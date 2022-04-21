Шокирующие рекомендации, которые выполняли беременные женщины 150 лет назад

Странные предписания, которые выполняли женщины в положении 150 лет назад.

1. Корсеты для беременных

Корсет для беременной. | Фото: colors.life.

2. Наркоз хлороформом во время родов

При родах в XIX веке вдыхали хлороформ для наркоза. | Фото: costumecocktail.com.

3. Платья, скрывающие округлившийся живот

Беременные носили платья с многочисленными драпировками. | Фото: livemaster.ru.

4.Курение

В викторианскую эпоху курение считалось полезным для здоровья. Худ. Карл Швенингер. | Фото: img1.liveinternet.ru.

5. Алкоголь

В XIX веке беременным прописывали алкоголь.| Фото: nevsepic.com.ua.

6. Боязнь солнца

Беременные в викторианскую эпоху боялись солнца. | Фото: livemaster.ru.

Оригинальное фото беременной дамы с мужем . | Фото: ofigenno.com.