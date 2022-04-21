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Шокирующие рекомендации, которые выполняли беременные женщины 150 лет назад


Странные предписания, которые выполняли женщины в положении 150 лет назад.

Странные предписания, которые выполняли женщины в положении 150 лет назад.

Считается, что предписания врачей необходимо выполнять неукоснительно, особенно, если это касается беременности. Но, если оглянуться на 100-150 лет назад, тогдашние рекомендации современникам могут показаться, мягко говоря, странными. Одни женщины в положении носили тугие корсеты, другие курили по настоянию врачей, а третьи и вовсе прятались от солнца.


1. Корсеты для беременных


Корсет для беременной. | Фото: colors.life.

Корсет для беременной. | Фото: colors.life.

В викторианскую эру внешний вид женщин строго регламентировался. Корсет являлся обязательным для ношения. И беременные дамы не были исключением. Корсеты лишь слегка видоизменялись, но все равно стягивали увеличившийся живот. Некоторые утверждали, что корсеты служили дополнительной поддержкой для беременной женщины, но, с другой стороны, плод не всегда мог нормально развиваться, от этого случались выкидыши.

2. Наркоз хлороформом во время родов


При родах в XIX веке вдыхали хлороформ для наркоза. | Фото: costumecocktail.com.

При родах в XIX веке вдыхали хлороформ для наркоза. | Фото: costumecocktail.com.

Чтобы облегчить страдания во время беременности и родов, в XIX веке врачи стали использовать наркоз. Пациентки вдыхали в себя хлороформ. Даже королева Виктория двух своих последних детей родила под этим наркозом.
Но, как всегда, присутствовала и вторая сторона медали. Хлороформ оказывает негативное влияние на нервную систему. У многих женщин во время родов притуплялась не только боль, но и другие чувства, поэтому дети часто рождались мертвыми.

3. Платья, скрывающие округлившийся живот


Беременные носили платья с многочисленными драпировками. | Фото: livemaster.ru.

Беременные носили платья с многочисленными драпировками. | Фото: livemaster.ru.

Полтора века назад выпирающий живот считался чем-то неприличным, поэтому он маскировался под одеждой. Когда в моде были кринолиновые платья, то корсет утягивал талию, а кольца кринолина поднимались повыше. Так дама казалась гораздо стройнее. После того, как пышные платья сменились на более сдержанные наряды, в ход для маскировки беременности пошли многочисленные драпировки, удлиненные спереди жакеты и накидки. Плюс ко всему, нельзя было появиться на улице или в обществе не при параде. Считалось, что ребенок родится красивым только в том случае, если его мама ходила во время беременности в лучших нарядах.

4.Курение


В викторианскую эпоху курение считалось полезным для здоровья. Худ. Карл Швенингер. | Фото: img1.liveinternet.ru.

В викторианскую эпоху курение считалось полезным для здоровья. Худ. Карл Швенингер. | Фото: img1.liveinternet.ru.

Сегодня всем известно, что курение вредит здоровью, но в викторианскую эпоху считали совсем наоборот. Более того, врачи призывали дам в интересном положении курить, якобы это способствовало лучшему пищеварению.

5. Алкоголь


В XIX веке беременным прописывали алкоголь.| Фото: nevsepic.com.ua.

В XIX веке беременным прописывали алкоголь.| Фото: nevsepic.com.ua.

Помимо курения женщинам разрешалось употреблять красное вино. В небольших количествах оно даже полезно, но некоторые дамы совершенно не понимали, когда нужно остановиться. Ведь если врач разрешил, значит можно.

6. Боязнь солнца


Беременные в викторианскую эпоху боялись солнца. | Фото: livemaster.ru.

Беременные в викторианскую эпоху боялись солнца. | Фото: livemaster.ru.

Еще одно условие приходилось соблюдать женщинам во время беременности в XIX веке: не выходить на солнце. Считалось, что оно пагубно влияет на плод. Поэтому беременные вынуждены были надевать платья с длинными рукавами, перчатки, брать с собой зонтики и шляпки, независимо от погодных условий.
Оригинальное фото беременной дамы с мужем. | Фото: ofigenno.com.

Оригинальное фото беременной дамы с мужем. | Фото: ofigenno.com.

 

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Шокирующие рекомендации, которые выполняли беременные женщины 150 лет назад

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Шокирующие рекомендации, которые выполняли беременные женщины 150 лет назадПодписаться на мой Instagram
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