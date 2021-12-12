Рисунки пастуха, который 35 лет провёл в сумасшедшем доме, а потом стал художником

Фантастические картины Адольфа Вёльфли.
Он родился в далёком 1864 году в семье обычного швейцарского каменщика и тридцать пять лет своей жизни провёл в психиатрической клинике городка под название Берн. Его рисунки и по сей день пользуются огромной популярностью среди ценителей подобного творчества, а его биография состоит из множества необычных фактов, которые невозможно ни опровергнуть, ни подтвердить. Встречайте легендарный художник Адольф Вёльфли (Adolf Wolfli), которого окрестили как человек-искусство и психиатрия.
Остров Формоза в Индийском океане, 1914 год. Автор: Adolf Wolfli.
Родившись в семье прачки и каменщика, он прошёл нелёгкий путь от пастуха до лесоруба и разнорабочего, а в десятилетнем возрасте Адольфа отдали в приют, где он и столкнулся с непростой сиротской долей.
Собор Святой Марии, Гигантский виноград, 1915 год. Автор: Adolf Wolfli.
В девятнадцать лет он влюбился в девушку и, посватавшись к ней, был отвергнут её семьёй. Отчаявшись, парень отправился в армию, где прослужил некоторое время, но, так и не оправившись от перенесённого отказа, в каждой встречной Адольф видел лишь свою одну единственную возлюбленную. В итоге, в возрасте двадцати пяти лет его посадили в тюрьму за домогательство.
Психиатрическая клиника Вальдау, 1921 год. Автор: Adolf Wolfli.
По истечению срока, выйдя из тюрьмы, будущий художник провёл на свободе ни много, ни мало, а четыре года. После чего за такой же, как и в прошлый раз поступок его признали психически нездоровым, отправив в специализированную лечебницу, где он провёл тридцать пять лет своей жизни – вплоть до самой смерти.
Долина Кандер в Бернской Оберландии, 1926 год. Автор: Adolf Wolfli.
На протяжении десяти первых лет, страдая галлюцинациями, Адольф был невероятно агрессивен, из-за чего его держали в отельной палате подальше от других пациентов.
Кольцо змеи Святого Адольфа, в Индийском океане. Автор: Adolf Wolfli.
Спустя несколько лет, он неожиданно для себя и окружающих начал рисовать на клочках старых газет. И лишь со временем ему представилась возможность заниматься творчеством в более подходящих условиях.
Общий вид острова Neveranger, 1911 год. Автор: Adolf Wolfli.
Помимо рисования, он начал писать свою автобиографию, которая содержала более трёх тысяч иллюстраций и двадцати пяти тысяч страниц. К концу жизни автора её текст насчитывал сорок пять томов, дополненный рисунками, стихами, текстами и нотами.
Америка, горькие апельсины. Автор: Adolf Wolfli.
В своих работах художник и поэт в одном лице придумывал свою жизнь, такой, какой ему хотелось видеть. Ведь, по сути, всё его существование прошло в казённых домах от приютов и тюрем до психиатрической лечебницы.
Lea Tantaria. Автор: Adolf Wolfli.
Его обширная автобиография была столь захватывающей и фантастической, что невозможно было оторваться от прочтения. Автор описывал и рисовал те места, в которых никогда не был, а так же те, которые никогда не существовали.
Без названия. Автор: Adolf Wolfli.
Все рисунки Дуфи (детское прозвище автора) напоминают собой мандалы, сакральные рисунки и ритуальные узоры племенных народов Африки и не только. Глядя на них, складывается такое впечатление, что автор каким-то странным образом переносился в те места и времена, о которых он старательно рассказывал и изображал.
Северный Лондон, 1910 год. Автор: Adolf Wolfli.
Адольф – один из ярчайших представителей ар брют, который творил, будучи одержимым психическими расстройствами, именно поэтому, практически все его работы носят спонтанный характер, присущий сюрреализму.
Сумасшедший дом Band Hain, 1910 год. Автор: Adolf Wolfli.
За пару дней до смерти, художник был очень расстроен тем, что ему так и не удалось закончить финальную часть своей поистине фантастической автобиографии, включив в неё ещё около трёх тысяч песен.
Amalie Cleress, 1918 год. Автор: Adolf Wolfli.
После смерти Адольфа, весь его колоссальный и неповторимый труд впервые показали в Европе и США, а 75 году, все его работы были переданы администрацией клиники в Музей изобразительных искусств города Берна.
Башня Св. Адольфа, 1919 год. Автор: Adolf Wolfli.
Томатный суп Кэмпбелла, 1929 год.
Крафт-сыр, 1929 год. Автор: Adolf Wolfli.
Распятие Иисуса Христа. Автор: Adolf Wolfli.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии