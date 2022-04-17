Секрет века: как сделать, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку

Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку
С чего лучше всего начинать утро? Конечно же, с улыбки и хорошего настроения. А ещё чашечки ароматного чая, что тоже неплохо. Бодрит на отлично, зато не устраивает такой взбучки нервной системе, как кофе и не провоцирует раздражительность. Хотя «раздражающие» факторы есть и у любимого напитка англичан. К примеру, чайный пакетик. Точнее, его нитка и ярлычок, которые с вероятностью 8 из 10 окажутся внутри кружки, как только вы начнёте заливать туда воду. Лезть пальцами в собственный напиток – не комильфо, да и обжечься можно. Но эта мелкая неприятность точно будет обходить вас стороной, когда узнаете Величайший Чайный Секрет современности!
Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку
Правильно заварить чай – целая наука с замашкой на искусство. О чём до сих пор хорошо помнят на Востоке. Но мы с вами в край обленились и стараемся упростить всё, что возможно, свести усилия к минимуму. Пример тому – чайный пакетик. Хотя даже простейшая процедура его заваривания (ввиду неправильного угла произрастания рук или крайней степени удачливости) может подкинуть трудностей. Надоело выуживать нитку с этикеткой из чашки? Оказывается, есть простейший способ, как предотвратить эту распространённую оплошность. Готовы узнать «страшную» тайну? Поехали!
Шаг 1: внимательно изучите пакетик
Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку
Пример «правильного» ярлыка
Достаньте пакетик из упаковки и приглядитесь к ярлыку-этикетке. Если он двойной, как на фото, радуйтесь: ему точно не грозит «утопление»! Если ярлык двойной, но половинки склеены между собой (что случается реже), аккуратно разорвите их.
Шаг 2: суть фокуса
Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку
Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку
Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку
Двойной ярлычок легко закрепить: просто «раскройте» его и зацепите за край чашки или стакана, как на фото. Неожиданный поворот, правда?
Шаг 3: наливайте воду
Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку
Как сделать так, чтобы нитка от чайного пакетика не падала в чашку
Лейте кипяток, сколько угодно: ярлычок не упадёт и никуда не ускользнет. Даже наоборот, под воздействием пара бумага ещё плотнее прилипнет к чашке.
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