Секрет века: как сделать, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку

Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку

Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку

Шаг 1: внимательно изучите пакетик

Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку

Пример «правильного» ярлыка

Шаг 2: суть фокуса

Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку

Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку

Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку

Шаг 3: наливайте воду

Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку

Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку