не полностью растительной пищей.
5. Этические мотивы
Жестокое обращение с животными.
Люди становятся вегетарианцами по ряду причин, в том числе по причинам здоровья, политическим, экологическим, культурным, эстетическим и даже экономическим. Тем не менее, наиболее частая причина основана на этических возражениях против жестокого обращения с животными.
6. Польза вегетарианства
Вегетарианская диета.
Научные исследования неоднократно показывали, что вегетарианская диета повышает обмен веществ в организме, помогая организму сжигать жир и калории на шестнадцать процентов быстрее, чем у тех, кто ест мясо.
7. Леонардо - заядлый веган
Леонардо да Винчи.
Первой известной личностью эпохи Ренессанса, которая практиковала вегетарианство, был Леонардо да Винчи. На самом деле, он был заядлым веганом, который открыто спорил со строгими местными религиозными властями, утверждая, что люди не имеют Богом данного права есть животных.
9. Вегетарианство в Индии
Специи в помощь.
Индия является страной с самым большим процентом вегетарианского населения.
8. 3,2% населения США
Овощи и фрукты радуют глаз.
Согласно исследования, проведенного в 2008 году, число вегетарианцев в США составляло 7,3 млн взрослых или 3,2 процента населения. Из них только 0,5 процента, или миллион, являются веганами.
10. Витамин B12
Источник B12.
К сожалению вегетарианцев, витамин B12 является одним из немногих питательных веществ, которые поступают только из животных источников. Исследования показали, что дефицит витамина В12 может привести к ослаблению костей.
11. Дезертир
Бенджамин Франклин.
Бенджамин Франклин был одним из первых и самых известных американских вегетарианцев, и именно он первым завез тофу в США в 1770 году. К сожалению, для вегетарианского сообщества, позже президент снова стал мясоедом.
12. Ово и лакто
Молоко или яйца? Яйца и молоко!
Есть очень много подкатегорий вегетарианцев. К примеру, ово-вегетарианцы едят яйца, но не употребляют никаких других молочных продуктов. Лакто-вегетарианцы едят молочные продукты, но не употребляют яиц. Ово-лакто вегетарианская диета включает в себя как яйца, так и молочные продукты.
13. Белок в достатке
Растительные источники белка.
Вопреки распространенному мнению, многие исследования показали, что вегетарианцы получают лишь ненамного меньше белка, чем те, кто ест мясо. Те же исследования подтверждают, что вегетарианские диеты обеспечивают достаточное количество белка, если они включают в себя множество растительных источников.
14. Дурная компания
Бекон с яйцами.
У тех, кому нравятся гамбургеры и бекон с яйцами, есть хорошая причина отвергнуть вегетарианство. Адольф Гитлер, как говорят, был одним из самых заядлых вегетарианцев в истории.
15. Вегетарианство в армии
Солдаты Цезаря.
На самом деле, Гитлер твердо верил, что вегетарианство может стать ключом к военным успехам Германии. Он утверждал, что солдаты Цезаря полностью жили на овощах, а викинги не смогли бы проводить свои длительные экспедиции, если бы зависели от мясного рациона.
16. Вегетарианство и IQ
IQ и вегетарианство.
Британские исследователи обнаружили, что по IQ детей можно предсказать вероятность того, что они станут вегетарианцами. Чем выше IQ, тем больше вероятность, что ребенок станет вегетарианцем.
17. Фрукторианцы
Рацион фрукторианца.
Оказывается, есть даже термин "фрукторианц". Это те люди, которые едят только фрукты, орехи, семена и другие производные растений, которые могут быть собраны, не убивая само растение.
18. Город свободный от мяса
Лос-Анджелес 2012.
В 2012 году городской совет Лос-Анджелеса единогласно одобрил резолюцию, в которой все понедельники в Городе Ангелов являются "свободными от мяса". Эта мера является частью международной кампании по сокращению потребления мяса для улучшения здоровья и по экологическим причинам.
19. Христианская вера и вегетарианство
Иисус пескетарианец?
Есть или не есть мясо — этот вопрос обсуждался на протяжении всей истории христианской веры. Многие богословы утверждают, что вегетарианская диета является наиболее совместимой с христианскими ценностями, такими как милосердие и сострадание. Иисус, как полагают, был пескетарианцем.
20. Пескетарианцы
Все, кроме мяса.
Пескетарианцы - вегетарианцы, которые едят рыбу, или если быть более точным, те, которые едят почти все, кроме мяса. Термин впервые возник в 1993 году.
21. История вегетарианства
Философ Вольтер.
Французский философ Вольтер известен как крупный исторический деятель в вопросах вегетарианства (хотя сегодня не известно, был ли он вегетарианцем). Он использовал древние трактаты индуизма, чтобы оспорить утверждения Библии о доминировании человека и утверждал, что лечение индусами животных представляет собой "способ пристыдить порочную практику европейских империалистов".
22. Веганы и мёд
Мед от насекомых...
Среди веган уже давно ведется дискуссия, подходит ли мед для вегетарианской диеты. Американское веганское общество не считает его употребление целесообразным, поскольку мед происходит от животных (если быть точнее, от насекомых), но некоторые веганские организации не видят ничего плохого в употреблении меда.
23. "Китайское исследование"
Рацион вегана.
"Китайское исследование" — книга, которая была основана на 21-летнем исследовании, в котором сравнивали показатели смертности мясоедов и вегетарианцев. Согласно книге, граждане стран, в которых едят больше мяса, имели более высокие показатели смертности от различных болезней, а люди в тех странах, в которых едят больше растительной пищи, были более здоровыми.
24. Мясоеды глазами вегитарианок
Мужчины и мясо.
Британское исследование показало, что мужчины-вегетарианцы часто воспринимаются женщинами как слабаки и менее мужественные, чем те, кто ест мясо (причем, даже в глазах вегетарианок). Д-р Стивен Гейне из Университета Британской Колумбии, сказал в интервью Appetite Journal, что мясо и мужчины всегда "шли рука о руку".
25. Вегетарианство и защита окружающей среды
Еще раз о жестоком обращении с животными.
Нет никаких сомнений в том, что вегетарианство является способом стать добрее к окружающей среде, чем любой другой тип диеты. Чтобы получить представление только об одном негативном воздействии на окружающую среду, нужно 100 литров воды, чтобы вырастить полкило пшеницы, в то время как, чтобы произвести полкило мяса, нужно более 10 000 литров воды.
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