Есть или не есть: 25 малоизвестных фактов о вегетарианстве

Вегетарианство или мясоедение.

1. Древнеиндийская и греческая философия

Вблизи нирваны.

2. Пифагорова диета

Философ и математик Пифагор.

3. Строгое вегетарианство

Веганы.

4. Борцы с "побочными продуктами"

Дональд Уотсон.

5. Этические мотивы

Жестокое обращение с животными.

6. Польза вегетарианства

Вегетарианская диета.

7. Леонардо - заядлый веган

Леонардо да Винчи.

9. Вегетарианство в Индии

Специи в помощь.

8. 3,2% населения США

Овощи и фрукты радуют глаз.

10. Витамин B12

Источник B12.

11. Дезертир

Бенджамин Франклин.

12. Ово и лакто

Молоко или яйца? Яйца и молоко!

13. Белок в достатке

Растительные источники белка.

14. Дурная компания

Бекон с яйцами.

15. Вегетарианство в армии

Солдаты Цезаря.

16. Вегетарианство и IQ

IQ и вегетарианство.

17. Фрукторианцы

Рацион фрукторианца.

18. Город свободный от мяса

Лос-Анджелес 2012.

19. Христианская вера и вегетарианство

Иисус пескетарианец?

20. Пескетарианцы

Все, кроме мяса.

21. История вегетарианства

Философ Вольтер.

22. Веганы и мёд

Мед от насекомых...

23. "Китайское исследование"

Рацион вегана.

24. Мясоеды глазами вегитарианок

Мужчины и мясо.

25. Вегетарианство и защита окружающей среды

Еще раз о жестоком обращении с животными.