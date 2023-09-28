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Самый экстравагантный сюрреалист Сальвадор Дали: 10 малоизвестных фактов и фотографий


Самый экстравагантный сюрреалист Сальвадор Дали: 10 малоизвестных фактов и фотографий


Сальвадора Дали по праву считают одним из самых экстравагантных и непредсказуемых людей своего времени. Да и сегодня его поступки воспринимаются в обществе весьма неоднозначно, а его жизнь овеяна самыми странными историями, которые со временем превратились в легенды. в этом обзоре малоизвестные факты и фото о жизни самого известного сюрреалиста.


1. Портретная фотография


Сальвадор Дали. Автор фотографии: Жана Даузаид.

Сальвадор Дали. Автор фотографии: Жана Даузаид.

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Сальвадор Дали – испанский живописец и один из самых влиятельных сюрреалистов 20-го века. К славе его привёл эксцентричный характер, уникальный талант и чрезвычайно творческий стиль живописи.

2. Сальвадор Дали


Испанский живописец, график и скульптор.

Испанский живописец, график и скульптор.

На протяжении всей своей творческой карьеры художник никогда не ограничивался одним направлением. Он работал с масляными красками и акварелью, создавал рисунки и скульптуры, фильмы и фотографии. Даже разнообразие формы исполнения не было чуждо художнику, в том числе создание ювелирных изделий и других произведений прикладного искусства. В качестве сценариста Дали сотрудничал с известным режиссёром Луисом Бунюэлем, который снял фильмы «Золотой век» и «Андалузский пёс».

3. Один из самых влиятельных деятелей искусства 20-го века


Легендарный испанский художник-сюрреалист.

Легендарный испанский художник-сюрреалист.

Елена Ивановна Дьяконова, известная как Гала, познакомилась с молодым Дали, будучи старше его на 10 лет и замужем. Но любовь сразила обоих и в скором времени они поженились.
Это вызвало негодование семьи Дали, но для него их чувств это не было преградой. Гала стала музой художника на всю жизнь.

4. Испанский художник-сюрреалист


Один из самых известных представителей сюрреализма.

Один из самых известных представителей сюрреализма.

Сальвадор Дали открыто очаровывался фигурой Адольфа Гитлера, и даже нарисовал картину, в которой образ Гитлера преподнесен как пейзаж. Сюрреалисты видели в этом нацизм, неприемлемый в то время, и исключили Дали из своего общества.

5. «Я не сюрреалист, я – сюрреализм»


Сюрреалистический стиль Сальвадора Дали.

Сюрреалистический стиль Сальвадора Дали.

С самого детства Дали был бунтарём, и не стеснялся необычной одежды и поведения. Дали придерживался экстравагантного стиля британского денди 19 века. Одноклассники относились к «странному» ребёнку довольно нетерпимо и настороженно. Первый раз его исключили из-за участия в школьных протестах. Во второй – в 1926 году, прямо перед экзаменами. Без учебы Дали не терял времени зря и вскоре отправился в Париж, где познакомился со своим кумиром – Пабло Пикассо.

6. Экстравагантный стиль


Экстравагантный стиль британского денди 19 века, которого придерживался Дали.

Экстравагантный стиль британского денди 19 века, которого придерживался Дали.

Однажды мэр города Фигерас попросил художника пожертвовать одно произведение искусства местному музею. В ответ на это Дали отреставрировал здание театра во всемирно известный Театр-музей Дали.

7. Великий художник


Картины Сальвадора Дали отличаются использованием двойных образов, ироничных сцен, оптических иллюзий, сновидческих пейзажей и глубокого символизма.

Картины Сальвадора Дали отличаются использованием двойных образов, ироничных сцен, оптических иллюзий, сновидческих пейзажей и глубокого символизма.

Дали обожал моду и тесно сотрудничал с итальянским дизайнером Эльзой Шиапарелли, которая создавала вещи, вдохновляясь его произведениями. Дали также создал шляпу в форме обуви, пояс с губами в виде пряжки и флаконы для духов.

8. Известнейший сюрреалист


Король экстравагантных выходок и легендарный художник-сюрреалист.

Король экстравагантных выходок и легендарный художник-сюрреалист.

Когда Дали с друзьями собирались за ужином в ресторане, Дали просил оформить счет на себя. Платить нужно было по чеку, поэтому на нем Дали рисовал какой-нибудь скетч. Он знал, что никто не станет его обналичивать, поскольку его рисунки считались в сто раз более ценными.

9. Сальвадор Дали за работой


Создание очередного шедевра.

Создание очередного шедевра.

Плодовитый и чрезвычайно одарённый мастер оставил огромное наследие для будущих поколений художников и любителей искусства. Фонд «Гала-Сальвадор Дали» запустил онлайн-проект Catalogue Raisonné of Salvador Dalí для полной научной каталогизации картин, созданных Сальвадором Дали. Его задумали не только для предоставления исчерпывающей информации о творчестве художника, но и для определения авторства произведений, поскольку Сальвадор Дали – один из самых подделываемых живописцев.

10. «Жираф в огне»


Картина, которая отображает глубокие и тревожные ощущения беспокойства и ужаса.

Картина, которая отображает глубокие и тревожные ощущения беспокойства и ужаса.

 

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Самый экстравагантный сюрреалист Сальвадор Дали: 10 малоизвестных фактов и фотографий

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